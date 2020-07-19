В России самое низкое число заражений за сутки за 2,5 месяца

В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 6 109 инфицированных коронавирусом.

Цифры заражений в последние недели относительно стабильны, однако показатель за минувшие сутки - самый низкий с 25 апреля.

В официальной статистике за последние сутки учтены 95 смертей от COVID-19, это тоже один из самых низких показателей за последние недели. Больше всего умерших в Петербурге - 26.

Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, умерли более 12 тысяч человек. В эти показатели включены не все, кто был инфицирован коронавирусом, а только те, у кого он признан главной причиной смерти. Впоследствии Росстат, как правило, корректирует цифры умерших от коронавирусной инфекции в сторону увеличения.

С начала эпидемии в России было выявлено более 771 тысячи инфицированных, более 550 тысяч выздоровели. Число активных случаев инфекции за последние сутки выросло - это обычная ситуация для выходных дней.