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В Нанте задержан подозреваемый в причастности к поджогу собора
В городе Нант на западе Франции после пожара в одном из крупнейших в стране готическом кафедральном соборе святых Петра и Павла задержан подозреваемый в причастности к поджогу.
Это 39-летний уроженец Руанды. Он волонтер церковного прихода, в вечер перед пожаром, как сообщается, ему было поручено запереть двери собора. Прокуратура подчеркивает, что ему пока не предъявлено никаких обвинений - он взят под стражу для допроса, это стандартная процессуальная практика во Франции. Следователи проверяют возможные противоречия в его показаниях.
Пожар в соборе начался накануне утром, 18 июля. За несколько часов около 100 пожарных потушили огонь, однако внутреннему убранству собора был нанесен значительный ущерб. Полностью уничтожены главный орган XVII века, а также витражи.
Приоритетной остается версия умышленного поджога собора. Пожарные говорят сразу о трёх отдаленных друг от друга очагах возгорания. При этом следов взлома в соборе не обнаружено.
Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя. Это крупнейшая готическая церковь в Бретани, собор всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от сильного пожара.
Другие новости дня
В Берлине прошел русскоязычный парад ЛГБТ
В Берлине 18 июля несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов приняли участие в марше в районе Марцан. Это было первое ЛГБТ-мероприятие, организованное в столице Германии выходцами из России и СНГ.
В начале колонны участники развернули баннер «Гордитесь с нами – прайд в Марцане». Люди в колонне несли плакаты в поддержку ЛГБТ-активистов в России.
Прайд-парад закончился митингом на площади Виктор Клемперер Платц.
В этом году ежегодный берлинский гей-парад был отменён из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов шествия, русскоязычных активистов, они решили воспользоваться случаем и реализовать давнюю мечту – устроить собственное шествие.
«Хотелось бы иметь возможность отметить месяц гордости и выйти за свои права в Донецке, Иркутске или Кустанае. Но пока это невозможно, мы делаем прайд-парад в самом русскоязычном районе города Берлина», – сказал организатор прайда, представитель некоммерческой организации «Квартира» Константин Шерстюк.
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина в турнире UFC
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина Хадиса Ибрагимова на престижном турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172 в Абу-Даби (ОАЭ). К концу первого раунда 32-летний Долидзе нанес Ибрагимову удар коленом в голову и отправил его в нокдаун.
Для Долидзе это был дебютный бой в турнирах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает агентство «Новости-Грузия». Спортсмен выступал в полутяжелом весе. До этого в турнирах смешанных единоборств ММА он одержал семь побед и ни одного поражения.
Роман Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.
За четыре дня дендропарк Шекветили посетили более 100 тысяч человек
Дендрологический парк Шекветили посетило более 100 000 гостей за первые четыре дня, прошедшие с его открытия, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«За четыре дня с момента открытия дендрологического парка Шекветили нас посетили более 100 000 гостей! Благодарим каждого из вас за то, что пришли, и особенно за те искренние эмоции, которые мы получаем в виде ваших впечатлений, в том числе в личных сообщениях. Спасибо, и мы снова ждем вас», - говорится в заявлении администрации парка.
Дендрологический парк в Шекветили открылся 15 июля. Вход в парк бесплатный для всех гостей.
Власти Москвы отрицают запрет торговать продуктами из Армении
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что у армянских экспортеров продуктов питания нет проблем с реализацией товара на столичном рынке «Фуд Сити». «Никаких проблем у них нет, торговля овощами и фруктами не прекращалась», - утверждает он.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что администрация рынка, которым владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, запретила торговать армянскими товарами, более 50 фур со скоропортящейся продукцией были изолированы в отстойник, а сотрудников армянской дипмиссии, которые приехали разобраться в ситуации, силой выгнали с территории «Фуд Сити».
После этого Тоганян, по его словам, обратился в администрацию президента России. В разговоре с изданием РБК он возмутился тем, что «на территории России, в Москве, есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».
