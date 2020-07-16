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Мэр Норильска заявил о занижении в разы статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что власти Красноярского края занижают данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. По его мнению, информация отличается в несколько раз.
По данным Ахметчина, с конца марта в Норильске подтвердили 832 случая инфицирования коронавирусом, а Минздрав края заявил о 293 случаях заражения COVID-19 в городе. Мэр также заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониям. При этом большинство пациентов, по его данным, не делали тесты на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.
Ахметчин считает, что занижение настоящих цифр ведёт к неадекватной оценке масштабов распространения вируса. Он направил обращение губернатору и председателю Законодательного собрания края, пишет "Тайга.инфо".
Мэр опасается "катастрофического усугубления" ситуации после возвращения горожан из отпусков – до конца сентября в Норильск приедет до 50 тысяч человек.
"При этом в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений. Неоднократные просьбы к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами оказались безрезультатными. Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом, а также продление ограничительных мер до 09.08.2020 на территории всего Красноярского края с выводом: неправильно лечите", – пишет Ахметчин.
Мэр Норильска просит губернатора Красноярского края помочь городу – "дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования".
С видеообращением выступила местный депутат Наталья Плотникова, у которой от коронавирусной инфекции умер сын. Она также заявила о плачевном состоянии медицины в городе, отсутствии КТ и медикаментов в госпитале.
В Министерстве здравоохранения края по поводу ситуации в Норильске заявили, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно (260 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией) и сейчас "отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями". Из слов мэра в министерстве подтвердили только длительное ожидание приёма в медучреждениях Норильска.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 16 июля Красноярский края занимал 11-е место в России по числу новых случаев COVID-19. За сутки там было выявлено 133 заболевших.
Другие новости дня
Президент Азербайджана отправил в отставку главу МИД страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня отправил в отставку министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства, – сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Другим распоряжением главой МИД назначен Джейхун Байрамов. В связи с этим Байрамов освобожден от должности министра образования Азербайджана.
Мамедъяров возглавлял внешнеполитическое ведомство Азербайджана со 2 апреля 2004 года.
Накануне президент Ильхам Алиев подверг жесткой критике деятельность Мамедъярова на посту главы МИД. В частности, Алиев заявил, что 12 июля, когда ВС Армении начали обстрел азербайджанских позиций на границе, ему не удалось найти на рабочем месту главу МИД.
Кроме этого, Алиев подверг критике Мамедъярова за то, что в условиях военного конфликта с Арменией, обсуждал с главой МИД этой страны сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом.
- Новый глава МИД Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности "Экономист", Азербайджанский Университет по специальности "Юрист".
- В 1996-2000 гг. работал на различных должностях в Министерстве по налогам. В 2000-2002 был юристом компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku) Limited", в 2002-2013 гг. директором юридической компании "OMNI".
- В 2004-2012 гг. ежегодно включался в список ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане ведущими мировыми юридическими изданиями "Chambers Global", "IFLR1000" и "Legal500".
- С 30 мая 2013 года до 12 августа 2013 года работал в должности директора аппарата Министерства Образования, и в соответствии с распоряжением Ильхама Алиева от 12 августа 2013 года был назначен заместителем министра образования.
- С 23 апреля 2018 года - министр образования. Женат, имеет двух детей.
В Польше оппозиция выступает за отмену итогов выборов президента
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" официально потребует признать недействительными результаты прошедших в стране президентских выборов.
Оппозиция настаивает, что победивший на выборах действующий глава государства Анджей Дуда, который баллотировался от правящей консервативной партии "Право и справедливость", использовал административный ресурс.
"Голосование само по себе, возможно, прошло нормально. Но атмосфера кампании, то, что были задействованы общественные финансы и медиа, сделали игру неравной", - заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.
Жалобу планируют подать в четверг в Верховный суд, отмечает агентство DPA. "Если сейчас мы громко не заявим о нарушениях, наши следующие выборы будут нечестными в еще большей степени", - подчеркивает оппозиция.
Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье 12 июля, кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский проиграл Анджею Дуде два процента. За действующего президента проголосовали 51,21% избирателей, за Тшасковского – 47,79%.
