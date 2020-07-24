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Бжания заявил, что Гальский район не останется без внимания
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Гальского района нового главу Константина Пилия. По словам Бжания, Пилия имеет «солидный опыт управленческой работы».
«Долгие годы он был главой Сухумского городского собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – заявил Бжания.
Абхазский лидер поблагодарил бывших руководителей района за их вклад в развитие региона и подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого», – отметил он.
Бжания сообщил о намерении в скором времени открыть в Гальском районе общественную приемную президента. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал Бжания.
Сегодня же абхазский лидер представил коллективу Администрации Сухумского района и. о. главы Алхаса Читанава.
Другие новости дня
В Тбилиси открылся медицинский центр, построенный на средства из США
В Тбилиси в пятницу открылась «Университетская клиника медицинской реабилитации имени Кена Уолкера», которая на первом этапе будет обслуживать 200 детей и 250 взрослых пациентов, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Клиника построена с привлечением американских инвестиций, а медицинский персонал прошел подготовку в США. Центр оснащен американским и европейским медицинским оборудованием, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в будущем клиника сможет принимать пациентов из соседних стран.
Открытие центра позволит Грузии сэкономить значительные средства, которые безвозмездно выделялись гражданам на прохождение соответствующего курса реабилитации за рубежом, говорится в сообщении.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на церемонии открытия поблагодарил администрацию США за оказанную помощь, – пишет «Интерфакс».
«Мы сделаем все возможное, чтобы этот центр был успешным и обслуживал не только наших граждан», – сказал Гахария.
Идея создания в Грузии реабилитационного медицинского центра принадлежит американскому врачу, профессору Университета Эмори Кену Уолкеру, который в течение последних 25 лет оказывал практическую помощь грузинским врачам.
В мечети Айя-София прошла первая пятничная молитва
В соборе Святой Софии в Стамбуле (Большая мечеть Айя-София) прошло первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд страны – лишил собор статуса музея. В намазе принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.
В помещении мечети прочли фрагменты Корана. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, допустили не более 500 человек.
Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.
Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.
Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор почти тысячу лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, он был преобразован в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года, согласно летописям, участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.
Собор Святой Софии внесён ЮНЕСКО в список культурного достояния человечества. Ежегодно он привлекал миллионы туристов. По словам Эрдогана, храм и сейчас будет доступен для всех желающих.
В Москве между уроженцами Азербайджана и Армении произошли стычки: задержаны 13 человек
В Москве минувшей ночью произошли стычки между выходцами Азербайджана и Армении. В полицию доставили 13 человек, один пострадал.
Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что было зарегистрировано как минимум пять случаев нападения на армян. По его словам, неизвестные избивали пешеходов, которые шли по улице и просто говорили на армянском языке. В эти районы оперативно приезжали сотрудники ОМОНа и Росгвардии.
"По нашей информации, было задержано около 50 азербайджанцев", – сказал он. Тоноян отметил, что нападения были также за несколько дней до вчерашней ночи, и подчеркнул, что теперь диаспоре "придется предпринять меры" для самообороны и защиты людей.
Как сказал тот же Тоноян РБК, утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Один из таких фактов попал на видео, которое распространили в Сети: мужчины в масках избивают человека и разбивают стекла автомобиля.
В столичном управлении МВД сообщили, что 13 человек доставлены в отделение полиции, однако у правоохранительных органов нет информации о национальности участников конфликта. "Сложно говорить, в какой форме он протекал. Один человек, по предварительным данным, пострадал. После оказания помощи был отпущен, потом он также был доставлен в отдел полиции", – отметили в полиции.
Ранее издание Oxu.az писало о нападениях армян на азербайджанцев в Бельгии и США. После чего генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к коллегам из США, Франции и Бельгии с призывом расследовать нападения армян на азербайджанцев. В документе говорится, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины "совершили акты вандализма" против диппредставительств Азербайджана и граждан страны. "В результате азербайджанские мирные демонстранты получили телесные повреждения различной степени", – говорится в сообщении.
Несколько дней назад сообщалось о противостоянии выходцев Армении и Азербайджана на рынках Москвы. Тоноян тогда сказал, что на одном из рынков, который принадлежит азербайджанцам, запретили торговать армянскими продуктами.
Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы.
В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок. Министерство обороны Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в артиллерийском обстреле на границе позиции армянской армии.
В ООН и ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.
В абхазском парламенте обсуждают предложения «Аруаа» по внешней политике
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия обсуждают предложения организации ветеранов «Аруаа» по внешней политике.
В повестке дня – дискуссия по вопросу принятия внешнеполитической доктрины, в которой Грузия будет указана в качестве враждебного для Абхазии государства, а действия против абхазского народа со стороны Грузии будут признаны геноцидом. Речь идёт и о возможности обращения к Госдуме России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.
Ветераны предлагают обсудить и вопрос возмещения Грузией материального ущерба, нанесённого Абхазии во время войны, а также возможность создания рабочей группы по «сбору и систематизации преступлений против народа Абхазии и государства» для представления в Госдуму.
«Возможны ли торгово-экономические взаимоотношения с Грузией в данной ситуации?» – это еще один вопрос, обсуждение которого предложили ветераны «Аруаа».
Предлагается затронуть и тему принятия списка Сигуа-Хишба-Муратия в ответ на санкционный список Отхозория-Татунашвили, принятый правительством Грузии; а также возможность включения в состав делегации Абхазии на Женевских дискуссиях не менее двух депутатов парламента.
По отношениям с Россией в повестке дня лишь один вопрос: «Можем ли мы принять соглашение с РФ, где зеркально будет предоставляться в упрощённой форме гражданам наших стран гражданство?».
- Дискуссия по внешней политике была спровоцирована в Абхазии «планом Прилепина» - инициативой о присоединении к России самопровозглашенных республик, в том числе Абхазии; а также заявлениями абхазского лидера Аслана Бжания.
- Бжания 3 июля сказал, что «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», – заявил председатель правительства в четверг на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, – пишет ТАСС.
Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее чиновники отмечали, что возобновлять пассажирские авиаперевозки Россия будет только по принципу взаимности.
Пентагон подтвердил сближение истребителя с иранским лайнером
Минобороны США подтвердило сближение американского истребителя F-15 с иранским самолётом компании Mahan Air в небе над Сирией. По словам представителя Пентагона, военно-воздушные силы провели обычную визуальную проверку самолета.
Американские военные утверждают, что F-15 находился на безопасном расстоянии около тысячи метров. Экипаж действовал в соответствии с международными стандартами.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальные иранские СМИ сообщило, что в результате приближения истребителей пилот иранской компании Mahan Air был вынужден быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения. В результате манёвра несколько пассажиров получили травмы. Позднее лайнер, летевший из Тегерана, благополучно приземлился в Бейруте.
В МИД Ирана заявили, что примут необходимые юридические и политические меры. Тегеран уже связался с генеральным секретарём ООН и послом Швейцарии, который представляет интересы США на иранской территории.
США и Израиль давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для джихадистов в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели против авиакомпании санкции.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась в четверг, 23 июля. Тогда Израиль решил перебросить на границу с Ливаном дополнительное подразделение, опасаясь ответных мер за убийство в Сирии бойца ливанской радикальной группировки "Хезболла". Именно поэтому первые подозрения после приближения истребителей к иранскому самолёту пали на Израиль.
Гахария: стратегическому партнёрству и братству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает
Стратегическому партнёрству и братству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя сообщения о поставках оружия в Армению через грузинскую территорию.
«У Грузии, конечно, не будет политическим проблем, так как мы выполняем наши обязательства в соответствии с международным законодательством», – отметил Гахария.
По словам главы правительства, СМИ распространили неточную информацию, а на государственном уровне между Тбилиси и Баку вопрос не обсуждается. Он прокомментировал и фотографии, опубликованные порталом haqqin.az. «Если вы видели эти фотографии, на них изображены обычные грузовые машины», – сказал Гахария.
- Портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до боёв на армяно-азербайджанской границе из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров. «В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – говорилось в статье.
- Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
- В МИД Грузии заявили, что азербайджанским СМИ была распространена публикация дезинформационного характера.
Кадыров ввёл «санкции» против Помпео и решил заблокировать его счета
О введении «санкций» и «блокировке счетов» госсекретаря США Майка Помпео в Чечне заявил глава республики Рамзан Кадыров, в отношении которого Госдеп США ввел новые ограничения.
«Объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», – заявил Кадыров вечером в четверг на совещании в правительстве, сюжет показан на ЧГТРК «Грозный».
Кадыров также отметил, что отменяет приглашение Помпео в Чечню, о котором ранее региональный руководитель говорил в одной из социальных сетей.
«Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?» – прокомментировал Кадыров внесение членов его семьи в санкционный список США.
- 20 июля государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова, его жены Медни и двух дочерей - Айшат и Карины (Хадижат). Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокирован его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
В Абхазии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Абхазии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса.
«За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 5 человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией, обнаруженных 22 июля. Все они бессимптомные носители инфекции, у которых заболевание на данный момент протекает в легкой форме. Обследование всех контактных лиц продолжается», – сказано в сообщении.
В оперативном штабе призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Ранее в Сухуми сообщили о двух новых случаях заражения. Коронавирус подтвердился у местного жителя, ранее проходившего лечение в Краснодаре. Заражение подтвердилось и у гражданина Армении, поступившего в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Позднее он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него был выявлен коронавирус.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Коронавирусом заразились сотрудники одного из крупнейших рынков Тбилиси
Новый очаг заражения коронавирусом выявлен на рынке Лило – одном из крупнейших в Грузии. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
«8 новых случаев связаны с рынком Лило», – отметила она.
Еще 5 случаев за последние сутки диагностировали в селе Гачиани (регион Квемо Картли), два случая – импортированные, заражение также выявили у одного медработника, а в трёх случаях источник заражения пока не установлен.
- За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. Общее число подтвержденных случаев достигло 1104.
- Власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
- С целью предотвращения распространения коронавируса в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии с сегодняшнего дня введены карантинные ограничения.
В селе Караджалари Гардабанского муниципалитета введены карантинные ограничения
С целью предотвращения распространения коронавируса в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии введены карантинные ограничения. Об этом сообщили в МВД страны.
На въездах и выездах из села организованы контрольно-пропускные пункты. Правоохранители контролируют и второстепенные дороги. К мониторингу подключились дроны.
За три дня число случаев коронавируса в Грузии увеличилось на 55. Большинство новых заражений выявили в Гардабанском муниципалитете.
Ранее власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
В Грузии за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1104.
Число выздоровевших увеличилось до 912 – за сутки выздоровел лишь один пациент. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 268 человек, в карантине – 5936. За время пандемии 16 пациентов скончались в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
За три дня число случаев коронавируса в стране увеличилось на 55. Большинство новых заражений выявили в Гардабанском муниципалитете.
Власти сообщили, что новый, «гардабанский кластер» вызывает опасения. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны.
США: Россия провела испытания противоспутникового оружия
Москва провела в космосе испытание противоспутникового оружия. С таким заявлением выступили военные ведомства Великобритании и Соединённых Штатов.
15 июля Минобороны России сообщило о проведении испытания нового спутника-инспектора в мирных целях. По данным американской стороны, аппарат был выпущен рядом с другим российским спутником. В Пентагоне считают, такие действия не соответствуют заявленной миссии спутника-инспектора. Согласно заявлению космического командования США, Вашингтон имеет доказательств, подтверждающие неразрушительное испытание российского оружия в космосе. Это может говорить о том, что Россия продолжает разрабатывать и испытывать системы космического базирования, полагает Пентагон.
Великобритания заявила, что Россия запустила снаряд из одного своего спутника по другому. При этом обломки могли угрожать важным космическим системам и спутникам других стран. Лондон призвал Москву воздержаться от подобных испытаний в дальнейшем.
Как отмечает Би-би-си, за последние десятилетия только четыре страны – Россия, США, Китай и Индия – демонстрировали противоспутниковые системы. Интерес к такому оружию растёт во всём мире с учётом использования космических аппаратов для сбора информации, связи, навигации и дальнего радиолокационного обнаружения.
Минобороны России заявления США и Великобритании пока не прокомментировало. Ранее Москва заявляла, что проводит работы в космосе в соответствии с нормами международного права.
Госсекретарь США выступил с резкой критикой Китая
В четверг госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой критикой китайского руководства и призывом к миру положить конец попыткам Китая подорвать мировой порядок.