Сообщалось также, что группа компаний «Ташир», которой владеет армянский бизнесмен Самвел Карапетян, в срочном порядке предоставила экспортерам из Армении бесплатную парковку на сто фур и торговые точки для реализации продукции на территории торгово-развлекательного центра «Бухта» на Дмитровском шоссе.
- Инцидент на рынке «Фуд Сити» произошел на фоне вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе, которые начались 12 июля. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях - всего около 20 человек. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что Азербайджан готовит общественное мнение страны к войне. В свою очередь посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы считает, что Ереван хочет вовлечь в конфликт Москву. 17 июля стороны заявили, что ситуация на границе стабилизировалась.
- Вопреки заявлению главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка об отсутствии у армянских поставщиков проблем на столичном рынке «Фуд Сити», в интернете множество видео, на которых работники рынка давят армянские продукты ногами и выносят их на улицу.
Лидеры ЕС третий день обсуждают меры по восстановлению экономики
В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС, цель которого - принять пакет мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.
Это первая личная встреча лидеров стран Евросоюза после начала пандемии, в последние месяцы они общались между собой удаленно. Продолжительность саммита беспрецедентна. Лидеры продлили его, пытаясь преодолеть серьезные разногласия в подходах к формированию общеевропейского фонда объемом в 750 миллиардов евро, средства из которого пойдут на помощь наиболее пострадавшим странам, и бюджета ЕС на ближайшие 7 лет объемом более триллиона евро.
Несмотря на заявления о необходимости компромисса, по-прежнему неясно, будет ли он достигнут. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня утром заявила, что результат саммита по-прежнему неочевиден.
Пять государств ЕС выступают за ужесточение предложенных правил предоставления средств пострадавшим странам юга Европы, таким как Испания и Италия, настаивая не необходимости структурных реформ и контроля за расходами. В эту группу входят Нидерланды, Дания, Австрия, Финляндия и Швеция. Лидерам Германии и Франции пока не удалось убедить лидеров «пятерки» пойти на компромисс.
Предложенный руководством ЕС план предусматривает, что большая часть средств будет предоставлена пострадавшим странам в виде грантов, однако Нидерланды и их союзники настаивают на том, чтобы это были кредиты.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, признав наличие существенных разногласий, сказал, что все участники встречи понимают, что соглашения достичь «необходимо».
Евросоюз подвергался критике со стороны ряда политических сил за недостаточно быструю реакцию на развитие эпидемии, из-за чего отдельные государства принимали решения без координации друг с другом - вплоть до закрытия границ между странами ЕС. Руководство ЕС отрицает, что допустило ошибки
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе начал июльский турнир с победы
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал победу в своем первом поединке, после четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Стартовую встречу на июльском басё Тотиносин провел с 11-маэгасирой Востока Симаноуми. Никогда прежде сумоисты не встречались. Применив прием йорикири, Горгадзе оставил противника за пределами дохё.
Следующий поединок Тотиносин проведет с 33-летним сумоистом Кайсэйем – 10 маэгасирой Востока. Счет личных встреч между борцами 12-7 в пользу Горгадзе.
Еще один грузинcкий сумоист Гагамару (Теймураз Джугели) не примет участия в июльском турнире из-за травмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Турнир завершится 2 августа. Из-за мер по предотвращению распространения коронавируса басё проходит без зрителей и не в городе Нагоя, а в Токио.
Югоосетинские власти продлили срок ареста Хвичи Мгебришвили
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия продлили срок незаконного задержания гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Общественный вещатель Грузии поговорил с племянником задержанного.
«В пятницу мы получили последнюю информацию от Красного Креста, а также от Министерства внутренних дел, что ему присудили двухмесячное предварительное заключение. Вроде в понедельник должно быть еще одно судебное заседание, мы точно не знаем», - сказал Автандил Мгебришвили.
