В Нанте задержан подозреваемый в причастности к поджогу собора

В городе Нант на западе Франции после пожара в одном из крупнейших в стране готическом кафедральном соборе святых Петра и Павла задержан подозреваемый в причастности к поджогу.

Это 39-летний уроженец Руанды. Он волонтер церковного прихода, в вечер перед пожаром, как сообщается, ему было поручено запереть двери собора. Прокуратура подчеркивает, что ему пока не предъявлено никаких обвинений - он взят под стражу для допроса, это стандартная процессуальная практика во Франции. Следователи проверяют возможные противоречия в его показаниях.

Пожар в соборе начался накануне утром, 18 июля. За несколько часов около 100 пожарных потушили огонь, однако внутреннему убранству собора был нанесен значительный ущерб. Полностью уничтожены главный орган XVII века, а также витражи.

Приоритетной остается версия умышленного поджога собора. Пожарные говорят сразу о трёх отдаленных друг от друга очагах возгорания. При этом следов взлома в соборе не обнаружено.​

Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя. Это крупнейшая готическая церковь в Бретани, собор всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от сильного пожара.