Майк Помпео выступил с речью, озаглавленной "Коммунистический Китай и будущее свободного мира" в библиотеке президента Никсона, который около пятидесяти лет назад начал процесс установления отношений США с КНР. Главный тезис речи - Китай, совершивший гигантский экономический скачок, благодаря условиям, созданным либеральным международным порядком, пытается подмять под себя этот порядок, воспрепятствовать этому можно только, противостоя коммунистическому режиму Китая.
"Правда заключается в том, что наша политика, политика свободных стран обеспечила восстановление разрушавшейся китайской экономики, при этом Пекин кусает те самые международные руки, которые кормили его, - заявил Майк Помпео. - Мы открылись для китайских граждан, но увидели, как китайская компартия эксплуатирует наше свободное и открытое общество . Она засылает пропагандистов на наши пресс-конференции, в наши исследовательские центры, в наши школы и студенческие городки." Госсекретарь обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности.
По словам Помпео, Запад не может доверять режиму, основанному на марксистко-ленинской идеологии, цель которого "глобальная гегемония китайского коммунизма". "Мы, свободолюбивые народы мира, должны заставить Китай измениться... потому, что действия Пекина угрожают нашим народам и нашему процветанию. Мы не можем относиться к этой версии Китая как к нормальной стране, как к другим странам" - провозгласил госсекретарь США. Он назвал главу КНР Си Цзиньпина "правоверным приверженцем обанкроченной тоталитарной идеологии". По словам Помпео, "компартия Китая боится честных мнений китайских граждан больше, чем какого-либо иностранного противника".
Эта речь госсекретаря Майка Помпео - одна из серии акций, предпринятых Белым домом в последние недели с целью оказания давления на Пекин. Среди них - признание незаконными территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, введение санкций против китайских граждан и фирм, причастных к ущемлению свобод гонконгцев, закрытие китайского консульства в Хьюстоне, которое, по словам Помпео, было центром китайского шпионажа.
Как пишет газета Wall Street Journal, резкое повышение внимание Белого дома к действиям Пекина созвучно предвыборным лозунгам президента Трампа.
Место Анны Долидзе в Высшем совете юстиции заняла профессор юридических наук Тамар Гвамичава
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила нового члена Высшего совета юстиции – место покинувшей совет Анны Долидзе заняла профессор юридических наук Тамар Гвамичава. В сообщении, размещенном на официальном сайте президента Грузии, отмечается, что новый член Совета юстиции был избран на основании конкурса, в котором приняли участие 14 кандидатов. На первом этапе были отобраны 9 человек, с которыми Саломе Зурабишвили провела собеседование и затем приняла решение назначить Тамар Гвамичава.
Что касается Анны Долидзе, то она была представлена в Высшем совете юстиции с 2018 года по квоте президента Грузии – тогда этот пост занимал Георгий Маргвелашвили. Зурабишвили приостановила полномочия Долидзе 25 июня на основании личного заявления, после того, как она решила основать «Движение для народа», а затем политическую платформу вместе с лидером «Гражданского движения» Алеко Элисашвили и независимым депутатом Леваном Коберидзе.
Поскольку закон запрещает члену Высшего совета юстиции заниматься политической деятельностью, возник конфликт интересов, из-за чего Долидзе подверглась резкой критике как своих коллег, так и президента Грузии. Зурабишвили призвала Долидзе «принять своевременное решение» и сложить полномочия.
- Высший совет юстиции - координирующий орган судебной системы, содействующий качественному и эффективному правосудию. В компетенцию совета входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.
- Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Пятерых членов Высшего совета юстиции назначает парламент, еще одного представляет президент.
Специалисты Министерства здравоохранения России прибыли в Абхазию
С целью оказания необходимой помощи в самопровозглашенную республику Абхазия прибыли специалисты Минздрава России. Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу с целью оказания консультативно-методической помощи медицинским учреждениям, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В состав делегации вошли начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края, заведующая эпидемеологическим отделом ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер 1» Ирина Анищук и московский специалист - врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Александр Дмитриев.
В поездке коллег сопровождали заместитель министра здравоохранения республики Алхас Конджария и депутат парламента, член Координационного штаба по защите населения от короновируса Алхас Джинджолия.
Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице медики узнали, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на короновирусную инфекцию.
После посещения объектов, российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
Воинское звание генерал-майора присвоил президент РФ Владимир Путин главе Чечни Рамзану Кадырову, недавно попавшему под новые санкции Госдепа США.
Указ о присвоении звания №478 подписан лично президентом. Кадыров сообщил, что узнал о приказе во время телефонного разговора с Путиным. «Президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», - приводит «Чечня сегодня» реакцию Кадырова на очередное звание.
Региональный руководитель добавил, что является «пехотинцем Путина» и «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».
«Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие», - сказал Кадыров.
Накануне государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова, его жены Медни и двух дочерей - Айшат и Карины (Хадижат).
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
Госдеп: США не смирится с нападками России на территориальную целостность Украины и Грузии
Вашингтон никогда не смирится с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по поводу 80-й годовщины так называемой «Декларации Уэллеса» 1940 года.
«Декларация Уэллса – не просто исторический артефакт. Точно так же, как Соединенные Штаты никогда не признавали насильственное включение государств Балтии в состав СССР, они никогда не смирятся с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии через её попытку аннексию Крыма, её поддержку дестабилизирующих прокси на востоке Украины или её оккупацию Абхазии и Южной Осетии», – сказано в заявлении.
Сегодня же министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю.
«Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией», – говорится в заявлении.
- Декларация Уэллеса является дипломатическим документом, подписанном заместителем госсекретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, после ввода советских войск и провозглашения советских республик в составе СССР. В нем осуждается аннексия Прибалтики Советским союзом. Действие декларации продолжалось до 1991 года, распада Советского союза и восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы.
Лукашенко призвал выслать из Минска журналистов иностранных СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал иностранные СМИ и чиновников, в введении которых они находятся, и призвал высылать журналистов изданий, "зовущих людей на майданы". Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
В ходе совещаний Лукашенко, отклоняясь от текста, написанного на бумаге, заявил, что в последнее время он удивлён работой администрации президента, своего пресс-секретаря и председателя Совета Республики. Он заявил, что чиновники должны лучше объяснять народу происходящее в стране и в мире.
"Мы хозяева в этой стране. — сказал Лукашенко. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране?" В частности он раскритиковал Би-би-си, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и интернет-стримы, обвинив журналистов в призывах к массовым беспорядкам. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", — сказал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идет не только об интернет-изданиях, но и о печатной прессе, раскритиковав, в частности, газету "Комсомольская правда". " Уже скоро в желтизну превратится", — заявил он, порекомендовав журналистам рассказывать про борьбу за урожай и комбайнёров—тысячников.
В Белоруссии проходит кампания выбора президента страны, они запланированы на август 2020 года, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Его основные соперники не допущены до выборов, многие арестованы. В стране проходят акции протеста, как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и освещающих их журналистов задерживают.
На акциях 14-15 июля были задержаны 17 журналистов, в том числе пятеро корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода. Журналист Антон Трофимович был избит полицией. Обеспокоенность в связи с этим высказали Комитет по защите журналистов и "Репортёры без границ" и представители ряда государств, в том числе США.
"То, что наши коллеги были атакованы полицией в то время, когда вели прямую трансляцию, не оставляет сомнений в том, что власти стремятся воспрепятствовать тому, чтобы мы освещали события, и сделать так, чтобы аудитория лишилась доступа к заслуживающим доверия новостям", – заявила после задержаний исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
В Армении начались учения военнослужащих сил ПВО с участием российских военных
Плановые армяно-российские учения в рамках Совместной системы ПВО начались в Армении, сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.
Участники учений отрабатывают навыки по противодействию разведывательным и ударным беспилотникам условного противника, отметила Степанян.
Сегодня же премьер Армении Никол Пашинян отметил эффективную роль России в восстановлении перемирия на армяно-азербайджанской границе, – передаёт «Интерфакс».
«В восстановлении перемирия большую роль сыграли сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представляемые ими страны. В этом плане особо эффективно было вовлечение Российской Федерации, что проявилось как на уровне МИД, так и на уровне Генштабов ВС», - сказал Пашинян на заседании правительства Армении.
