Новости
К поискам пропавшего в Сванетии 13-летнего подростка привлечено 80-ти спасателей
К поискам пропавшего в Сванетии 13-летнего Ильи Пилпани привлечено до 80-ти пожарных-спасателей. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, мониторинг территории осуществляется посредством дрона.
13-летнего подростка помимо Сванетии ищут и на побережье Черного моря. Как заявил в беседе с «ИнтерпрессНьюс» председатель сакребуло Местийского муниципалитета Майзер Джапаридзе, по информации семьи, 13-летний подросток выехал из дома на велосипеде и больше не возвращался.
В Центр оперативного управления неотложной помощи «112» сообщение о пропаже 13-летнего подростка поступило 19 июля.
Другие новости дня
Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии
Палата представителей Конгресса США на голосовании поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии.
В документе говорится, что США предоставят Грузии не менее 132 миллионов долларов США в качестве помощи, однако Вашингтон оставляет за собой право заморозить 15% от этой суммы в случае, если госсекретарь Майк Помпео установит, что в Грузии отсутствуют процессы усиления демократизации и по противодействию коррупции в правительстве.
Как указано в документе, Грузия также не получит 15% выделенных средств в случае, если в стране не будет усилено антикоррупционное законодательство, а для частного сектора не будет обеспечено верховенство закона, основанное на международных стандартах, что охватывает защиту прав иностранных бизнесменов, их финансовых интересов и инвестиций.
Бадри Джапаридзе будет баллотироваться в Сабурталинском мажоритарном округе Тбилиси
Генеральный секретарь «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе на парламентских выборах будет баллотироваться в Сабурталинском мажоритарном округе Тбилиси. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Сабурталинский избирательный округ будет тем местом, где начнется осуществление необходимых в этой стране изменений. Это решение принято для того, чтобы жители Сабурталинского района, люди, которые все эти годы испытывали нужду, раз и навсегда ощутили, что их представитель в парламенте будет человеком, который сможет позаботиться об улаживании проблем не только жителей Сабуртало, но и всей страны, о том, чтобы мы сумели преодолеть ежедневные трудности и тот кризис, в котором оказалась страна», - заявил Джапаридзе.
- В Сабурталинском мажоритарном округе кандидатом от «Грузинской мечты» будет бывший глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко. В Сабурталинском округе собирается баллотироваться и лидер «Гражданского движения» Алеко Элисашвили.
Олимпийский чемпион и журналист Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье
Советский борец вольного стиля и самбист Александр Иваницкий найден в реке в Московской области. Три дня назад он ушел за грибами и исчез. Ему было 82 года.
Иваницкий - олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года в тяжелом весе. Он был четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР.
После завершения спортивной карьеры он работал журналистом, возглавлял спортивную редакцию Центрального советского телевидения, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, работал на телеканале РТР и преподавал на факультете журналистики МГУ.
Об обнаружении тела Иваницкого сообщил волонтерский проект поиска пропавших без вести Лиза-алерт. Его вещи были найдены на берегу реки Вейна, сообщает источник ТАСС. По предварительным данным, он утонул.
В США 17-летний подросток приговорен к пожизненному сроку за нападение на школу
Суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека Маккинни к пожизненному заключению плюс 38 годам тюрьмы за соучастие в нападении на школу. Преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Рэнч, тогда погиб один человек.
Согласно вердикту суда, Маккини и его сообщник, 19-летний Девон Эриксон, употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежавшим отцу Эриксона, и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы.
Один из школьников был убит, восемь получили ранения.
Маккинни, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Несовершеннолетнего тинейджера нельзя было приговорить к тюрьме без права помилования, поэтому, согласно законам штата, Маккинни может быть помилован через 40 лет.
Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре, отмечает «Голос Америки».
Поэтапное открытие де-факто границы между РФ и Абхазией, как ожидается, начнется с 1 августа
«Поэтапное открытие российско-абхазской границы, как ожидается, начнется с 1 августа», - сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве РФ. «Вопрос поэтапного открытия границы с Абхазией с 1 августа будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, которое состоится 28 июля», - сообщил собеседник агентства.
Между тем источник в администрации абхазского президента напомнил, что в республике в данный момент находится комиссия Роспотребнадзора, результаты работой которой будут доложены оперативному штабу.
В Абхазии не исключают, что одним из условий пересечения де-факто границы будет наличие у приезжающих справок об отрицательном результате теста на COVID-2019, сделанного не позже 72 часов до въезда в республику.
- По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 69 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у двух пациентов одного из медучреждений Сухуми, а также абхазского гражданина, приехавшего ранее из Сочи. Обследование всех контактных лиц продолжается.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
За сутки в Армении выявлено 383 новых случая коронавируса
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 383, в общем составив 36 996.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 26 243.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 700.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 220 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 833, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 155 664 (1 850 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В Абхазии три новых случая инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 69 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у трех человек - это два пациента одного из медучреждений Сухуми, а также абхазский гражданин, приехавший ранее из Сочи. Обследование всех контактных лиц продолжается.
Четверо пациентов из вновь выявленных за последние дни накануне вечером, 24 июля, были помещены в стационар Гудаутской ЦРБ, двое на данный момент находятся в одном из медучреждений Сухуми и три человека на домашней самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из-за коронавируса усилены меры безопасности на рынках в Грузии
Для предотвращения распространения коронавируса меры безопасности на рынках Грузии усилены, на объектах проходят проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольствия. Совместно с агентством мониторинг осуществляют сотрудники службы доходов Минфина Грузии. В Тбилиси к процессу также подключены представители муниципальной инспекции.
На соблюдение рекомендаций Минздрава проверяют рынки всех типов: аграрные, вещевые и так далее. Среди критериев: термоскрининг, соблюдение социальной дистанции, управление потоками посетителей, проведение дезинфекции, использование средств личной защиты персоналом и покупателями (медицинские маски и перчатки). Параллельно Национальное агентство продовольствия оценивает соблюдение требований безопасности пищевых продуктов на аграрных рынках.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Многие жители этого района работают на аграрных и вещевых рынках в разных городах страны.
Для предотвращения распространения заболевания накануне, 24 июля, село Караджалари было объявлено зоной строгого карантина. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты еще в двух селах Гардабанского муниципалитета - Каратаклиа и Агтаклиа. Уже несколько дней в трех административных единицах работают эпидемиологи. Термоскрининг и тестирование проводят и на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены некоторые инфицированные жители Квемо Картли.
В Грузии за сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек. В карантине остаются более 6,1 тысячи граждан.
Среди тех, у кого был диагностирован коронавирус, врач клиники Ингороква «Центр высоких медицинских технологий». По информации администрации клиники, медперсонал смены, в которой работал инфицированный, полностью переведен в карантинный режим. В то же время клиника продолжает работать в обычном режиме, сообщает Общественный вещатель.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой, что эпидемиологи связывают с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», «Горячей точкой» являются три села района - Каратаклиа, Агтаклиа и Караджалари, население которых составляет семь тысяч человек. При этом многие жители этих сел работают на рынках.
В целях превенции накануне, 24 июля, Караджалари было объявлено зоной строгого карантина. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты в Каратаклиа и Агтаклиа. Уже несколько дней в трех селах Гардабанского муниципалитета работают эпидемиологи. Термоскрининг и тестирование проводят и на рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли.
Журналистке из Дагестана угрожают убийством
Главному редактору дагестанского портала «Даптар» Светлане Анохиной поступили угрозы убийством. Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии».
22 июля с Анохиной связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть «указание разобраться со всеми феминистками». Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством.
Журналистка обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. В ведомстве «Кавказ.Реалиям» заявили, что получили информацию и ведут проверку.
- Светлана Анохина – дагестанская журналистка, главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе «Даптар», автор проекта о жителях Махачкалы «Был такой город» и активист движения «Город наш».
В Британии расследуют вопрос ответственности властей РФ за Солсбери
Суд в Британии может исследовать вопрос об ответственности российского государства за смерть британской гражданки Дон Стёрджесс от отравления в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.
С просьбой о судебном расследовании того, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, обратились родственники Стёрджесс. Они оспорили принятое ранее решение коронера Дэвида Ридли о том, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение на Скрипалей.
Следствие считает, что Стёрджесс и её знакомый Чарли Роули (он тоже отравился, но выжил) отравились после контакта с Емкостью, в которой содержался яд «Новичок», спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей.
Суд принял решение, что существует острый общественный запрос на то, чтобы расследовать не только действия агентов, но и более широкие обстоятельства покушения, в том числе и возможную роль российских властей. Родственники Стёрджесс прямо говорят о том, что агенты – приехавшие в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова – скорее всего, получили приказ «сверху», и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина. Они также считают, что агенты могли оставить ёмкость с «Новичком» нарочно.
