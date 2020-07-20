Муж умершей в Чечне Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова

Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире ЧГТРК "Грозный".

В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.

"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.

Вечером 12 июня в Гудермесе была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано.

Как сообщалось ранее, мать девушки, Хутмат Довлетмирзаева, присутствовавшая на эксгумации, заявила, что видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья ее мужа и он сам утверждают, что девушка погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.

Разобраться в ситуации вызвался глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как он провел собрание со всеми участниками конфликта, Хутмат Довлетмирзаева попросила прощения у зятя Висхаджи Хамидова и его родственников за "клевету".