Оценку выборов, схожую с позицией "Гражданской платформы", ранее высказали наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они заявили, что процесс был хорошо организован, несмотря на пробелы и недочеты по ряду важных аспектов. Общественный ТВ-вещатель использовался в качестве средства предвыборной агитации для действующего президента, а участие премьер-министра в кампании Дуды "размыло грань между государством и партией", заявили в ОБСЕ.
Явка на прошедших выборах составила 69 процентов и оказалась самой высокой в сравнении со всеми общенациональными голосованиями в Польше с момента завершения коммунистического правления в 1989 году.
Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку: «Я учёл позицию команды»
Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее СМИ писали, что Комахидзе может покинуть пост из-за противостояния с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. 13 июля Комахидзе ушел в отпуск, сегодня же подтвердил информацию об отставке.
«Я учёл позицию команды по этому вопросу. Другое решение нанесло бы ущерб городу, гражданам, важным проектам, которые осуществляются в Батуми», – заявил Комахидзе.
По информации СМИ, Комахидзе может оказаться в предвыборном списке правящей партии «Грузинская мечта».
«По этому вопросу консультации не завершены», – сказал Комахидзе и добавил, что у него есть «достойные предложения от государства» о продолжении деятельности.
Лаша Комахидзе был избран мэром Батуми в 2017 году.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 750 тысяч
В России за последние сутки выявили 6428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число инфицированных превысило 750 тысяч.
Больше всего заболевших в Москве – 531 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост с начала апреля. Последние 10 дней в городе ежедневно регистрировали от 600 пациентов с COVID-19. Всплеск заражений зарегистрирован в Свердловской области, где за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 349 жителей региона. Таким образом, область вышла на второе место в России по числу новых выявленных случаев.
За минувшие сутки умерли еще 167 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов приближается к 12 тысячам.
Эта статистика не соответствует сведениям Росстата и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о смертности в три раза выше, чем считает оперативный штаб.
COVID-19: Роспотребнадзор направит в Абхазию представителей для мониторинга ситуации
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове, находящимся в Москве с визитом. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.
«Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте. Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
- Ранее сообщалось, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 21 июля 2020 года.
- В Сухуми заявили, что «абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы».
- В Абхазии число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 38. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Ильхам Алиев заявил, что «не мог найти министра иностранных дел»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 12 июля, когда ситуация на границе с Арменией обострилась, он не мог найти министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова.
Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова: где он?
«Чем занималось министерство иностранных дел? Где оно находилось? 12-го числа, как только произошли события, мы находились на своих рабочих местах. Премьер-министр был на работе, я был на работе до утра. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также начальник Службы государственной безопасности, министр внутренних дел, начальник Службы внешней разведки, секретарь Совета безопасности до утра находились на рабочих местах. Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова [премьер-министр]: где он? Что он тебе ответил? Скажи», – обратился Алиев к Асадову.
Глава правительства ответил: «Господин Президент, я спросил, он [Мамедъяров] сказал, что работает из дома».
«Что значит работает из дома?», – продолжил Алиев.
«Да, сказал, что работает из дома. Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Передал ему ваши слова, спросил, мол, когда ты услышал об этом событии, где находился? Он ответил, что работал из дома. Я сказал: доложи по часам, где ты находился? Он вновь ответил, что работал из дома», – рассказал премьер-министр.
- Ранее Служба государственной безопасности провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника управделами МИД, председателя тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.
- В июне ряд СМИ опубликовал информацию о зарубежной недвижимости семьи Эльмара Мамедъярова. В частности, говорилось о нескольких квартирах в США. МИД обратился в СГБ с просьбой «расследовать кампанию очернения, которая ведется против министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова».
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Хакеры взломали твиттер-аккаунты Гейтса, Маска, Обамы
Хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно, пишет The Verge. Как сообщает редактор издания Том Уоррен, мошенникам удалось получить более 104 тысяч долларов.
Как хакеры получили доступ к аккаунтам , неизвестно. В Twitter заявили, что знают о проблеме и работают над её устранением.
Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал взлом аккаунтов словами "тяжелый день".
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
На границе Армении и Азербайджана сегодня возобновились столкновения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях.