В то же время Автандил Мгебришвили назвал вызывающей улыбку информацию югоосетинской стороны о том, что гражданин Грузии проник на территорию республики с целью наловить летучих мышей. «Смешно, что за летучие мыши? На видео видно, что он смотрит вниз и напуган, мы думаем, что его заставили это сказать», - заявил Автандил Мгебришвили.
Хвича Мгебришвили был задержан 3 июля. Югоосетинский КГБ 16 июля сообщил о том, что «гражданин Грузии перешел в села Арцеви и Громи для отлова летучих мышей с целью их дальнейшей продажи по 5000 долларов за каждую».
Гамкрелидзе рассказал об источниках инфицирования десяти новых пациентов с COVID-19
Из десяти случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, четыре являются завозными, а шесть – это контакты инфицированных пациентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«Четверо – это водители грузовых машин, которые находились в карантинных зонах. Двое из них являются гражданами Грузии, а двое – иностранцами», - сказал Гамкрелидзе. По его словам, в настоящее время в Грузии нет особо тяжелых пациентов. Специалисты продолжают исследования, чтобы установить источники инфицирования двух человек, поступивших в больницы с коронавирусом 17 июля.
- С 26 февраля по 19 июля в Грузии лабораторно подтверждено 1 028 случаев инфицирования коронавирусом. Из них только 11% остаются активными до сих пор – в ковид-центрах остаются 114 человек.
- Помимо фактов COVID-19, зафиксированных на территории страны, еще 41 гражданин Грузии с коронавирусом был доставлен на лечение из-за границы. Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. До 30 миротворцев до сих пор остаются в Военном госпитале Гори.
- От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 687 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 232.
В России самое низкое число заражений за сутки за 2,5 месяца
В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 6 109 инфицированных коронавирусом.
Цифры заражений в последние недели относительно стабильны, однако показатель за минувшие сутки - самый низкий с 25 апреля.
В официальной статистике за последние сутки учтены 95 смертей от COVID-19, это тоже один из самых низких показателей за последние недели. Больше всего умерших в Петербурге - 26.
Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, умерли более 12 тысяч человек. В эти показатели включены не все, кто был инфицирован коронавирусом, а только те, у кого он признан главной причиной смерти. Впоследствии Росстат, как правило, корректирует цифры умерших от коронавирусной инфекции в сторону увеличения.
С начала эпидемии в России было выявлено более 771 тысячи инфицированных, более 550 тысяч выздоровели. Число активных случаев инфекции за последние сутки выросло - это обычная ситуация для выходных дней.
За сутки на Северном Кавказе умерли 6 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 371
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 371, сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Краснодарском крае умерли по два человека, в Кабардино-Балкарии и в Калмыкии – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 919 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 123 человека:
- Ставропольский край +123 (6889 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 75 (7190)
- Дагестан + 43 (8778)
- Карачаево-Черкесия + 27 (4212)
- Кабардино-Балкария + 20 (5791)
- Адыгея + 20 (2364)
- Ингушетия + 19 (3438)
- Калмыкия + 17 (2363)
- Северная Осетия + 16 (4353)
- Чечня + 11 (1919)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 47 181 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 19 июля, выявлено уже 771 546 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край последние две недели лидирует по числу заболевших. На этой неделе министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Глава Чечни Кадыров потребовал от президента Украины Зеленского подтвердить извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные извинения.
«Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», - обратился к Зеленскому Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя ответ украинского лидера о видеоролике, который тот несколько лет назад разместил в юмористическом шоу.
О реакции на обращение Кадырова из администрации президента Украины пока ничего не известно.
Речь идет об интервью Зеленского, данном полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону. Тогда затрагивался вопрос о вышедшем в юмористической программе ролике, где был показан снос памятника Ленину, сообщает «Кавказ.Реалии». Как реакция на снос была показана видеонарезка с плачущим после поминальной молитвы по отцу Кадыровым. Зеленский приносил за это извинения, писали украинские СМИ.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 10 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 34 877.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 171 и сейчас составляет 23 294.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 641.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 205 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 737, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 146 717 (1 634 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Кахетии продолжают подсчитывать ущерб от стихии – повреждены более 200 домов
Мэрия Телавского муниципалитета получит средства из центрального бюджета на ликвидацию последствий стихии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе краевой администрации Кахетии.
Разрушительный ураган прошел в Кварельском и Телавском муниципалитетах вечером 15 июля. Сильный ветер сопровождался дождем с градом. По данным местных властей, в Кварельском районе пострадали сельскохозяйственные угодья, а в Телавском, наряду с однолетними и многолетними культурами, были повреждены жилые дома – ураган сносил крыши.
«Службы мэрии Телавского муниципалитета до сих пор продолжают опись пострадавшей инфраструктуры. В масштабах муниципалитета комиссия уже насчитала более 200 поврежденных домов», - сообщили в краевой администрации. На деньги, выделенные из центрального бюджета, крыши некоторых пострадавших домов заменят полностью, другие – отремонтируют.
До сих пор не известно, помогут ли власти фермерам, урожай которых уничтожен. Судя по всему, на компенсации смогут рассчитывать только бенефициары государственной программы агрострахования.
По данным Минсельхоза Грузии, после стихии 15 июля в страховую компанию поступило более 1 040 сообщений. Из них 60% от жителей Телавского муниципалитета, а остальные из районов Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Сагареджо. Площадь пострадавших угодий, которые были застрахованы, составляет 1,2 тысячи гектара.
Акции в поддержку Фургала прошли во Владивостоке и Новосибирске
В ряде городов Дальнего Востока и Сибири сегодня, 19 июля, прошли новые акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В Хабаровске около ста человек собрались на митинг в центре города. Акция прошла без инцидентов, ее участники вскоре разошлись. Это был восьмой подряд день несогласованных акций в Хабаровске. Один из наиболее крупных митингов состоялся накануне - по оценкам мэрии, на улицы вышли около 10 тысяч человек, а участники и наблюдатели называют большее число участников. В воскресенье, как и накануне, митинг в защиту Фургала прошел и в Комсомольске-на-Амуре.
Несогласованная акция прошла в воскресенье во Владивостоке, столице соседнего Приморского края. К памятнику борцам за власть Советов пришло около 100 человек. В соцсетях распространялись призывы прийти к памятнику «кормить голубей». Власти сообщили, что в воскресенье будут «отмывать памятник от экскрементов голубей, которых кормят неравнодушные горожане». Памятник действительно был оцеплен и во время акции протеста проводилась его дезинфекция. Участники акции протеста также провели шествие по центру Владивостока. Два человека были задержаны полицией, впоследствии их отпустили.
Как сообщает Тайга.инфо, несогласованное шествие в поддержку хабаровского губернатора прошло также в Новосибирске.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- Фургал, представляя ЛДПР, победил в 2018 году на губернаторских выборах действующего главу региона - представителя «Единой России». В 2019 году «Единая Россия» проиграла выборы в Законодательное собрание Хабаровского края.
- Фургал пока остается губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.
За сутки в Грузии выявлены десять новых случаев коронавируса
В Грузии за последние сутки выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 028 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
Общее число выздоровевших составляет 899 – это более 87% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 627 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 228.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 18 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 168,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 173,1 тысячи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Минобороны: От огнестрельного ранения скончался военнослужащий ВС Армении
Накануне, 18 июля, на территории, находящейся под ответственностью воинской части Минобороны Армении, с огнестрельным ранением был найден военнослужащий срочной службы, рядовой Алик Манукян (2000 года рождения). По дороге в госпиталь он скончался.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
В оборонном ведомстве сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие, передает Радио Азатутюн.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Артиллерийские обстрелы продолжились 13 и 14 июля. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
Афера Wirecard: член совета директоров улетел в Минск и исчез
Германия продолжает разыскивать бывшего члена совета директоров платежной системы Wirecard Яна Маршалека, пропавшего из поля зрения правоохранительных органов сразу после его увольнения в прошлом месяце.
