В Иране казнили осуждённого по обвинению в шпионаже в пользу США

В Иране в понедельник был казнён Махмуд Мусави Маджд, бывший переводчик, признанный виновным в шпионаже в пользу США и Израиля и, помимо прочего, причастности к гибели генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года.

Утверждается, что Маджд, в частности. предоставлял спецслужбам США данные о местонахождении Сулеймани - командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. При этом он был арестован ещё в 2018 году, задолго до гибели генерала, то есть его обвинение напрямую не связано с убийством Сулеймани. Генерал был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.

На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский "Боинг-737" Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Тегеран признал, что его военные сбили самолёт, но заявил об ответственности США в обострении ситуации.

На прошлой неделе в Иране был казнён ещё один человек, обвинённый ранее в шпионаже - утверждается, что он передавал ЦРУ США данные об иранской ракетной программе.