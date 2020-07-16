Хакеры взломали твиттер-аккаунты Гейтса, Маска, Обамы

В центре Москвы на Тверской улице и улице Петровка сотрудники Росгвардии задержали более 140 участников акции "Нет вечному Путину". Она была организована устроителями кампании против поправок к Конституции России.

Большинство задержанных к утру отпустили из столичных отделов полиции. Об этом сообщает проект "ОВД-инфо". Всех обязали явиться в отделение для составления протокола об участии в несогласованном мероприятии, которое, по мнению полиции, создало помехи для движения транспорта и пешеходов. Двух активистов - Анну Лойко и Александра Дмитриева - решили оставить в изоляторе до суда.

Радио Свобода вело прямую трансляцию акции.

Мероприятие началось в семь часов вечера на Пушкинской площади. На него пришло несколько сотен человек. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.

В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.

Спустя два часа после начала акции часть её участников организовали стихийное шествие по примыкающей к Пушкинской площади Тверской улице. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы действовали предельно жёстко. Многие из задержанных жалуются на полученные травмы.

Издание "МБХ Медиа" сообщает, что ещё одна часть протестующих прошла шествием по Бульварному кольцу, скандируя "Москва выходи". Некоторые из активистов легли на проезжей части на Петровском бульваре и на время перекрыли движение. Около шестидесяти протестующих оказались зажаты полицией на улице Петровка. Большинство из них задержали.

Всего сообщается о 147 задержанных (по данным МВД — 132). Среди них - член ОНК Марина Литвинович, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, старший научный сотрудник МГУ Сергей Фёдоров, муниципальный депутат Юлия Галямина и её дочь. За несколько часов до акции Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тысяч рублей по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов.

Среди задержанных также оказались журналисты "РИА Новостей" и TJournal.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ попросила ГУВД Москвы провести проверку по фактам задержания журналистов, освещавших по заданию редакций акцию протеста против поправок к Конституции.

Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходила в центре Санкт-Петербурга . О задержаниях там пока не сообщалось.