Как отмечает агентство «Рейтер» со ссылкой на субботнюю публикацию в «Шпигеле», Маршалек вылетел в Минск сразу после отстранения от должности. Его розыск, несмотря на усилия группы «Беллингкэт» и других расследовательских организаций, пока не дал результатов.
В самые первые дни после начала разоблачений появились слухи, что уволенный член совета директоров сбежал на Филиппины. Однако, эти предположения не подтвердились.
Самолет с Яном Маршалеком приземлился в аэропорту Минска в две минуты пополуночи 19 июня. До сих пор, в иммиграционной базе данных нет отметки о том, что он покинул Минск. Возможно, он все еще в Белоруссии или России, так как между этими двумя странами действует упрощенный пограничный контроль, говорится в публикации «Шпигеля».
Журналисты «Рейтер» не смогли дозвониться до адвокатской конторы, представляющей интересы Маршалека, в выходной день там никто не отвечал на звонки.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию «катастрофой» и «позором». Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.
«Министр финансов Германии знал о проблемах в компании Wirecard за год до ее краха» - под таким заголовком агентство Bloomberg опубликовало 17 июля статью, в которой, в частности говорится: «Министр финансов Олаф Шольц был в курсе потенциальных рыночных манипуляций в Wirecard AG почти за полтора года до краха компании. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) информировало Шольца в феврале 2019 года возможном нарушении закона, запрещающего рыночные манипуляции». Bloomberg сообщает об этом со ссылкой на отчет министерства финансов, с текстом которого ознакомился сотрудник агентства.
- Компания Wirecard заявила о своей неплатежеспособности в прошлом месяце, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 миллиардов евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании «дыру» в 1 миллиард 900 миллионов евро. Вывод проверяющих был однозначным: налицо глобальная мошенническая операция.
- Совет директоров обанкротившейся платежной системы констатировал 22 июня, что исчезнувших денег «с высокой степенью вероятности не существует». В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Маршалека, сообщила «Немецкая волна». Были отозваны и предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020-го.
COVID: Число инфицированных в мире превысило 14 миллионов
В России за сутки жертвами Covid-19 стали 124 пациента. Число умерших пациентов, у которых были диагностированы другие сопутствующие заболевания, официальная статистика Роспотребнадзора не сообщает, обратило внимание Французское международное радио.
Всего с начала эпидемии в России скончались в результате заражения коронавирусом 12 250 человек. По расчетам независимых экспертов, к настоящему времени число жертв эпидемии в России может составлять от 30 до 48 тысяч человек.
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что на основе данных, полученных из правительственных источников разных стран, число диагностированных 18 июля в мире случаев заражения превысило 14 миллионов. Официальное число жертв пандемии - более 600 000.
Всемирная организация здравоохранения отмечает ускорение распространения инфекции. За последние сутки было выявлено 237 740 новых случаев - это беспрецедентный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся - в США, более трех с половиной миллионов, в Бразилии более двух миллионов и в Индии один миллион.
Джо Байден заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США
Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден заявил о попытках вмешательства России в ноябрьские президентские выбора в США - политик сослался на данные разведывательных служб США. Как участник нынешней фазы борьбы за президентский пост, Джо Байден получил доступ к сведениям, представляемым на брифингах американских спецслужб, сообщает «Голос Америки».
На своем очередном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байден сообщил, что Китай также провел мероприятия, «направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года».
«Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт», - сказал Байден.
В Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
«За минувшие сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом», - сообщила «Рес» сегодня, 18 июля, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. В республике за период с мая этого года проведено более 3,1 тысяч тестов на коронавирус.
«В стационаре на сегодняшний день находятся 4 пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 – это граждане, прибывавшие на карантине и медсестра из «красной зоны», - уточнила Гаглоева.
