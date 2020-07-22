Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами в руках

Граждане России имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся накануне фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с двумя пулеметами в руках.

«В Российской Федерации есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием... Если ты владеешь оружием в соответствии с законом, если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», - цитирует «Интерфакс» ответ Пескова журналистам на вопрос о том, должны ли правоохранительные органы реагировать на то, что глава субъекта РФ позирует с целым арсеналом оружия.

При этом Песков подчеркнул, что «здесь неважно, кто ты - рядовой гражданин, губернатор или президент».

Ранее государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадижат). Кадыров в ответ на новость опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с пулеметами и подписью «Помпео, мы принимаем бой!».

В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.

Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.