Армянская сторона сообщила о подбитом азербайджанском танке, уничтожении огневых позиций и пресечённой попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана.
«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», – написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
В Баку сообщили, что информация о подбитом танке не соответствует действительности.
«Это ложная информация. Все танки азербайджанской армии в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не на передовой. Азербайджанские танки находятся на территории, которую не может обстрелять противник», – заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
При этом агентство Trend сообщает, что азербайджанские военные подразделения сбили армянский беспилотный летательный аппарат
«Сейчас в Товузском направлении идет бой», – пишет агентство со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Майк Помпео призвал Баку и Ереван прекратить огонь и возобновить переговоры
В ходе состоявшегося накануне брифинга госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан немедленно ослабить напряженность на границе, прекратить огонь и возобновить переговоры.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены по поводу приведшего к смертям насилия на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном. Мы выражаем наши соболезнования в связи со всеми жертвами и призываем стороны немедленно ослабить напряженность, возобновить предметный диалог и прекратить огонь, чтобы начать переговоры в рамках Минской группой, представленной сопредседателями», - заявил Помпео.
Ранее к деэскалации на армяно-азербайджанской границе призвали две другие страны, являющиеся сопредседателем Минской группы ОБСЕ – Франция и Россия.
В своем заявлении от 15 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей мирному процессу.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
В Грузии выявили три новых случая коронавируса, 10 пациентов выздоровели
В Грузии за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране составляет 1006.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 883 – за сутки выздоровели еще 10 пациентов.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 38. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 87 случаев заражения. Из них 85 человек выздоровели.
Свыше ста человек задержаны в центре Москвы на акции «Нет вечному Путину»
В центре Москвы на Тверской улице и улице Петровка сотрудники Росгвардии задержали более 140 участников акции "Нет вечному Путину". Она была организована устроителями кампании против поправок к Конституции России.
Большинство задержанных к утру отпустили из столичных отделов полиции. Об этом сообщает проект "ОВД-инфо". Всех обязали явиться в отделение для составления протокола об участии в несогласованном мероприятии, которое, по мнению полиции, создало помехи для движения транспорта и пешеходов. Двух активистов - Анну Лойко и Александра Дмитриева - решили оставить в изоляторе до суда.
Радио Свобода вело прямую трансляцию акции.
Мероприятие началось в семь часов вечера на Пушкинской площади. На него пришло несколько сотен человек. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.
В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.
Спустя два часа после начала акции часть её участников организовали стихийное шествие по примыкающей к Пушкинской площади Тверской улице. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы действовали предельно жёстко. Многие из задержанных жалуются на полученные травмы.
Издание "МБХ Медиа" сообщает, что ещё одна часть протестующих прошла шествием по Бульварному кольцу, скандируя "Москва выходи". Некоторые из активистов легли на проезжей части на Петровском бульваре и на время перекрыли движение. Около шестидесяти протестующих оказались зажаты полицией на улице Петровка. Большинство из них задержали.
Всего сообщается о 147 задержанных (по данным МВД — 132). Среди них - член ОНК Марина Литвинович, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, старший научный сотрудник МГУ Сергей Фёдоров, муниципальный депутат Юлия Галямина и её дочь. За несколько часов до акции Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тысяч рублей по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов.
Среди задержанных также оказались журналисты "РИА Новостей" и TJournal.
Комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ попросила ГУВД Москвы провести проверку по фактам задержания журналистов, освещавших по заданию редакций акцию протеста против поправок к Конституции.
Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходила в центре Санкт-Петербурга . О задержаниях там пока не сообщалось.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.
Премьер-министр Грузии сообщил о позитивных тенденциях в экономике
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил о позитивных тенденциях в экономике страны, указав на секторы строительства, недвижимости, строительных материалов и сельского хозяйства.
На заседании правительства он также заявил, что экспорт грузинских продуктов сократился на 6-7 процентов. «Мы прогнозировали гораздо значительное сокращение экспорта», – отметил глава правительства.
При этом Гахария предупредил, что экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, будет актуален как минимум до конца года.
