На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения

На границе Армении и Азербайджана сегодня возобновились столкновения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях.

Армянская сторона сообщила о подбитом азербайджанском танке, уничтожении огневых позиций и пресечённой попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана.

«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», – написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

В Баку сообщили, что информация о подбитом танке не соответствует действительности.

«Это ложная информация. Все танки азербайджанской армии в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не на передовой. Азербайджанские танки находятся на территории, которую не может обстрелять противник», – заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

При этом агентство Trend сообщает, что азербайджанские военные подразделения сбили армянский беспилотный летательный аппарат

«Сейчас в Товузском направлении идет бой», – пишет агентство со ссылкой на Минобороны Азербайджана.