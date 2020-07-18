«Рейтер»: Ливийская компания NOC осудила действия ЧВК Вагнера

Ливийская национальная нефтяная компания NOC заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи со случаями использования ее объектов в качестве военных блок-постов.



Агентство «Рейтер» сообщило, что в заявлении NOC содержится осуждение ЧВК Вагнера, сирийских и других наемников. Последний факт использования нефтяных объектов в военных целях замечен в порту Эс-Сидра, сообщает агентство.

Ливийская нефтяная компания обратилась к миссии ООН в Ливии с просьбой направить наблюдателей в те районы, где работают предприятия NOC.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных, отмечает «Коммерсантъ».

В Ливии противоборствуют, добиваясь власти над всей территорией страны, две основные силы. Это Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, она опирается на парламент в Тобруке.