- Ранее сообщалось, что ВВП страны в первом квартале вырос на 2.2%, в апреле сократился на 16.6%, в мае на 13.5%. Средний показатель за 5 месяцев: минус 5.4%.
Москва призывает Тбилиси «положить конец провокационным действиям и заявлениям»
МИД России призывает Грузию «положить конец провокационным действиям и заявлениям». В комментарии внешнеполитического ведомства речь идёт об инцидентах на российско-грузинской, а также де-факто границах Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Москва указывает на четыре инцидента, два из которых произошли на дагестанском участке российско-грузинской границы.
- 6 июня наряд российских пограничников задержал трёх граждан Грузии в Гальском районе Абхазии. В МИД России указывают, что они «незаконно пересекли границу и углубились на территорию Республики Абхазия».
- 13 июня пограничный наряд, по информации МИД, задержал гражданина Грузии на территории Цунтинтского района Республики Дагестан «на расстоянии 600 метров от линии государственной границы вглубь российской территории». Правда в МИД не указывают, что задержанный был пастухом – в заявлении говорится, что «он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами, имел с собой бинокль». «Российская сторона, пойдя навстречу просьбам грузинской стороны, не стала возбуждать против этого человека уголовное дело, ограничившись административным выдворением, и передала его грузинским пограничникам», – сказано в заявлении.
- 9 июля, по информации МИД, еще один гражданин Грузии был также задержан на территории Республики Дагестан, «на этот раз на расстоянии 9 км от линии государственной границы».
Подробно описывают в Москве задержание 33-летнего гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. «Гражданин Грузии, одетый в камуфляжную форму и вооруженный полуавтоматическим ружьем, углубился на 300 м на территорию Республики Южная Осетия, где, столкнувшись с российским пограничным нарядом, действующим на основе Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия от 30 апреля 2009 г., попытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в российских военнослужащих. Ответным огнем он был легко ранен в ногу. Нарушителю была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Обращаем внимание, что в своих показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии», – говорится в заявлении.
- По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Гахеладзе был ранен при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
Москва считает, что в Тбилиси пытаются устраивать из инцидентов «политический спектакль, перекладывая ответственность на других».
«Особо неуместными в данной ситуации считаем обвинения России в провокациях, а заодно – в «грубом нарушении» плана Медведев-Саркози от 12 августа 2008 года и в «полном неуважении к призыву Генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии», – говорится в заявлении МИД России.
Россия призывает грузинские власти «использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией», а также начать переговоры с Сухуми и Цхинвали о «делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы».
«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и Посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», – говорится в заявлении.
США расширили санкционный список за связь с «поваром Путина»
США внесли в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина". Об этом сообщает американский Минфин. Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.
Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.
По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Cо. Ltd имеет отношение к частной военной компании Вагнера, предположительно связанной с Пригожиным.
Минфин США отмечает, что "М Инвест" в Судане, занималась дискредитацией протестующих, стремящихся к демократическим реформам. Остальные компании из обновлённого санкционного списка, оказывали Пригожину финансовые услуги. Тем самым они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и совершать глобальные сделки, в том числе в долларах США.
"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру", - завил глава Минфина Стивен Мнучин. По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране говорит о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.
В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.
Москва решение Вашингтона пока не прокомментировала.
- Пригожин имел отношение к работающим с Кремлём кейтеринговым компаниям. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую "фабрику троллей" в Петербурге.
Коронавирус выявили у 10-месячного ребенка в Телавском районе Грузии
Коронавирус выявлен у 10-месячного ребенка в селе Караджала Телавского муниципалитета (регион Кахетия), - заявила сегодня, 15 июля, глава регионального отдела центра по контролю и профилактике заболеваний Кахетии Нелли Хизанишвили.
По ее словам, ребенка лечили в детской поликлинике в Телави. Из-за симптомов, характерных для коронавируса, медики решили проверить ребенка на наличие COVID-19. В настоящее время ребенок помещен на лечение в Тбилисскую инфекционную больницу.
Эпидемиологи заявляют, что пока не могут установить источник заражения ребенка. Специалисты работают в селе Караджала для выявления контактов, передает агентство «Новости-Грузия». Анализ 11 человек уже отправлен в лабораторию. Ответы станут известны завтра утром.
