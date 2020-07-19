Югоосетинские власти продлили срок ареста Хвичи Мгебришвили

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия продлили срок незаконного задержания гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Общественный вещатель Грузии поговорил с племянником задержанного.

«В пятницу мы получили последнюю информацию от Красного Креста, а также от Министерства внутренних дел, что ему присудили двухмесячное предварительное заключение. Вроде в понедельник должно быть еще одно судебное заседание, мы точно не знаем», - сказал Автандил Мгебришвили.

В то же время Автандил Мгебришвили назвал вызывающей улыбку информацию югоосетинской стороны о том, что гражданин Грузии проник на территорию республики с целью наловить летучих мышей. «Смешно, что за летучие мыши? На видео видно, что он смотрит вниз и напуган, мы думаем, что его заставили это сказать», - заявил Автандил Мгебришвили.

Хвича Мгебришвили был задержан 3 июля. Югоосетинский КГБ 16 июля сообщил о том, что «гражданин Грузии перешел в села Арцеви и Громи для отлова летучих мышей с целью их дальнейшей продажи по 5000 долларов за каждую».