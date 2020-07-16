Мэр Норильска заявил о занижении в разы статистики по COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что власти Красноярского края занижают данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. По его мнению, информация отличается в несколько раз.

По данным Ахметчина, с конца марта в Норильске подтвердили 832 случая инфицирования коронавирусом, а Минздрав края заявил о 293 случаях заражения COVID-19 в городе. Мэр также заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониям. При этом большинство пациентов, по его данным, не делали тесты на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.

Ахметчин считает, что занижение настоящих цифр ведёт к неадекватной оценке масштабов распространения вируса. Он направил обращение губернатору и председателю Законодательного собрания края, пишет "Тайга.инфо".

Мэр опасается "катастрофического усугубления" ситуации после возвращения горожан из отпусков – до конца сентября в Норильск приедет до 50 тысяч человек.

"При этом в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений. Неоднократные просьбы к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами оказались безрезультатными. Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом, а также продление ограничительных мер до 09.08.2020 на территории всего Красноярского края с выводом: неправильно лечите", – пишет Ахметчин.

Мэр Норильска просит губернатора Красноярского края помочь городу – "дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования".

С видеообращением выступила местный депутат Наталья Плотникова, у которой от коронавирусной инфекции умер сын. Она также заявила о плачевном состоянии медицины в городе, отсутствии КТ и медикаментов в госпитале.

В Министерстве здравоохранения края по поводу ситуации в Норильске заявили, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно (260 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией) и сейчас "отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями". Из слов мэра в министерстве подтвердили только длительное ожидание приёма в медучреждениях Норильска.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 16 июля Красноярский края занимал 11-е место в России по числу новых случаев COVID-19. За сутки там было выявлено 133 заболевших.