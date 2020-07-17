Келли Дегнан: России трудно иметь соседа, история которого успешна

«России трудно иметь такого соседа, история которого успешна», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее словам, именно это является причиной попыток России подорвать прогресс, достигнутый Грузией, передает Общественный вещатель.

«Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Грузией по самым разным направлениям уже более 30 лет. То, что мы увидели за это время, это то, что осведомленность общественности о дестабилизирующей роли России растет. России трудно иметь соседа, история которого успешна. Я думаю, что именно это главная причина, по которой мы видим такие попытки подорвать прогресс, достигнутый Грузией», - заявила посол.

По словам Келли Дегнан, Грузия добилась значительного прогресса. «В течение того времени, что я нахожусь здесь, мы очень конструктивно работаем с этим правительством, а также с предыдущими правительствами. Прогресс очевиден. Грузия достигла значительного прогресса - здравоохранение, образование, безопасность, экономика, демократическое развитие, - это действительно успех», - заявила Келли Дегнан.