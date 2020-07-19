За сутки в Грузии выявлены десять новых случаев коронавируса

В Грузии за последние сутки выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 028 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Общее число выздоровевших составляет 899 – это более 87% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 627 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 228.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 18 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 168,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 173,1 тысячи, сообщает агентство «Новости-Грузия».