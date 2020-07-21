В Чечне с учителей требуют «как можно больше комментариев» за Кадырова

В Чечне учителей школ обязали написать комментарии в социальных сетях в поддержку главы республики Рамзана Кадырова после введения против его семьи санкций США, сообщает «Кавказский узел».

СМИ ссылается на нескольких преподавателей из разных районов Чечни. Так по словам учительницы школы в Урус-Мартановском районе по имени Луиза, все сотрудники этого учебного заведения получили от директора ссылку на пост Кадырова о санкциях с требованием «написать как можно больше комментариев», и «чем быстрее, тем лучше».

В свою очередь завуч школы в Шалинском районе по имени Яха сообщила, что высокопоставленный чиновник из министерства образования Чечни дал указание директору учебного заведения отчитаться о количестве комментариев в поддержку Кадырова.

Накануне Госдепартамент США ввел против жены Рамзана Кадырова и двух его дочерей санкции, закрыв им въезд в страну из-за «систематических нарушений прав человека» в Чечне.

При этом еще за несколько дней до введения санкций издание «Кавказ.Реалии» сообщало, что сотрудников бюджетных организаций Чечни призвали хвалить главу региона в соцсетях. По информации СМИ, бюджетники должны каждый месяц присылать руководству не менее 10 скриншотов своих хвалебных комментариев.

Сам Рамзан Кадыров, комментируя решение Госдепа о санкциях, заявил, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США, если бы они у них были. Также он сообщил, что кроме двух дочерей у него есть еще 12 детей, призвав Госдеп включить их в санкционные списки.