Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шакарашвили будут продлены

Сроки досудебного расследования по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили будут продлены. Это следует из заявления прокуратуры Грузии.

22 июня тело Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.

Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». До сих пор по этой части никому из задержанных обвинения не предъявлены.

Прокуратура просит суд на месяц отложить предварительные слушания дел 11 совершеннолетних фигурантов – до 31 августа. Это требование не распространяется на несовершеннолетних. Согласно грузинскому законодательству, срок досудебного расследования в отношении несовершеннолетних ограничен 40 днями. Предварительные слушания дел шести задержанных младше 18 лет начнутся 31 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Это обстоятельство не исключает того, что на основании доказательств, которые будут добыты в будущем, им предъявят новые обвинения», - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве заявляют, что Министерство внутренних дел проводит интенсивные следственно-процессуальные мероприятия для получения дополнительных доказательств и выявления лиц, виновных в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура обещает, что о ходе расследования периодически будут информировать семью Георгия Шакарашвили и общественность.