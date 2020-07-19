В Шекветили задержан зять четвертого президента Грузии

Германия продолжает разыскивать бывшего члена совета директоров платежной системы Wirecard Яна Маршалека, пропавшего из поля зрения правоохранительных органов сразу после его увольнения в прошлом месяце.



Как отмечает агентство «Рейтер» со ссылкой на субботнюю публикацию в «Шпигеле», Маршалек вылетел в Минск сразу после отстранения от должности. Его розыск, несмотря на усилия группы «Беллингкэт» и других расследовательских организаций, пока не дал результатов.

В самые первые дни после начала разоблачений появились слухи, что уволенный член совета директоров сбежал на Филиппины. Однако, эти предположения не подтвердились.

Самолет с Яном Маршалеком приземлился в аэропорту Минска в две минуты пополуночи 19 июня. До сих пор, в иммиграционной базе данных нет отметки о том, что он покинул Минск. Возможно, он все еще в Белоруссии или России, так как между этими двумя странами действует упрощенный пограничный контроль, говорится в публикации «Шпигеля».

Журналисты «Рейтер» не смогли дозвониться до адвокатской конторы, представляющей интересы Маршалека, в выходной день там никто не отвечал на звонки.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию «катастрофой» и «позором». Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

«Министр финансов Германии знал о проблемах в компании Wirecard за год до ее краха» - под таким заголовком агентство Bloomberg опубликовало 17 июля статью, в которой, в частности говорится: «Министр финансов Олаф Шольц был в курсе потенциальных рыночных манипуляций в Wirecard AG почти за полтора года до краха компании. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) информировало Шольца в феврале 2019 года возможном нарушении закона, запрещающего рыночные манипуляции». Bloomberg сообщает об этом со ссылкой на отчет министерства финансов, с текстом которого ознакомился сотрудник агентства.