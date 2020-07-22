Шамана Александра Габышева выписали из психдиспансера

Якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы изгнать Путина, выписали из психоневрологического диспансера. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Накануне по просьбе защиты была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о том, что принудительно содержать Габышева в психиатрической больнице нет необходимости.

"Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели свое действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило", — заявил Прянишников. 5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана в психдиспансер, добавил он.

Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от дальнейшей госпитализации.

В решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указывалось, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".