Суд признал, что в Британии вряд ли состоится уголовный процесс – неясно, где находятся обвиняемые, и возможности их привлечения к ответственности практически нет. Следовательно, обстоятельства смерти Стёрджесс должен расследовать коронер.
Британские власти обвинили «Петрова» и «Боширова» в причастности к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (они выжили после отравления) и заявили, что, по всей вероятности, преступление было организовано российскими властями. Россия была обвинена в применении химического оружия на британской территории. Британия выслала из страны большую группу российских дипломатов, солидарность с ней проявили около 30 стран, также выслав сотрудников российских диппредставительств. Официальная Москва отрицает причастность к покушению.
Расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что настоящие имена Боширова и Петрова – Алексей Чепига и Александр Мишкин, это сотрудники российской военной разведки. Люди, называющие себя Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT осенью 2018 года. Они назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери как туристы, и отвергли свою связь со спецслужбами. После этого интервью эти люди ни разу не общались с журналистами.
В Хабаровске вновь собралась самая массовая в истории города акция протеста
В Хабаровске проходит новая несанкционированная акция протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней участвуют десятки тысяч человек, по оценкам наблюдателей она может вновь стать самой массовой в истории города. Трансляцию ведет канал «Настоящее время».
Жители города прошли шествием по центральным улицам и вышли на центральную площадь Ленина, где проводят митинг. Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города «кормить голубей». Полиция наблюдает за происходящим, но не вмешивается.
Как отмечает корреспондент Сибирь.Реалии, митингующие больше, чем раньше обращаются к федеральной власти. Среди лозунгов: «Путина в отставку», «20 лет доверия нет», «Россия просыпайся», «Мы здесь власть». Звучали лозунги в поддержку арестованного ФСБ журналиста Ивана Сафронова и бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина, которого лишают контроля над принадлежавшим ему Совхозом имени Ленина.
- После задержания и ареста избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе и соседних областях две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора «справедливого суда в регионе». 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.
- 20 июля Владимир Путин назначил в регион нового губернатора - депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он отказывается встречаться с протестующими, винит в протестах иностранцев и на время субботней акции уехал из города.
Абхазские власти освободили троих ранее задержанных гражданин Грузии
Три гражданина Грузии - Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзия и Мате Ламандзия, - освобожденные властями самопровозглашенной республики Абхазия, покинули территорию республики. Как заявили освобожденные граждане журналистам, их выпустили после уплаты штрафа.
«Мы шли на работу на нашей территории, там нас поймали. Суд был сегодня. Семья заплатила штраф, и нас освободили. Никакого давления не было», - сказал один из освобожденных.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», представители абхазских властей задержали трех молодых людей 7 июня. Их обвиняли в незаконном пересечении де-факто границы.
В Белоруссии предъявили новое обвинение Виктору Бабарико
Генпрокуратура Белоруссии предъявила незарегистрированному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико новое обвинение – в получении взятки в составе организованной группы. Ранее бывшего главу Белгазпромбанка обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и в отмывании преступных доходов.
Бабарико находится в СИЗО. Вместе со своим сыном он был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что дело в отношении бывшего банкира было начато по его инициативе.
Бабарико свою вину не признает.
Другой незарегистрированный оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, опасаясь возможного преследования, покинул Белоруссию вместе с детьми.
- Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Арестован и с конца мая находится в СИЗО блогер Сергей Тихановский, который также хотел выдвигаться в президенты. Сейчас вместо него баллотируется его жена Светлана Тихановская. Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения ее избирательной кампании.
Московская полиция задержала 25 человек после драк армян и азербайджанцев
Московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждено два уголовных дела. О задержаниях сообщает пресс-служба московского главного управления МВД.
Об этнической принадлежности и гражданстве задержанных в сообщении не говорится, однако содержится предостережение относительно возможности экстрадиции их из России.
Ранее в пятницу ряд российских СМИ, в том числе ТАСС, телеканал «360 Подмосковье» и издание «База», сообщили о серии этнических столкновений в Москве. В частности, говорилось о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «1001 ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек.
Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.
В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошло несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской общин, обсудив с ними пути предотвращения национальных конфликтов и создания условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает сайт российского МИД.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира – в частности в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.
В клинику в Рухи помещен приехавший из Абхазии сотрудник «Ингури ГЭС»
В Зугдиди, в Университетскую клинику в Рухи, помещен мужчина средних лет, быстрый тест подтвердил у него коронавирус. Как сообщила «ИнтерпрессНьюс» глава Центра общественного здравоохранения Зугдиди Нана Одишария, мужчина перешел с территории самопровозглашенной республики Абхазия и является сотрудником «Ингури ГЭС».
