Глава Чечни Кадыров потребовал от президента Украины Зеленского подтвердить извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные извинения.

«Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», - обратился к Зеленскому Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя ответ украинского лидера о видеоролике, который тот несколько лет назад разместил в юмористическом шоу.

О реакции на обращение Кадырова из администрации президента Украины пока ничего не известно.

Речь идет об интервью Зеленского, данном полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону. Тогда затрагивался вопрос о вышедшем в юмористической программе ролике, где был показан снос памятника Ленину, сообщает «Кавказ.Реалии». Как реакция на снос была показана видеонарезка с плачущим после поминальной молитвы по отцу Кадыровым. Зеленский приносил за это извинения, писали украинские СМИ.