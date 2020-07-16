Залкалиани: Военные действия на армяно-азербайджанской границе должны прекратиться

Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил сегодня журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал стороны вернуться к ситуации, которая была до 14 июля, – пишет «Новости-Грузия».

«Я нахожусь в тесном контакте с моими коллегами-министрами. Я провел телефонные беседы с обоими министрами и выразил наше искреннее отношение и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Они знают нашу позицию — мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации ситуации, наоборот, сторонам необходимо вернуться к ситуации, существовавшей до 14 июля, то есть до начала военных действий», – отметил Залкалиани. Уже после этого заявления стало известно, что в Азербайджане сменился глава МИД страны.

Вместе с тем Залкалиани отметил, что конфликт вышел за пределы географии Нагорного Карабаха.

«Поэтому требуется еще больше осмотрительности и осторожности. Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в этот процесс, прежде всего, активизация сопредседателей Минской группы ОБСЕ и запуск всех международных механизмов, которые являются основой и фундаментом для урегулирования этого конфликта», – сказал глава МИД Грузии.

Залкалиани призвал стороны немедленно прекратить конфликт и при помощи международных и механизмов осуществить деэскалацию конфликта для подписания мирного соглашения.