Алиев: «Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер»

Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с назначением его министром иностранных дел.

«Мы живем в одном регионе, являемся соседями, и это соседство будет вечным. В то же время азербайджанцы, проживающие в соседних странах, конечно, занимают особое место в этих отношениях, и их спокойная жизнь для нас, естественно, очень важна. С этой точки зрения отношения с соседними странами также представляют особое значение. Эти отношения можно высоко оценить во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер, так как происходящие в мире процессы показывают, что порой отношения между соседями бывают проблемными», – сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что с соседними странами также осуществляется деятельность в формате трехстороннего сотрудничества.

«Должен сказать, что инициаторами трехстороннего формата тоже были мы. Сегодня со всеми соседями осуществляется формат трехстороннего сотрудничества в различных конфигурациях, что, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на региональную безопасность, а с другой, - создает благоприятную почву для реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и впредь будут оставаться приоритетом в деятельности министерства иностранных дел», - добавил президент.