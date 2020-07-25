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Bloomberg: Иванишвили подал против Credit Suisse иск на 300 млн долларов в Сингапуре
Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили открывает новый фронт в долгосрочной тяжбе с Credit Suisse – в Сингапуре миллиардер подал против одной из «дочек» банка иск как минимум на 300 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Иванишвили потерял более 100 миллионов долларов из-за действий бывшего менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Банкир, которому самый богатый человек Грузии доверил свое состояние, в начале 2018 года был приговорен Женевским судом к тюремному заключению за подделку подписей и фальсификацию сделок.
Иванишвили решил продолжать тяжбу – миллиардер считает, что швейцарский банк был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. Адвокаты Иванишвили обратились в суды Новой Зеландии, Сингапура и Бермудских островов – именно в этих оффшорных зонах Credit Suisse размещал инвестиции Иванишвили.
По данным Bloomberg, Иванишвили получил право подавать иск в Сингапуре после того, как Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse. Банк указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.
«У грузинского миллиардера, который разбогател на банковском деле и электронике, достаточно средств для продолжения борьбы. С учетом того, что его инвестиции в Credit Suisse были размещены даже в Новой Зеландии и на Бермудах, для этого у него также существует множество возможностей по всему миру», - отмечает Bloomberg.
Credit Suisse Trust – дочерняя компания базирующего в Цюрихе банка – уже подтвердила готовность «активно оспаривать и защищать претензии по существу» в сингапурском суде.
Bloomberg отмечает, что иск Иванишвили далеко не рядовой. Разбирательство станет своеобразным тестом для Сингапура, который является третьим по величине оффшорным хабом с общим объемом активов в 1,1 триллиона долларов. Иванишвили оказался самой большой жертвой трейдера-мошенника.
Менеджер был арестован в январе 2016 года. Банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях. По версии следствия, в 2012 году Лескодрон убеждал своих клиентов, в том числе Иванишвили, инвестировать в американскую компанию Raptor Pharmaceutical, акции которой в сентябре 2015 года упали на 37% на фоне объявления ею о неудачных испытаниях нового лекарства. Иванишвили и другие клиенты Лескодрона после этого начали получать маржин-коллы на миллионы долларов. Адвокаты Иванишвили неоднократно заявляли, что банкир создал огромную позицию на акции от имени грузинского миллиардера без его ведома.
Другие новости дня
Георгий Вашадзе: В Дидубе-Чугурети мы думаем о беспартийном кандидате
«В Дидубе-Чугурети мы думаем о беспартийном кандидате», - заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. На вопрос журналиста о том, выразит ли объединенная оппозиция поддержку кандидату в мажоритарные депутаты в Сабурталинском округе от «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, Георгий Вашадзе ответил, что, предположительно, в Сабурталинском округе будет несколько кандидатов.
«Думаю, в Сабурталинском округе, предположительно, мы оставим много мажоритарных кандидатов, чтобы испытать другого типа конкуренцию с избирательной точки зрения. 6 округов согласованы, у нас общий кандидат, остался Дидубе-Чугурети, где мы думаем о беспартийном кандидате, не представляющим ни одну из партий. Наша задача – дать гражданам возможность выбора всех типов», - заявил Георгий Вашадзе, и на вопрос о том, кого он все-таки намерен поддержать в Сабурталинском округе, ответил, что поддержит Тако Чарквиани.
- По информации «ИнтерпрессНьюс», генеральный секретарь партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе будет баллотироваться в парламент Грузии в Сабурталинском мажоритарном округе.
- Там же кандидатом в мажоритарии от «Грузинской мечты» будет бывший глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.
- В Сабурталинском округе собираются баллотироваться также лидер «Гражданского движения» Алеко Элисашвили и председатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани.
Число случаев коронавируса в Гардабанском муниципалитете увеличилось до 44
За последние сутки число случаев коронавируса в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли) увеличилось до 44. Об этом сообщает региональное телевидение TV4.
Эпидемиологическую ситуацию в Гардабанском районе специалисты считают тревожной. Для предотвращения распространения коронавируса накануне, 24 июля, режим строгого карантина был объявлен в селе Караджарали. Не исключено, что аналогичные меры примут еще в двух селах Гардабанского муниципалитета - Каратаклиа и Агтаклиа.
Одновременно в пяти селах района проводится массовое тестирование. Только за прошлые сутки на коронавирус там проверили 126 человек. COVID-19 подтвердился только у одного, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В целом в муниципалитете тестирование прошли 705 человек, из них 377 – это жители закрытого на карантин села Караджарали. Губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили отмечает, что активность населения остается низкой. По его словам, в настоящее время в указанных селах проживает около пяти тысяч человек.
