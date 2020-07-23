Цхинвали: из России экстрадирован член преступной группы, экс-охранник Саакашвили

По информации властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, из России в Цхинвали экстрадирован обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Тимур Дзапаров (Джапаридзе).

Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу югоосетинской Генпрокуратуры, Дзапаров обвиняется в совершении разбойного нападения 2002 года на объездной дороге близ цхинвальского рынка «Фаллой».

«В результате совершенных преступных действий Дзапарова и группы лиц, исполняя свой служебный долг и препятствуя совершению преступлений погиб сотрудник Цхинвальского РОВД Роман Кокоев, ранение получил сотрудник Цхинвальского РОВД Виталий Мулдаров», – сказано в сообщении.

В Цхинвали также заявляют, что «Дзапаров долгое время скрывался на территории республики Грузия, находился в близкой связи с военно-политическим руководством Грузии, числился в личной охране экс-президента Грузии М. Саакашвили».

«После смены власти в Грузии, поменяв свои анкетные данные, документы, удостоверяющие личность, Дзапаров перебрался на территорию РФ и скрывался под фамилией Бетеев Таймураз Алексеевич в одном из поселков Московской области, где был задержан 27 ноября 2019 года», – говорится в заявлении югоосетинской Генпрокуратуры.

В Цхинвали сообщили, что Дзапаров помещен под стражу и в отношении его возобновлено уголовное дело.