Сергей Пустовалов назначен вице-премьером абхазского правительства

Бывшего начальника управления администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергея Липина приговорили в Цхинвали за госизмену к 16 годам лишения свободы, а его супругу - к 13 годам. Об этом сообщает агентство «Рес».

«20 июля Верховный суд Республики Южная Осетия вынес приговор в отношении бывшего начальника управления Администрации Президента РЮО Липина Сергея Георгиевича, 1952 г.р. и его супруги Липиной (Чулухадзе) Нанули Антоновны, 1951 г.р. Указанные лица 8 июля 2019 года задержаны органами Комитета государственной безопасности по подозрению в передаче спецслужбе Грузии сведений, составляющих государственную тайну, в т.ч. в отношении военного и экономического потенциала РЮО», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.

Ведомство сообщило, что решением Верховного суда Южной Осетии «подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ «Государственная измена» и приговорены – Липин С.Г. к 16 годам, Липина Н.А. к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 и 300 тысяч рублей соответственно».

Комитет отмечает, что супруги Липины в инкриминируемом импреступлении признались, в настоящее время обжаловать приговор не намерены.

«Дело дочери Липина С.Г. – Рамазановой (Липиной) А.С., также подозреваемой в государственной измене и скрывающейся на территории Грузии, в сентябре 2019 года выделено в отдельное производство», – сказано в сообщении.

В Цхинвали сообщили, что «правоохранительными органами республики проводятся необходимые оперативные мероприятия по ее установлению, розыску и привлечению к уголовной ответственности в Южной Осетии».