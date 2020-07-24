Бжания заявил, что Гальский район не останется без внимания

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Гальского района нового главу Константина Пилия. По словам Бжания, Пилия имеет «солидный опыт управленческой работы».

«Долгие годы он был главой Сухумского городского собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – заявил Бжания.

Абхазский лидер поблагодарил бывших руководителей района за их вклад в развитие региона и подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого», – отметил он.

Бжания сообщил о намерении в скором времени открыть в Гальском районе общественную приемную президента. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал Бжания.

Сегодня же абхазский лидер представил коллективу Администрации Сухумского района и. о. главы Алхаса Читанава.