По информации Одишария, после проведения PCR-тестирования у них будет окончательный ответ, инфицирован ли мужчина коронавирусом.
- За сутки в Абхазии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом.
- Ранее в Сухуми сообщили о двух новых случаях заражения. Коронавирус подтвердился у местного жителя, ранее проходившего лечение в Краснодаре. Заражение подтвердилось и у гражданина Армении, поступившего в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Позднее он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него был выявлен коронавирус.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Бжания заявил, что Гальский район не останется без внимания
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Гальского района нового главу Константина Пилия. По словам Бжания, Пилия имеет «солидный опыт управленческой работы».
«Долгие годы он был главой Сухумского городского собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – заявил Бжания.
Абхазский лидер поблагодарил бывших руководителей района за их вклад в развитие региона и подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого», – отметил он.
Бжания сообщил о намерении в скором времени открыть в Гальском районе общественную приемную президента. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал Бжания.
Сегодня же абхазский лидер представил коллективу Администрации Сухумского района и. о. главы Алхаса Читанава.
В Тбилиси открылся медицинский центр, построенный на средства из США
В Тбилиси в пятницу открылась «Университетская клиника медицинской реабилитации имени Кена Уолкера», которая на первом этапе будет обслуживать 200 детей и 250 взрослых пациентов, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Клиника построена с привлечением американских инвестиций, а медицинский персонал прошел подготовку в США. Центр оснащен американским и европейским медицинским оборудованием, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в будущем клиника сможет принимать пациентов из соседних стран.
Открытие центра позволит Грузии сэкономить значительные средства, которые безвозмездно выделялись гражданам на прохождение соответствующего курса реабилитации за рубежом, говорится в сообщении.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на церемонии открытия поблагодарил администрацию США за оказанную помощь, – пишет «Интерфакс».
«Мы сделаем все возможное, чтобы этот центр был успешным и обслуживал не только наших граждан», – сказал Гахария.
Идея создания в Грузии реабилитационного медицинского центра принадлежит американскому врачу, профессору Университета Эмори Кену Уолкеру, который в течение последних 25 лет оказывал практическую помощь грузинским врачам.
В мечети Айя-София прошла первая пятничная молитва
В соборе Святой Софии в Стамбуле (Большая мечеть Айя-София) прошло первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд страны – лишил собор статуса музея. В намазе принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.
В помещении мечети прочли фрагменты Корана. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, допустили не более 500 человек.
Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.
Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.
Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор почти тысячу лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, он был преобразован в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года, согласно летописям, участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.
Собор Святой Софии внесён ЮНЕСКО в список культурного достояния человечества. Ежегодно он привлекал миллионы туристов. По словам Эрдогана, храм и сейчас будет доступен для всех желающих.
В Москве между уроженцами Азербайджана и Армении произошли стычки: задержаны 13 человек
В Москве минувшей ночью произошли стычки между выходцами Азербайджана и Армении. В полицию доставили 13 человек, один пострадал.
Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что было зарегистрировано как минимум пять случаев нападения на армян. По его словам, неизвестные избивали пешеходов, которые шли по улице и просто говорили на армянском языке. В эти районы оперативно приезжали сотрудники ОМОНа и Росгвардии.
"По нашей информации, было задержано около 50 азербайджанцев", – сказал он. Тоноян отметил, что нападения были также за несколько дней до вчерашней ночи, и подчеркнул, что теперь диаспоре "придется предпринять меры" для самообороны и защиты людей.
Как сказал тот же Тоноян РБК, утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Один из таких фактов попал на видео, которое распространили в Сети: мужчины в масках избивают человека и разбивают стекла автомобиля.
В столичном управлении МВД сообщили, что 13 человек доставлены в отделение полиции, однако у правоохранительных органов нет информации о национальности участников конфликта. "Сложно говорить, в какой форме он протекал. Один человек, по предварительным данным, пострадал. После оказания помощи был отпущен, потом он также был доставлен в отдел полиции", – отметили в полиции.
Ранее издание Oxu.az писало о нападениях армян на азербайджанцев в Бельгии и США. После чего генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к коллегам из США, Франции и Бельгии с призывом расследовать нападения армян на азербайджанцев. В документе говорится, что 21 и 22 июля многочисленные члены армянской общины "совершили акты вандализма" против диппредставительств Азербайджана и граждан страны. "В результате азербайджанские мирные демонстранты получили телесные повреждения различной степени", – говорится в сообщении.