- К вечеру 15 июля со дня начала эпидемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1003 случая инфицирования, из них 873 человека выздоровели, 15 пациентов скончались.
В центре Москвы проходит акция «Нет вечному Путину»
В центре Москвы на Пушкинской площади проходит акция «Нет вечному Путину», организованная участниками кампании против поправок к Конституции России.
Корреспондент Радио Свобода сообщает, что к семи часам вечера, времени начала мероприятия, на площади собрались около двухсот человек. Также на площади дежурят сотрудники Росгвардии, вокруг нее стоят автозаки.
Организаторы акции подавали заявку на ее проведение в мэрию Москвы. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.
В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция все равно может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.
Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходит в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признает его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло «обнуление» президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину еще дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил еще больше полномочий, чем сейчас.
Минобороны Армении: Режим прекращения огня на границе в основном соблюдается
На данный момент режим прекращения огня на границе в основном соблюдается, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, инцидентов и прицельных выстрелов не зарегистрировано.
«Ситуация вдоль всей границы находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил РА», - написала Степанян на своей странице в Facebook.
Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. За прошедшие дни вследствие боевых действий, в ходе которых стороны применяли артиллерию, беспилотники и другую военную технику, по официальным данным с азербайджанской стороны погибли 11 военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих - двое офицеров и два солдата-срочника.
В ходе состоявшегося сегодня утром в Иджеване брифинга представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян, в свою очередь, сообщил, что с армянской стороны в общей сложности было 20 раненых.
Жители Минска выстроились в очередь с жалобами в Центризбирком. ВИДЕО
Десятки жителей Минска выстроились в очередь, чтобы подать жалобу на решение Центризбиркома отказать в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты - экс-банкиру Виктору Бабарико и дипломату Валерию Цепкало. Прямую трансляцию ведет Белорусская служба Радио Свобода.
Накануне решение ЦИК вызвало массовые протесты по всей стране. Во время акций милиция, по данным правозащитников, задержала более 300 человек, включая журналистов. Суды над некоторыми протестующими начали в день задержаний. Часть активистов получила до 10 дней ареста.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Бывшего банкира обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International – узником совести.
Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.
- Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследованиях и развязывании репрессий против своих политических соперников.
- Сам глава Белоруссии заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить «майдан», а также обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности Россию.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны с начала протестов около 700 человек.
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 21 гражданина самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным Оперативного штаба по защите населения от COVID-19, все тесты показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора
Жители Хабаровска пятый день подряд вышли на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию с места событий ведёт региональный штаб политика Алексея Навального.
Демонстрация проходит по центральным улицам города, звучат лозунги "Своих не бросаем" и "Хабаровск мы спасаем". Акция не была согласована с городскими властями, однако полицейские и сотрудники Росгвардии не вмешиваются в события.
Перед началом шествия в центре города состоялся митинг в поддержку губернатора, передаёт "ДВХАБ".
Перед мероприятием правительство региона выступило с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.
- Фургал был арестован 10 июля, его обвиняют в причастности к двум убийствам и покушении на убийство предпринимателей в середине двухтысячных годов. Ему грозит пожизненный срок. Он обвинения отрицает.
- Первая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. Она была самой многочисленной. МВД утверждало, что в ней приняли участие до 12 тысяч человек. Журналисты давали оценку до 40 тысяч участников.
К концу столетия население Италии и Японии снизится более чем вдвое
К концу нынешнего столетия из-за падения рождаемости практически каждое государство на планете может столкнуться со снижением численности населения, полагают ученые.
Свои выводы в авторитетном медицинском журнале Lancet опубликовала группа специалистов американского Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
По прогнозам экспертов, в 23 странах, включая Испанию, Португалию, Таиланд и Южную Корею, население к 2100 году сократится почти наполовину. При этом в Италии из 61 миллиона жителей может остаться 28 миллионов, а в Японии – вместо 128 миллионов (по данным на 2017 год) к концу века будут жить 53 миллиона человек.