«Необходимо быстро проверить как минимум 2-2,5 тысячи человек. Часть населения не идет на коммуникацию и не хочет сотрудничать. Нам приходиться прилагать усилия, чтобы объяснить людям, что этот закрытый режим никому не выгоден. Для возвращения к нормальной жизни необходимо сотрудничество», - заявил Рехвиашвили.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Параллельно работам в пяти селах района, термоскрининг и тестирование проводят и на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли. На других рынках в масштабах страны усилен контроль за выполнением рекомендаций Минздрава. Мониторинг там осуществляют сотрудники Национального агентства продовольствия и Службы доходов Минфина Грузии.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек.
Посол Азербайджана в России призвал прекратить уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников прекратить устраивать беспорядки в Москве и Подмосковье. Он попросил соблюдать российские законы и вести свою борьбу в рамках правового поля.
«Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны. Прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», - заявил посол.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспоры происходят в разных странах мира на фоне эскалации вооруженного конфликта на границе двух стран. В Москве представители общин нападают друг на друга, разбивают автомобили и устраивают погромы в ресторанах национальной кухни.
Накануне, 24 июля, московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждено два уголовных дела. СМИ также сообщали о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «1001 ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира – в частности в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.
В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошло несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
За сутки на Северном Кавказе умерли 9 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 408
За последние сутки на Северном Кавказе умерли девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 408.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли три человека, в Краснодарском и в Ставропольском крае - по двое, в Кабардино-Балкарии и в Калмыкии – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли 955 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 118 человек:
- Ставропольский край + 118 (7569 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 92 (7690)
- Дагестан + 40 (9021)
- Калмыкия + 37 (2476)
- Адыгея + 34 (2530)
- Карачаево-Черкесия + 21 (4354)
- Ингушетия + 20 (3549)
- Северная Осетия + 17 (4448)
- Кабардино-Балкария + 15 (5885)
- Чечня + 14 (1985)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 49 391 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 25 июля, выявлено уже 806 720 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край последние три недели лидирует по числу заболевших. 13 июля министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии
Палата представителей Конгресса США на голосовании поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии.
В документе говорится, что США предоставят Грузии не менее 132 миллионов долларов США в качестве помощи, однако Вашингтон оставляет за собой право заморозить 15% от этой суммы в случае, если госсекретарь Майк Помпео установит, что в Грузии отсутствуют процессы усиления демократизации и по противодействию коррупции в правительстве.
Как указано в документе, Грузия также не получит 15% выделенных средств в случае, если в стране не будет усилено антикоррупционное законодательство, а для частного сектора не будет обеспечено верховенство закона, основанное на международных стандартах, что охватывает защиту прав иностранных бизнесменов, их финансовых интересов и инвестиций.
Бадри Джапаридзе будет баллотироваться в Сабурталинском мажоритарном округе Тбилиси
Генеральный секретарь «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе на парламентских выборах будет баллотироваться в Сабурталинском мажоритарном округе Тбилиси. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Сабурталинский избирательный округ будет тем местом, где начнется осуществление необходимых в этой стране изменений. Это решение принято для того, чтобы жители Сабурталинского района, люди, которые все эти годы испытывали нужду, раз и навсегда ощутили, что их представитель в парламенте будет человеком, который сможет позаботиться об улаживании проблем не только жителей Сабуртало, но и всей страны, о том, чтобы мы сумели преодолеть ежедневные трудности и тот кризис, в котором оказалась страна», - заявил Джапаридзе.
- В Сабурталинском мажоритарном округе кандидатом от «Грузинской мечты» будет бывший глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко. В Сабурталинском округе собирается баллотироваться и лидер «Гражданского движения» Алеко Элисашвили.
Олимпийский чемпион и журналист Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье
Советский борец вольного стиля и самбист Александр Иваницкий найден в реке в Московской области. Три дня назад он ушел за грибами и исчез. Ему было 82 года.
Иваницкий - олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года в тяжелом весе. Он был четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР.
После завершения спортивной карьеры он работал журналистом, возглавлял спортивную редакцию Центрального советского телевидения, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, работал на телеканале РТР и преподавал на факультете журналистики МГУ.
Об обнаружении тела Иваницкого сообщил волонтерский проект поиска пропавших без вести Лиза-алерт. Его вещи были найдены на берегу реки Вейна, сообщает источник ТАСС. По предварительным данным, он утонул.
К поискам пропавшего в Сванетии 13-летнего подростка привлечено 80-ти спасателей
К поискам пропавшего в Сванетии 13-летнего Ильи Пилпани привлечено до 80-ти пожарных-спасателей. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, мониторинг территории осуществляется посредством дрона.
