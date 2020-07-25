В Грузии за сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).

В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек. В карантине остаются более 6,1 тысячи граждан.

Среди тех, у кого был диагностирован коронавирус, врач клиники Ингороква «Центр высоких медицинских технологий». По информации администрации клиники, медперсонал смены, в которой работал инфицированный, полностью переведен в карантинный режим. В то же время клиника продолжает работать в обычном режиме, сообщает Общественный вещатель.

В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой, что эпидемиологи связывают с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», «Горячей точкой» являются три села района - Каратаклиа, Агтаклиа и Караджалари, население которых составляет семь тысяч человек. При этом многие жители этих сел работают на рынках.

В целях превенции накануне, 24 июля, Караджалари было объявлено зоной строгого карантина. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты в Каратаклиа и Агтаклиа. Уже несколько дней в трех селах Гардабанского муниципалитета работают эпидемиологи. Термоскрининг и тестирование проводят и на рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли.