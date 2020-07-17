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Абхазский оперштаб: все 20 тестов на коронавирус показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 20 граждан. Все тесты показали отрицательный результат
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Другие новости дня
Администрация президента Грузии сделала выговор Народному защитнику
Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Народного защитника Нино Ломджария в неконструктивной критике, заявив, что омбудсмен никогда не реагирует на оскорбительные заявления в адрес главы государства.
На этой неделе Ломджария обвинила Зурабишвили в «романтизации насилия». Омбудсмен подвергла президента критике из-за комментария по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Зурабишвили начала развивать мысль о достоинстве и недопустимости уличных разборок с многозначной фразы: «Я понимаю мужество один на один».
«Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа. Очень жаль, что при всем этом, омбудсмен сочла необходимым дать оценку неверно интерпретированному заявлению президента от 15 июля», - говорится в заявлении.
В администрации президента добавили, что Зурабишвили осуждает насилие и поляризацию, а все ее заявления направлены на примирение и единство. Что касается комментария по делу Шакарашвили, согласно пресс-службе, в нем содержался призыв к молодежи: сознаться и раскаяться.
Президент также считает необходимым разъяснить Ломджария обязанности и полномочия омбудсмена. Как отмечается, это «надзор за соблюдением защиты прав и свобод всех людей в Грузии». «Президент надеется, что вовлеченность Народного защитника и надзор за процессом расследования смерти Георгия Шакарашвили будут способствовать полноценному расследованию этого дела, защитят семью от буллинга, а общественность - от напряженности и, что главное, обеспечат соблюдение презумпции невиновности», - отмечено в заявлении.
- 19-летний футболист Георгий Шакарашвили погиб при неустановленных обстоятельствах после вечеринки на загородной даче близ Тбилиси, где между молодыми людьми произошла ссора. По резонансному делу задержаны 17 человек, из них шестеро несовершеннолетних.
- Прокуратура ведет дело по нескольким статьям УК Грузии, которые подразумевают убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, групповое насилие и незаконное лишение свободы.
«Ложь и провокация» - Амиран Гамкрелидзе о поиске летучих мышей в Южной Осетии
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе говорит, что подобные заявления – ложь и провокация.
«У самой лаборатории Лугара есть группы, которые ходят и собирают образцы. Эта информация является обычной ложью, поставленной провокацией со стороны нашего недоброжелательного соседа. В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований. Мы не говорим людям, чтобы они снабжали нас ими, есть специальные группы, наши зооэнтомологические группы, которые изучают и собирают эти образцы», – заявил Гамкрелидзе.
Сегодня же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работа Центра Лугара заслуживает высокой оценки. По ее словам, Грузии необходимо сохранить достигнутые результаты и избежать второй волны распространения вируса, – пишет Первый канал.
«Я хочу подчеркнуть работу Центра Лугара на всех этапах пандемии, он заслуживает высокой оценки. Мы готовы противостоять любой попытке дискредитировать этот институт. Мы должны сохранить результаты, и мы должны избежать второй волны и риска, чтобы больше не принимать жестких мер», – заявила Саломе Зурабишвили.
С деятельностью лаборатории сегодня ознакомилась посол США в Грузии Келли Дегнан. По информации посольства, дипломат поздравила выпускников стажировки WRAIR-SDSU - Натию Инадзе и Давида Хуцишвили - с успешным завершением их программы.
«Натия и Давид имели возможность работать в современной лаборатории, которая под руководством Национального центра по контролю заболеваний сыграла важную роль в борьбе Грузии с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении посольства.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», - сказал он.
«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», - сообщил Песков.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, - пишет «Интерфакс».
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске, где с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился «в местах массового скопления людей».
«Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», - сказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок.
У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. «В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», - отметили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ, задержанный арестован.
- 30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства». 13 июля появилось сообщение о предотвращении терактов в Ростовской области.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
- Новые митинги в поддержку Фургала в Хабаровске запланированы на 18 июля. Власти соседнего Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и «тиражировать угрозу заражения» коронавирусной инфекцией на митингах.
В Израиле введен повторный карантин: список ограничений
В ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.
Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.
Портал Newsru.co.il сообщает, что в пятницу, 17 июля, с 17:00 войдут в действие следующие ограничения:
- будут закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;
- для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).
Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:
- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты. Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.
Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.
Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.
Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.
При этом министры договорились продвигать через Кнессет принятие закона о введении карантина на выходные дни. При этом ограничения не коснутся судов, массовых акций протеста, а также работы продуктовых магазинов.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.
- Утром в пятницу, 17 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 46546 заразившихся (+1832 за сутки). В настоящий момент заражены 25636 человек (+1402). 387 заболевших умерли (+7).
- Состояние 213 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 58 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 120 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Годовщина гибели "Боинга" MH17: от РФ требуют признать ответственность
Сегодня шестая годовщина катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом. Самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "ДНР". Погибли 298 человек - все, кто был на борту. Больше всего жертв среди граждан Нидерландов.
Международная следственная группа установила, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", переправленной на восток Украины из российской военной части. "Бук" был расположен на территории, подконтрольной сепаратистам. В марте нынешнего года в Нидерландах начался суд. Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, которые ранее имели отношение к вооружённым сепаратистам. Их судят заочно. При этом личности экипажа "Бука", а также людей, которые непосредственно отдавали приказ сбить самолёт, следствие пока не установило.
Нидерланды и Австралия, а также Украина ранее заявили, что считают Россию ответственной за катастрофу. В годовщину трагедии МИД Украины призвал Россию признать эту ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы правда о катастрофе стала известной, а виновные понесли наказание. При этом он не упомянул о России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что "Боинг" был сбит "пророссийскими террористами".
Посольство США в Киеве призвало Россию сотрудничать с судом и следствием, в частности обеспечить явку обвиняемых в суд.
ЕС накануне призвал Россию сотрудничать с усилиями по установлению виновных.
Европейский суд по правам человека на этой неделе зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением "Боинга". Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.
Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки "Бук", которая принадлежала российской армии, и в связи с этим Россия в любом случае несёт по крайней мере частичную ответственность за катастрофу.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение обратиться в ЕСПЧ "лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины".
Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе "Боинга", однако не выдвигает и чёткой альтернативной версии, лишь обвиняя следствие в политизированности и антироссийской направленности. Адвокаты одного из обвиняемых на суде в Гааге просили суд проверить, в частности, версию о том, мог ли быть "Боинг" сбит украинским военным самолётом. Эта версия ранее была отвергнута следствием и экспертами.
Суд по делу о катастрофе возобновится в Нидерландах 31 августа.
Грузия возобновит авиасообщение с Германией 2 августа
Грузинские власти официально объявили о возобновлении авиасообщения с Германией со 2 августа.
Рейсы Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Lufthansa.
Власти также ведут переговоры о возобновлении регулярных рейсов с двумя авиаперевозчиками – Air France и аirBaltic. При этом авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines выполняют спецрейсы для возвращения на родину граждан Грузии.
Как сообщалось ранее, Грузия открыла границу для пяти стран ЕС – Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
ЕСПЧ присудил более 50 тысяч евро азербайджанским правозащитникам Лейле и Арифу Юнус
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительство Азербайджана обязано выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус денежную компенсацию – по 20 тысяч евро, а также 11 438 евро на судебные расходы, сообщает агентство "Туран".
Заявители сочли, что причиной преследования была их активная гражданская позиция и критика правительства.
Страсбургский суд признал нарушение прав супругов Юнус на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства юридической защиты, а также права на уважение семейной жизни, права собственности и свободу передвижения.
Приговор супругам Юнус был вынесен в августе 2015 года. Лейла Юнус получила 8,5 лет тюремного заключения, а ее муж, историк Ариф Юнус – 7,5 лет с конфискацией имущества. Супруги обвинялись в экономических преступлениях, но против них также были выдвинуты обвинения в измене родине, по которым проводилось отдельное следствие. Сами они считали приговор политическим и объясняли, что их преследуют за оппозиционную деятельность.