Примерно к 2064 году население планеты достигнет пика в 9 миллиардов 700 миллионов человек, а уже спустя 40 лет снизится до 8 миллиардов 800 миллионов. При этом общества значительно состарятся, увеличится доля тех, кто перешагнул рубеж в 80 лет. Пожилых будет больше, чем молодых, пишет Би-би-си.
"Можно подумать, что такое положение вещей хорошо для окружающей среды. При меньшем населении сократятся выбросы промышленных газов и вырубка лесов под сельхозугодия. Это всё будет правдой, за исключением изменения возрастной структуры и всех негативных последствий этого. Кто станет платить налоги в быстро стареющем мире, кто будет платить за медицинский уход за пожилыми, кто будет за ними присматривать? Смогут ли работающие уходить на пенсию?" – говорит профессор Кристофер Мюррей.
Падение рождаемости ученые объясняют не проблемами со здоровьем, а в основном с тем, что всё больше женщин выбирают учёбу и карьеру, а также с расширением их доступа к средствам контрацепции. В середине прошлого века каждая женщина в среднем рожала по 4 или 5 детей. Так называемый показатель фертильности составлял 4,7. К 2017 году он снизился до 2,4, а к концу столетия может уменьшиться до 1,7.
Сy-30 СМ заступили на боевое дежурство в Армении. ВИДЕО
Истребители Сy-30 СМ Вооруженных сил Армении вышли на боевое дежурство, сообщает правительство республики. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал видеокадры истребителей.
«Истребители Су-30 СМ вышли на боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных границ Армении», – говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в фейсбуке.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила «Интерфаксу», что «боевое дежурство многофункциональных сверхсовременных истребителей Су-30 СМ будет носить постоянный характер».
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных. В среду ситуация на границе остается спокойной.
- О том, что Армения купила у России Су-30СМ, стало известно в начале 2019 года. В конце прошлого года Никол Пашинян сообщил, что истребители уже находятся в Армении. «Наше главное приобретение этого года», – заявил премьер-министр 27 декабря 2019 года.
Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией
Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Турция первой отреагировала на нападение ВС Армении на Азербайджан. В своем вчерашнем выступлении вы вновь подтвердили твердую позицию Турции по поводу армянских провокаций. Наш народ высоко оценивает вашу поддержку. Азербайджано-турецкий стратегический альянс является важным фактором для обеспечения мира и безопасности в регионе и содействует развитию сотрудничества. Я уверен, что наше единство и солидарность будут и впредь укрепляться, и расширяться в интересах наших народов», - говорится в письме Алиева Эрдогану, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Алиев отметил, что произошедший инцидент - не обычное пограничное столкновение, а продолжение захватнической политики Армении.
«Сегодня, как и всегда, руководство Армении, приверженное своей лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне сложившихся социально-экономических проблем в своей стране они хотят достичь определенных целей путем разжигания конфликта с Азербайджаном», - отмечается в письме.
Глава государства напомнил о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года, когда Азербайджан «решительно осудил эту коварную попытку».
«Попытка переворота была коварным планом против турецкого государства. Благодаря вашему героизму и любви турецкого народа к вам, братская страна вышла из этого трудного испытания еще сильнее. Азербайджан с первых минут был страной, которая решительно осудила эту коварную попытку государственного переворота против турецкого государства и народа. Таким образом, народ и государство Азербайджан продемонстрировали свою поддержку братской Турции», - отмечается в тексте письма.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция провоцирует нестабильность в регионе.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Даур Кове сохранил пост главы МИД в абхазском правительстве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кове главой абхазского МИД. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Кове занимает пост министра с 2016 года.
- Даур Кове родился 15 марта 1979 г. в Сухуми.
- В 2000 г. окончил Башкирский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности».
- 1995-2000 гг. – референт, советник представительства Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2000-2009 гг. – полномочный представитель Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2005-2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
- 2006-2010 гг. – заместитель министра иностранных дел.
- 2010-2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров.
- 2011 г. – преподаватель дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.
- С июня по ноябрь 2012 гг. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2012-2014 г. – заместитель директора абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».
- 2013-2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2013 г. – советник спикера абхазского парламента.
- 2014 г. – начальник Управления протокола президента.
- С октября 2016 г. – министр иностранных дел.
- Женат, отец двоих детей.
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