Несколько дней назад сообщалось о противостоянии выходцев Армении и Азербайджана на рынках Москвы. Тоноян тогда сказал, что на одном из рынков, который принадлежит азербайджанцам, запретили торговать армянскими продуктами.
Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы.
В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня" на азербайджано-армянской государственной границе, "подвергли обстрелу" их позиции из артиллерийских установок. Министерство обороны Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в артиллерийском обстреле на границе позиции армянской армии.
В ООН и ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали к немедленному прекращению огня.
В абхазском парламенте обсуждают предложения «Аруаа» по внешней политике
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия обсуждают предложения организации ветеранов «Аруаа» по внешней политике.
В повестке дня – дискуссия по вопросу принятия внешнеполитической доктрины, в которой Грузия будет указана в качестве враждебного для Абхазии государства, а действия против абхазского народа со стороны Грузии будут признаны геноцидом. Речь идёт и о возможности обращения к Госдуме России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.
Ветераны предлагают обсудить и вопрос возмещения Грузией материального ущерба, нанесённого Абхазии во время войны, а также возможность создания рабочей группы по «сбору и систематизации преступлений против народа Абхазии и государства» для представления в Госдуму.
«Возможны ли торгово-экономические взаимоотношения с Грузией в данной ситуации?» – это еще один вопрос, обсуждение которого предложили ветераны «Аруаа».
Предлагается затронуть и тему принятия списка Сигуа-Хишба-Муратия в ответ на санкционный список Отхозория-Татунашвили, принятый правительством Грузии; а также возможность включения в состав делегации Абхазии на Женевских дискуссиях не менее двух депутатов парламента.
По отношениям с Россией в повестке дня лишь один вопрос: «Можем ли мы принять соглашение с РФ, где зеркально будет предоставляться в упрощённой форме гражданам наших стран гражданство?».
- Дискуссия по внешней политике была спровоцирована в Абхазии «планом Прилепина» - инициативой о присоединении к России самопровозглашенных республик, в том числе Абхазии; а также заявлениями абхазского лидера Аслана Бжания.
- Бжания 3 июля сказал, что «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», – заявил председатель правительства в четверг на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, – пишет ТАСС.
Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее чиновники отмечали, что возобновлять пассажирские авиаперевозки Россия будет только по принципу взаимности.
Пентагон подтвердил сближение истребителя с иранским лайнером
Минобороны США подтвердило сближение американского истребителя F-15 с иранским самолётом компании Mahan Air в небе над Сирией. По словам представителя Пентагона, военно-воздушные силы провели обычную визуальную проверку самолета.
Американские военные утверждают, что F-15 находился на безопасном расстоянии около тысячи метров. Экипаж действовал в соответствии с международными стандартами.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальные иранские СМИ сообщило, что в результате приближения истребителей пилот иранской компании Mahan Air был вынужден быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения. В результате манёвра несколько пассажиров получили травмы. Позднее лайнер, летевший из Тегерана, благополучно приземлился в Бейруте.
В МИД Ирана заявили, что примут необходимые юридические и политические меры. Тегеран уже связался с генеральным секретарём ООН и послом Швейцарии, который представляет интересы США на иранской территории.
США и Израиль давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для джихадистов в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели против авиакомпании санкции.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась в четверг, 23 июля. Тогда Израиль решил перебросить на границу с Ливаном дополнительное подразделение, опасаясь ответных мер за убийство в Сирии бойца ливанской радикальной группировки "Хезболла". Именно поэтому первые подозрения после приближения истребителей к иранскому самолёту пали на Израиль.
Гахария: стратегическому партнёрству и братству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает
Стратегическому партнёрству и братству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя сообщения о поставках оружия в Армению через грузинскую территорию.
«У Грузии, конечно, не будет политическим проблем, так как мы выполняем наши обязательства в соответствии с международным законодательством», – отметил Гахария.
По словам главы правительства, СМИ распространили неточную информацию, а на государственном уровне между Тбилиси и Баку вопрос не обсуждается. Он прокомментировал и фотографии, опубликованные порталом haqqin.az. «Если вы видели эти фотографии, на них изображены обычные грузовые машины», – сказал Гахария.
- Портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до боёв на армяно-азербайджанской границе из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров. «В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – говорилось в статье.
- Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
- В МИД Грузии заявили, что азербайджанским СМИ была распространена публикация дезинформационного характера.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.