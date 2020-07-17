Давид Залкалиани обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на азербайджано-армянской границе

В Минске состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, президент Белоруссии тепло приветствовал премьер-министра Армении в Минске и коснулся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и решения проблем.

По словам Лукашенко, у Белоруссии и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе. «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, киргизы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет», - отметил Александр Лукашенко.

Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Пашинян выразил надежду на то, что совместная работа войдет в обычное русло, и встречи будут регулярными, сообщает Радио Азатутюн.

«Я знаю, что есть конкретные вопросы, которые особенно интересны для Беларуси, есть вопросы, которые особенно интересны для Армении. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами».

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-белорусских отношений, обменялись мнениями о преодолении пандемии коронавируса и путях выхода из кризиса.

Премьер-министр Пашинян коснулся эскалации, развязанной противником на армяно-азербайджанской государственной границе, и представил подробности своему белорусскому коллеге.