Ариф Юнус был выпущен из тюрьмы 12 ноября 2015 года по гуманитарным причинам: состояние его здоровья после возбуждения дела резко ухудшилось. Однако правозащитник отказался выходить из суда, заявив, что выйдет только вместе с супругой Лейлой, чье состояние здоровья также вызывало серьезные опасения.
Приговор был назван "пародией на правосудие" международными правозащитными организациями.
Выйдя из тюрьмы, Лейла Юнус прокомментировала решение о своем освобождении строчками русского поэта Федора Тютчева:
Сейчас директор Института мира и демократии Лейла Юнус и директор одного из департаментов этого НПО Ариф Юнус проживают в политэмиграции в Нидерландах.
Администрация Трампа может запретить въезд в США всем коммунистам из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в страну всем членам компартии Китая и членам их семей. Об этом сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с темой. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.
Высокопоставленные чиновники обсуждают черновик президентского указа, который пока ещё не был показан самому Трампу, утверждает анонимный источник Reuters. Он отмечает, что документ находится в ранней стадии готовности. Возможный отказ в визах десяткам миллионов жителей Китая может быть одним из самых жёстких действий Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечает агентство.
В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.
Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, что могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят около 92 миллионов человек. В её уставе написано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможные меры Белого дома, заявила, что если информация правдива, то такие действия со стороны США были бы "жалкими". Госсекретарь США Майк Помпео и пресс-секретарь Белого дома не стали подтверждать или опровергать подготовку запрета.
Алексею Навальному назначена подписка о невыезде
Следователь назначил подписку о невыезде политику Алексею Навальному по уголовном делу о клевете из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своём твиттере сообщил сам Навальный.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.
Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёрами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.
В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, — “позор страны” и “предатели”. В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”. По предъявленной статье оппозиционному политику грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.
МИД РФ: условия для восстановления авиасообщения с Грузией пока не выполнены
Условия для восстановления авиасообщения с Грузией, среди которых прекращение русофобской кампании и отсутствие каких-либо угроз для туристов из РФ, пока не выполнены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По его словам, всем хорошо известно, почему летом прошлого года был введен запрет на авиасообщение с Грузией.
«Мера эта вынужденная, временная. Условия ее отмены хорошо известны: стабилизация ситуации в этой стране, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. Пока эти условия не выполнены. Как только эти условия будут соблюдены, Россия не замедлит восстановить воздушное сообщение», – отметил дипломат.
Кроме того, приближающиеся парламентские выборы в Грузии накладывают отпечаток на внутреннюю ситуацию с точки зрения ее безопасности, уверен Руденко.
«К сожалению, определенные силы в Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с Россией и прибегают к антироссийской риторике. К сожалению, это не дает оснований говорить о том, что в таких условиях безопасность наших туристов будет обеспечена. Поэтому я призвал бы российских граждан пока не торопиться покупать путевки в Грузию», – указал замминистра.
«Мы ждем, что Тбилиси сделает соотвествующие выводы из прошлогодней истории и в дальнейшем будет выстраивать отношения с Москвой более прагматично, не взирая на собственные политические процессы. Мы готовы развивать отношения с Грузией на взаимовыгодной партнерской основе. И заинтересованы в том, чтобы наши отношения вышли из тупика, в котором они оказались не по нашей воле», – подчеркнул Руденко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Официальные данные: в России более 12 тысяч смертей от COVID-19
Число людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в России, по данным оперативного штаба, превысило 12 тысяч.
За последние сутки зафиксировано 186 смертей, из них в Москве - 13, в Санкт-Петербурге - 30.
Статистика оперштаба не соответствует сведениям Росстата, которые публикуются впоследствии, и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о летальности примерно в три раза большей, чем считает оперативный штаб.
Новых инфицированных коронавирусом за сутки выявлено 6406. Этот показатель практически стабилен на протяжении последних нескольких недель. На второе место после Москвы по числу новых случаев вышла Свердловская область.
Выздоровевшими за сутки признаны более 7 тысяч человек.
За всё время эпидемии в России выявили более 750 тысяч инфицированных.
Всего в мире число выявленных инфицированных приближается к 14 миллионам человек, умерших - к 600 тысячам. Больше всего жертв - в США, Бразилии и Великобритании.
Алиев: «Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер»
Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с назначением его министром иностранных дел.
«Мы живем в одном регионе, являемся соседями, и это соседство будет вечным. В то же время азербайджанцы, проживающие в соседних странах, конечно, занимают особое место в этих отношениях, и их спокойная жизнь для нас, естественно, очень важна. С этой точки зрения отношения с соседними странами также представляют особое значение. Эти отношения можно высоко оценить во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер, так как происходящие в мире процессы показывают, что порой отношения между соседями бывают проблемными», – сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что с соседними странами также осуществляется деятельность в формате трехстороннего сотрудничества.
«Должен сказать, что инициаторами трехстороннего формата тоже были мы. Сегодня со всеми соседями осуществляется формат трехстороннего сотрудничества в различных конфигурациях, что, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на региональную безопасность, а с другой, - создает благоприятную почву для реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и впредь будут оставаться приоритетом в деятельности министерства иностранных дел», - добавил президент.
- Речь идёт о формате Азербайджан-Грузия-Турция. Стороны проводят регулярные встречи, в том числе на уровне министров иностранных дел и обороны.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
- Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал призвал стороны немедленно прекратить конфликт.
Владимир Путин объявил внезапную проверку войск
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.
«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».
В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
За сутки в Армении выявлено 442 новых случая коронавируса, скончались 13 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 442, в общем составив 34001.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 561 и сейчас составляет 22492.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 620.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10692, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 143114 (1704 за последние сутки).
В Грузию из Афганистана доставлены еще 10 миротворцев с коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у десяти грузинских военных, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
В целом в Афганистане коронавирус выявили у 38 грузинских миротворцев. По решению командования НАТО, их возвращение на родину произошло в два этапа, – пишет «Новости-Грузия».
10 июля на лечение в Грузию доставили 28 военных, а сегодня – десять. В обоих случаях спецрейсы выполнялись самолетом ВВС Германии.
Из 28 военных, вернувшихся в Грузию неделю назад, восемь уже выздоровели и покинули медицинское учреждение. Таким образом, в настоящее время в Военном госпитале Гори остаются 30 солдат, доставленных из Афганистана.
«Их состояние удовлетворительное. Заболевание протекает без осложнений и жалоб», – сообщили в Минобороны.
Как отмечается, источник инфицирования всех грузинских миротворцев «связан с местным афганским персоналом».
«К этому времени соответствующие исследования не подтвердили COVID-19 у других грузинских военнослужащих в Афганистане», – добавили в ведомстве.
- По данным правительственного портала StopCov, в Грузии число подтверждённых случаев коронавируса достигло 1010. Еще 41 гражданин Грузии с COVID-19 доставлен на лечение из-за границы. 885 пациентов уже выздоровели, 15 скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии вновь выявлено два новых случаев заражения коронавирусом, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
«В стационаре на сегодняшний день находятся четыре пациента, их них два новых с лабораторно подтвержденным диагнозом - это гражданин, прибывший по линии МИД и проходивший карантин, а также медсестра из «красной зоны», – уточнила Гаглоева.
За сутки в Южной Осетии провели 32 теста, всего – 3064. Под медицинским наблюдением находятся 145 человек. Всего выявлено 89 инфицированных коронавирусом, 85 человек уже выздоровели.
Ранее югоосетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.
Edison Research: «Грузинская мечта» – 39%, «Национальное движение» – 16%
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны.
- «Грузинская мечта»: – 39%
- Не определились с выбором – 20%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 16%
- «Европейская Грузия» – «Свободные демократы» – 5%
- Лейбористская партия – 3%
- «Лело» – 3%
- «За новую Грузию» (Георгий Вашадзе) – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Гирчи» – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили)– 2%
- «Демократическое движение – Единая Грузия» (Нино Бурджанадзе) – 1%
- «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- «За справедливость» (Эка Беселия) – 1%
- «Свободная Грузия» (Каха Кукава) – 1%
Исследование проводилось с 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,1%.
- Парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за 30 дней
Социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты, к которым пытались поменять пароли за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещала, только когда убедится, что "сможет сделать это безопасно". Об этом сообщила техподдержка Twitter. Сколько аккаунтов подверглись блокировке, не уточняется.
