Адвокат: Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии

Суд в Петрозаводске приговорил историка и главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трём годам и шести месяцам колонии, передаёт корреспондент журнала "Сноб" со ссылкой на его адвоката. Он обвинялся в изготовлении детской порнографии, сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении частей оружия. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии. Приговор ещё не оглашён.

Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Если приговор окажется таким, как сказал адвокат, историк выйдет на свободу осенью.

Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела. В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из США и европейских стран.

Под руководством Дмитриева в лесах Карелии нашли массовые захоронения захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Историку удалось составить списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имён. Позднее близкое к государству Российское военно-историческое общество стало настаивать, что в обнаруженных захоронениях покоятся останки советских красноармейцев, расстрелянных финнами.

Соратники историка уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.