Под медицинским наблюдением находятся порядка 150 человек. Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Под карантинные зоны в самопровозглашенной республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселке Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница «Алан».
До 31 июля действует запрет на пересечение де-факто границы с Россией. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения де-факто границы, а также для югоосетинских граждан за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в консульство в Северной Осетии.
В республике сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.
Пираты захватили 13 моряков с танкера с российско-украинским экипажем
Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа с борта танкера «Кюрасао трейдер» в Гвинейском заливе. Об этом сообщила сегодня, 18 июля, компания Alison Management, в управлении которой находится судно, передает сайт Dryad Global. Большая часть экипажа судна – граждане России и Украины.
Среди захваченных моряков – четыре гражданина Украины, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел страны. Российские посольства в Бенине и Нигерии уточняют число захваченных россиян, передает ТАСС.
По данным Dryad Global, судно было захвачено накануне. На борт танкера, идущего под флагом Либерии, поднялись восемь вооруженных пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина и в 230 к югу от нигерийского Лагоса. Издание отмечает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега, что может свидетельствовать об участии в захвате крупного судна.
Важа Гаприндашвили навестил семью Зазы Гахеладзе
Важа Гаприндашвили навестил в селе Квемо Чала семью Зазы Гахеладзе, задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель. Врач, который провел 48 дней в цхинвальской тюрьме, встретился с членами семьи Гахеладзе и выразил им свою поддержку.
«Мы пришли поддержать семью Зазы Гахеладзе в сложной ситуации, в которой они сегодня находятся. Моя семья пережила эту острую ситуацию, и мы знаем, что для того, чтобы справедливость восторжествовала необходима поддержка всех: президента, правительство, народа, чтобы Заза не чувствовал себя в одиночестве.
Эта поддержка нужна всем задержанным, однако Зазе особенно, потому что такого неслыханного случая, по-моему, не происходило последние десять лет. Цхинвали распространяет взаимоисключающие заявления - то Заза выстрелил дважды, то восемь, то десять, а теперь пять раз, у Хвичи Мгебришвили была коллекция летучих мышей, а кого-то могут обвинить в попытке покушения на Путина.
У них новая практика, они прямо шьют уголовное дело, теперь они не ограничиваются обвинением только о пересечении т.н. границы. Всему этому мы должны противопоставить наше единство и поддержку», - заявил Гаприндашвили после встречи с семьей Гахеладзе.
Врач Важа Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября 2019 года в муниципалитете Каспи по обвинению в пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в незаконном заключении 48 дней.
Российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.
Георгий Гахария: Для освобождения Зазы Гахеладзе государство задействовала все имеющиеся инструменты
«Для освобождения Зазы Гахеладзе государство задействовала все имеющиеся инструменты, включая поддержку международных партнеров», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя вопрос об очередном незаконном задержании представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии.
Как сказал Георгий Гахария, данный вопрос требует осторожного подхода, передает Общественный вещатель Грузии.
«Это вопрос, к которому в некоторых случаях мы должны подходить с осторожностью, чтобы не навредить. Мы все понимаем, что наш гражданин является нашей самой большой ответственностью. Нашей самой большой ответственностью является его здоровье, жизнь и его возвращение домой, поэтому сегодня задействованы все инструменты, находящиеся в распоряжении государства, в первую очередь, поддержка наших международных партнеров», - сказал Георгий Гахария.
Российские пограничники задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.
Михаил Саакашвили встретился с Вано Мерабишвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с бывшим министром внутренних дел Вано Мерабишвили. Соответствующим фото Саакашвили сегодня, 18 июля, поделился в социальной сети.
Вместе с Мерабишвили на встрече присутствовали бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили, бывший вице-мэр Тбилиси Георгий Цхакая, бывший депутат Петре Цискаришвили, бывший прокурор Тбилиси Давид Сакварелидзе, первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Угулава, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Лиза Ясько, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
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