15 июля хакеры взломали около 130 твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать им биткоины с обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.
Журнал Motherboard со ссылкой на источники сообщил, что аккаунты были взломаны при участии одного из сотрудников социальной сети.
В Twitter заявили об отсутствии свидетельств того, что хакеры получили доступ к паролям пользователей.
К расследованию хакерской атаки подключилось ФБР.
Европейский суд отменил программу по защите данных между ЕС и США
Европейский суд в Люксембурге отменил приоритетность действия так называемого «Щита конфиденциальности». Это программа защиты персональных данных из Евросоюза в США, внедренная Еврокомиссией.
Суд признал, что «Щит конфиденциальности» не обеспечивал европейские стандарты защиты данных при отправке Соединенным Штатам. Согласно договоренностям, от США требовалось соблюдать законодательство ЕС о защите частной жизни. Однако американская сторона не давала европейцам права обращаться с иском против властей США.
Решение суда стало ответом на иск австрийского юриста Макса Шремса к европейскому подразделению компании Facebook. Австриец опасался, что американские агентства безопасности будут все больше перехватывать информацию, поступающую извне.
Еврокомиссия заявила о проведении собственного расследования работы «Щита конфиденциальности», после чего система будет обновлена.
«Щит конфиденциальности» введен в действие в 2016 году. Через два года единые правила по защите данных начали действовать по всех странах Евросоюза. Положений программы придерживались более пяти тысяч американских компаний.
Шествие акции «Бессмертный полк» 26 июля не состоится
Организаторы акции «Бессмертный полк» отменили проведение шествия, запланированного на 26 июля. Причиной этого стала эпидемиологическая ситуация в регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Акция перенесена на неопределенную дату. Проведение шествия возможно только с использованием масок, перчаток и соблюдением социальной дистанции. По словам организаторов, это «противоречит духу «Бессмертного полка». Сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября.
В этом году традиционный парад и шествие «Бессмертный полк» не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня – день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен выходным. «Бессмертный полк» и Военно-морской парад Путин предложил провести 26 июля. Президент допустил, что шествие может быть перенесено еще на месяц из-за ситуации с коронавирусом.
Грузия остается в списке безопасных стран, обновленном Евросоюзом
Совет Евросоюза обновил список безопасных стран. Новый список включает 12 стран вместо 14-ти. В список безопасных стран больше не входят Сербия и Черногория.
В обновленном списке Совет Евросоюза рекомендует государствам-членам открыть свои границы с Алжиром, Австралией, Канадой, Грузией, Японией, Марокко, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом и Уругваем.
В список безопасных стран входит и Китай, однако сообщение с Китаем возобновится только после того, как страна сама откроет свои границы для ЕС. Совет Евросоюза впервые рекомендовал открыть границы для государств-членов 30 июня. Грузия также была в официально утвержденном списке.
В то же время, 8 июля Грузия открыла свои границы для нескольких стран ЕС - это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Из-за протестов в Хабаровске местные власти хотят вернуть карантин
Правительство Хабаровского края заявило о возможном возвращении в регионе, в частности, в Хабаровске, жестких карантинных мер. Официальная причина, озвученная властями - прогнозируемая нехватка мест в больницах, где лечатся заразившиеся коронавирусом пациенты.
По данным правительства края, сейчас заняты около 90% коек при ежедневном приросте в сто пациентов. Хотя еще в среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в больницах региона заняты 65% мест для больных COVID-19.
«При росте заболеваемости может сложиться ситуация, что возможности стационаров окажутся исчерпаны, и людей придется развозить по другим районам», - указано в сообщении хабаровского правительства.
При этом зампред правительства по социальным вопросам Юрий Минаев обвинил в росте заболеваемости «горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек».
Минаев сообщил, что в пятницу в правительстве края пройдет заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором будет рассматриваться вариант возвращения к более жестким карантинным ограничениям.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
С начала противоэпидемических мероприятий в Абхазии протестированы 2442 пациента
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 140 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестированы 2442 пациента по ПЦР-диагностике и 231 - на определение антител.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
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