Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

Число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 15 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 620 тысяч пациентов.

Первое место по числу случаев COVID-19 занимают США. Там выявлено более четырёх миллионов заражений. Умерли более 145 тысяч человек. На втором месте находится Бразилия, на третьем Индия.

Россия находится на четвертом месте по числу подтвержденных заражений. По официальным данным, число заболевших приближается к отметке 800 тысяч. Умерли за время пандемии около шести тысяч человек.

Наибольший суточный прирост заболевших наблюдался в Индии (более 45,5 тысяч человек) и в США (37,5 тысяч).

Несколько стран, включая Россию, заявили о первых успешных испытаниях на людях вакцины от коронавируса. Однако, по прогнозам специалистов, на рынке она может появиться не раньше начала следующего года.