13-летнего подростка помимо Сванетии ищут и на побережье Черного моря. Как заявил в беседе с «ИнтерпрессНьюс» председатель сакребуло Местийского муниципалитета Майзер Джапаридзе, по информации семьи, 13-летний подросток выехал из дома на велосипеде и больше не возвращался.
В Центр оперативного управления неотложной помощи «112» сообщение о пропаже 13-летнего подростка поступило 19 июля.
В США 17-летний подросток приговорен к пожизненному сроку за нападение на школу
Суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека Маккинни к пожизненному заключению плюс 38 годам тюрьмы за соучастие в нападении на школу. Преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Рэнч, тогда погиб один человек.
Согласно вердикту суда, Маккини и его сообщник, 19-летний Девон Эриксон, употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежавшим отцу Эриксона, и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы.
Один из школьников был убит, восемь получили ранения.
Маккинни, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Несовершеннолетнего тинейджера нельзя было приговорить к тюрьме без права помилования, поэтому, согласно законам штата, Маккинни может быть помилован через 40 лет.
Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре, отмечает «Голос Америки».
Поэтапное открытие де-факто границы между РФ и Абхазией, как ожидается, начнется с 1 августа
«Поэтапное открытие российско-абхазской границы, как ожидается, начнется с 1 августа», - сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве РФ. «Вопрос поэтапного открытия границы с Абхазией с 1 августа будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, которое состоится 28 июля», - сообщил собеседник агентства.
Между тем источник в администрации абхазского президента напомнил, что в республике в данный момент находится комиссия Роспотребнадзора, результаты работой которой будут доложены оперативному штабу.
В Абхазии не исключают, что одним из условий пересечения де-факто границы будет наличие у приезжающих справок об отрицательном результате теста на COVID-2019, сделанного не позже 72 часов до въезда в республику.
- По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 69 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у двух пациентов одного из медучреждений Сухуми, а также абхазского гражданина, приехавшего ранее из Сочи. Обследование всех контактных лиц продолжается.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
За сутки в Армении выявлено 383 новых случая коронавируса
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 383, в общем составив 36 996.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 26 243.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 700.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 220 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 833, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 155 664 (1 850 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В Абхазии три новых случая инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 69 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у трех человек - это два пациента одного из медучреждений Сухуми, а также абхазский гражданин, приехавший ранее из Сочи. Обследование всех контактных лиц продолжается.
Четверо пациентов из вновь выявленных за последние дни накануне вечером, 24 июля, были помещены в стационар Гудаутской ЦРБ, двое на данный момент находятся в одном из медучреждений Сухуми и три человека на домашней самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из-за коронавируса усилены меры безопасности на рынках в Грузии
Для предотвращения распространения коронавируса меры безопасности на рынках Грузии усилены, на объектах проходят проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольствия. Совместно с агентством мониторинг осуществляют сотрудники службы доходов Минфина Грузии. В Тбилиси к процессу также подключены представители муниципальной инспекции.
На соблюдение рекомендаций Минздрава проверяют рынки всех типов: аграрные, вещевые и так далее. Среди критериев: термоскрининг, соблюдение социальной дистанции, управление потоками посетителей, проведение дезинфекции, использование средств личной защиты персоналом и покупателями (медицинские маски и перчатки). Параллельно Национальное агентство продовольствия оценивает соблюдение требований безопасности пищевых продуктов на аграрных рынках.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Многие жители этого района работают на аграрных и вещевых рынках в разных городах страны.
Для предотвращения распространения заболевания накануне, 24 июля, село Караджалари было объявлено зоной строгого карантина. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты еще в двух селах Гардабанского муниципалитета - Каратаклиа и Агтаклиа. Уже несколько дней в трех административных единицах работают эпидемиологи. Термоскрининг и тестирование проводят и на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены некоторые инфицированные жители Квемо Картли.
В Грузии за сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек. В карантине остаются более 6,1 тысячи граждан.
Среди тех, у кого был диагностирован коронавирус, врач клиники Ингороква «Центр высоких медицинских технологий». По информации администрации клиники, медперсонал смены, в которой работал инфицированный, полностью переведен в карантинный режим. В то же время клиника продолжает работать в обычном режиме, сообщает Общественный вещатель.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой, что эпидемиологи связывают с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», «Горячей точкой» являются три села района - Каратаклиа, Агтаклиа и Караджалари, население которых составляет семь тысяч человек. При этом многие жители этих сел работают на рынках.
В целях превенции накануне, 24 июля, Караджалари было объявлено зоной строгого карантина. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты в Каратаклиа и Агтаклиа. Уже несколько дней в трех селах Гардабанского муниципалитета работают эпидемиологи. Термоскрининг и тестирование проводят и на рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли.
Журналистке из Дагестана угрожают убийством
Главному редактору дагестанского портала «Даптар» Светлане Анохиной поступили угрозы убийством. Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии».
22 июля с Анохиной связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть «указание разобраться со всеми феминистками». Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством.
Журналистка обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. В ведомстве «Кавказ.Реалиям» заявили, что получили информацию и ведут проверку.
- Светлана Анохина – дагестанская журналистка, главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе «Даптар», автор проекта о жителях Махачкалы «Был такой город» и активист движения «Город наш».
В Британии расследуют вопрос ответственности властей РФ за Солсбери
Суд в Британии может исследовать вопрос об ответственности российского государства за смерть британской гражданки Дон Стёрджесс от отравления в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.
С просьбой о судебном расследовании того, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, обратились родственники Стёрджесс. Они оспорили принятое ранее решение коронера Дэвида Ридли о том, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение на Скрипалей.
Следствие считает, что Стёрджесс и её знакомый Чарли Роули (он тоже отравился, но выжил) отравились после контакта с Емкостью, в которой содержался яд «Новичок», спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей.
Суд принял решение, что существует острый общественный запрос на то, чтобы расследовать не только действия агентов, но и более широкие обстоятельства покушения, в том числе и возможную роль российских властей. Родственники Стёрджесс прямо говорят о том, что агенты – приехавшие в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова – скорее всего, получили приказ «сверху», и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина. Они также считают, что агенты могли оставить ёмкость с «Новичком» нарочно.
Суд признал, что в Британии вряд ли состоится уголовный процесс – неясно, где находятся обвиняемые, и возможности их привлечения к ответственности практически нет. Следовательно, обстоятельства смерти Стёрджесс должен расследовать коронер.
Британские власти обвинили «Петрова» и «Боширова» в причастности к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (они выжили после отравления) и заявили, что, по всей вероятности, преступление было организовано российскими властями. Россия была обвинена в применении химического оружия на британской территории. Британия выслала из страны большую группу российских дипломатов, солидарность с ней проявили около 30 стран, также выслав сотрудников российских диппредставительств. Официальная Москва отрицает причастность к покушению.
Расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что настоящие имена Боширова и Петрова – Алексей Чепига и Александр Мишкин, это сотрудники российской военной разведки. Люди, называющие себя Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT осенью 2018 года. Они назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери как туристы, и отвергли свою связь со спецслужбами. После этого интервью эти люди ни разу не общались с журналистами.
В Хабаровске вновь собралась самая массовая в истории города акция протеста
В Хабаровске проходит новая несанкционированная акция протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней участвуют десятки тысяч человек, по оценкам наблюдателей она может вновь стать самой массовой в истории города. Трансляцию ведет канал «Настоящее время».
Жители города прошли шествием по центральным улицам и вышли на центральную площадь Ленина, где проводят митинг. Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города «кормить голубей». Полиция наблюдает за происходящим, но не вмешивается.
Как отмечает корреспондент Сибирь.Реалии, митингующие больше, чем раньше обращаются к федеральной власти. Среди лозунгов: «Путина в отставку», «20 лет доверия нет», «Россия просыпайся», «Мы здесь власть». Звучали лозунги в поддержку арестованного ФСБ журналиста Ивана Сафронова и бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина, которого лишают контроля над принадлежавшим ему Совхозом имени Ленина.
- После задержания и ареста избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе и соседних областях две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора «справедливого суда в регионе». 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.
- 20 июля Владимир Путин назначил в регион нового губернатора - депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он отказывается встречаться с протестующими, винит в протестах иностранцев и на время субботней акции уехал из города.
Абхазские власти освободили троих ранее задержанных гражданин Грузии
Три гражданина Грузии - Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзия и Мате Ламандзия, - освобожденные властями самопровозглашенной республики Абхазия, покинули территорию республики. Как заявили освобожденные граждане журналистам, их выпустили после уплаты штрафа.
«Мы шли на работу на нашей территории, там нас поймали. Суд был сегодня. Семья заплатила штраф, и нас освободили. Никакого давления не было», - сказал один из освобожденных.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», представители абхазских властей задержали трех молодых людей 7 июня. Их обвиняли в незаконном пересечении де-факто границы.
