Пираты захватили 13 моряков с танкера с российско-украинским экипажем

Важа Гаприндашвили навестил в селе Квемо Чала семью Зазы Гахеладзе, задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель. Врач, который провел 48 дней в цхинвальской тюрьме, встретился с членами семьи Гахеладзе и выразил им свою поддержку.

«Мы пришли поддержать семью Зазы Гахеладзе в сложной ситуации, в которой они сегодня находятся. Моя семья пережила эту острую ситуацию, и мы знаем, что для того, чтобы справедливость восторжествовала необходима поддержка всех: президента, правительство, народа, чтобы Заза не чувствовал себя в одиночестве.

Эта поддержка нужна всем задержанным, однако Зазе особенно, потому что такого неслыханного случая, по-моему, не происходило последние десять лет. Цхинвали распространяет взаимоисключающие заявления - то Заза выстрелил дважды, то восемь, то десять, а теперь пять раз, у Хвичи Мгебришвили была коллекция летучих мышей, а кого-то могут обвинить в попытке покушения на Путина.

У них новая практика, они прямо шьют уголовное дело, теперь они не ограничиваются обвинением только о пересечении т.н. границы. Всему этому мы должны противопоставить наше единство и поддержку», - заявил Гаприндашвили после встречи с семьей Гахеладзе.

Врач Важа Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября 2019 года в муниципалитете Каспи по обвинению в пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в незаконном заключении 48 дней.

Российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.