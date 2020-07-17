ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске, где с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала.

В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился «в местах массового скопления людей».

«Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», - сказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок.

У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. «В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», - отметили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ, задержанный арестован.

30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства». 13 июля появилось сообщение о предотвращении терактов в Ростовской области.