В Белоруссии предъявили новое обвинение Виктору Бабарико
Генпрокуратура Белоруссии предъявила незарегистрированному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико новое обвинение – в получении взятки в составе организованной группы. Ранее бывшего главу Белгазпромбанка обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и в отмывании преступных доходов.
Бабарико находится в СИЗО. Вместе со своим сыном он был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что дело в отношении бывшего банкира было начато по его инициативе.
Бабарико свою вину не признает.
Другой незарегистрированный оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, опасаясь возможного преследования, покинул Белоруссию вместе с детьми.
- Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Арестован и с конца мая находится в СИЗО блогер Сергей Тихановский, который также хотел выдвигаться в президенты. Сейчас вместо него баллотируется его жена Светлана Тихановская. Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения ее избирательной кампании.
Московская полиция задержала 25 человек после драк армян и азербайджанцев
Московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждено два уголовных дела. О задержаниях сообщает пресс-служба московского главного управления МВД.
Об этнической принадлежности и гражданстве задержанных в сообщении не говорится, однако содержится предостережение относительно возможности экстрадиции их из России.
Ранее в пятницу ряд российских СМИ, в том числе ТАСС, телеканал «360 Подмосковье» и издание «База», сообщили о серии этнических столкновений в Москве. В частности, говорилось о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «1001 ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек.
Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.
В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошло несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской общин, обсудив с ними пути предотвращения национальных конфликтов и создания условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает сайт российского МИД.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира – в частности в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.
В клинику в Рухи помещен приехавший из Абхазии сотрудник «Ингури ГЭС»
В Зугдиди, в Университетскую клинику в Рухи, помещен мужчина средних лет, быстрый тест подтвердил у него коронавирус. Как сообщила «ИнтерпрессНьюс» глава Центра общественного здравоохранения Зугдиди Нана Одишария, мужчина перешел с территории самопровозглашенной республики Абхазия и является сотрудником «Ингури ГЭС».
По информации Одишария, после проведения PCR-тестирования у них будет окончательный ответ, инфицирован ли мужчина коронавирусом.
- За сутки в Абхазии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом.
- Ранее в Сухуми сообщили о двух новых случаях заражения. Коронавирус подтвердился у местного жителя, ранее проходившего лечение в Краснодаре. Заражение подтвердилось и у гражданина Армении, поступившего в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Позднее он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него был выявлен коронавирус.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Бжания заявил, что Гальский район не останется без внимания
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил активу Гальского района нового главу Константина Пилия. По словам Бжания, Пилия имеет «солидный опыт управленческой работы».
«Долгие годы он был главой Сухумского городского собрания. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район - это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – заявил Бжания.
Абхазский лидер поблагодарил бывших руководителей района за их вклад в развитие региона и подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти. «Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого», – отметил он.
Бжания сообщил о намерении в скором времени открыть в Гальском районе общественную приемную президента. «Жители Галского района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал Бжания.
Сегодня же абхазский лидер представил коллективу Администрации Сухумского района и. о. главы Алхаса Читанава.
В Тбилиси открылся медицинский центр, построенный на средства из США
В Тбилиси в пятницу открылась «Университетская клиника медицинской реабилитации имени Кена Уолкера», которая на первом этапе будет обслуживать 200 детей и 250 взрослых пациентов, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Клиника построена с привлечением американских инвестиций, а медицинский персонал прошел подготовку в США. Центр оснащен американским и европейским медицинским оборудованием, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в будущем клиника сможет принимать пациентов из соседних стран.
Открытие центра позволит Грузии сэкономить значительные средства, которые безвозмездно выделялись гражданам на прохождение соответствующего курса реабилитации за рубежом, говорится в сообщении.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на церемонии открытия поблагодарил администрацию США за оказанную помощь, – пишет «Интерфакс».
«Мы сделаем все возможное, чтобы этот центр был успешным и обслуживал не только наших граждан», – сказал Гахария.
Идея создания в Грузии реабилитационного медицинского центра принадлежит американскому врачу, профессору Университета Эмори Кену Уолкеру, который в течение последних 25 лет оказывал практическую помощь грузинским врачам.
В мечети Айя-София прошла первая пятничная молитва
В соборе Святой Софии в Стамбуле (Большая мечеть Айя-София) прошло первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд страны – лишил собор статуса музея. В намазе принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.
В помещении мечети прочли фрагменты Корана. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, допустили не более 500 человек.
Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.
Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.
Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор почти тысячу лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, он был преобразован в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года, согласно летописям, участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.
Собор Святой Софии внесён ЮНЕСКО в список культурного достояния человечества. Ежегодно он привлекал миллионы туристов. По словам Эрдогана, храм и сейчас будет доступен для всех желающих.
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