По его словам, единственная страна, которая не хотела успокоить ситуацию, а наоборот подстрекала к насилию, была Турция. «Учитывая агрессивную и дестабилизирующую политику этой страны в ряде приграничных с ней регионов и традиционную антиармянскую политику, которая проявляется в оправдании Геноцида армян, такое поведение Турции не было сюрпризом», - добавил Пашинян.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны. Накануне стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Офис партии племянника Путина оказался в трансформаторной будке
Партия "Народ против коррупции", председателем которой недавно стал двоюродный племянник президента России Роман Путин, в Москве официально размещается в трансформаторной будке. Об этом пишет "Собеседник".
Журналисты обратили внимание, что на сайте партии активно призывают в неё вступить. При этом указано, что анкеты лучше всего принести в региональное отделение лично. Юридическим адресом и адресом для приема корреспонденции в Москве на сайте партии указано Ленинградское шоссе, 8, строение 3.
Однако по этому адресу вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода, пишет издание.
Корреспондент "Собеседника" ездил в офис "Народа против коррупции", чтобы отдать документы, необходимые для вступления в партию. Оставить документы можно только одним способом – просунуть бумаги в дверную щель, что он и сделал.
"Яндекс.Карты" показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. На сайте ломбарда указан адрес: Ленинградское шоссе, 8, строение 3, а по телефону на сайте действительно можно дозвониться до ломбарда.
Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции" в начале июля. Партия была зарегистрирована ещё 2013 году.
В марте газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роман Путин планирует создать собственную партию для участия в выборах в Госдуму. Двоюродный племянник президента тогда рассказал, что основной целью его партии будет помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
Задержанному по делу об убийстве Анзора из Вены продлили арест
Суд в Австрии продлил одному из задержанных по делу об убийстве Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, срок пребывания в СИЗО до 20 августа. Другой подозреваемый по этому делу уже отбывает наказание за другое преступление.
«Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа», - пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга.
При этом другой подозреваемый, предполагаемый убийца Умарова, будет до 2021 года находиться в тюрьме за другое преступление, уточнили в прокуратуре.
«Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе», - сообщил собеседник агентства в ведомстве.
Ранее полиция Австрии обратила внимание на признание родных в убийстве Анзора из Вены. Накануне виновными в убийстве Умарова объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Кремль: контакты по открытию границ идут, решений пока нет
Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», – сказал Песков журналистам. Его цитирует РИА Новости.
- Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
«Проект» рассказал о торговле России китами и дельфинами
Россия – крупнейший участник рынка торговли морскими животными ради шоу-бизнеса. Она одна из трёх стран мира, которые вылавливают морских млекопитающих для индустрии развлечений. Наибольшим спросом пользуются дельфины, белухи, косатки и моржи. Позднее они содержатся в дельфинариях и морских цирках, чаще всего – в чудовищных условиях. Такие утверждения содержатся в исследовании издания "Проект".
Хотя отлавливать животных для развлечений по российским законам нельзя, их можно ловить в культурно-просветительских и научных целях. Это условие и позволяет обеспечивать дельфинарии животными – деятельность таких учреждений признается законом "культурно-просветительской".
По оценке экологов WWF, с 2012 по 2018 год Россия была крупнейшим мировым поставщиком морских млекопитающих на внешний рынок, отправляя большую часть экспорта в Китай. По данным российской таможни, за последние семь лет страна экспортировала 637 особей китов, дельфинов, морских свиней и львов, ламантинов, дюгоней, тюленей и моржей. Общая сумма экспорта – более 29 миллионов долларов, но реальная стоимость животных может превышать задекларированную в четыре раза.
Многие животные гибнут и заболевают при транспортировке и передержке. Сколько из них – оценить невозможно, но зоозащитники утверждают, что так или иначе страдают все выловленные млекопитающие. Издание приводит случаи, когда вымерли почти все из выловленных животных.
Экспорт – только часть этого бизнеса. Дельфинарии приносят их владельцам многомиллионную прибыль. Россия занимает пятое место в мире по числу дельфинариев и океанариумов – они расположены в 38 российских городах с учётом аннексированного Крыма. Издание подчёркивает, что сейчас такие учреждения постепенно запрещаются в мире – их закрыли уже в 26 странах.
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