В России число заражённых коронавирусом за сутки выросло на 5 870

Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили открывает новый фронт в долгосрочной тяжбе с Credit Suisse – в Сингапуре миллиардер подал против одной из «дочек» банка иск как минимум на 300 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Иванишвили потерял более 100 миллионов долларов из-за действий бывшего менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Банкир, которому самый богатый человек Грузии доверил свое состояние, в начале 2018 года был приговорен Женевским судом к тюремному заключению за подделку подписей и фальсификацию сделок.

Иванишвили решил продолжать тяжбу – миллиардер считает, что швейцарский банк был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. Адвокаты Иванишвили обратились в суды Новой Зеландии, Сингапура и Бермудских островов – именно в этих оффшорных зонах Credit Suisse размещал инвестиции Иванишвили.

По данным Bloomberg, Иванишвили получил право подавать иск в Сингапуре после того, как Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse. Банк указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.

«У грузинского миллиардера, который разбогател на банковском деле и электронике, достаточно средств для продолжения борьбы. С учетом того, что его инвестиции в Credit Suisse были размещены даже в Новой Зеландии и на Бермудах, для этого у него также существует множество возможностей по всему миру», - отмечает Bloomberg.

Credit Suisse Trust – дочерняя компания базирующего в Цюрихе банка – уже подтвердила готовность «активно оспаривать и защищать претензии по существу» в сингапурском суде.

Bloomberg отмечает, что иск Иванишвили далеко не рядовой. Разбирательство станет своеобразным тестом для Сингапура, который является третьим по величине оффшорным хабом с общим объемом активов в 1,1 триллиона долларов. Иванишвили оказался самой большой жертвой трейдера-мошенника.

Менеджер был арестован в январе 2016 года. Банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях. По версии следствия, в 2012 году Лескодрон убеждал своих клиентов, в том числе Иванишвили, инвестировать в американскую компанию Raptor Pharmaceutical, акции которой в сентябре 2015 года упали на 37% на фоне объявления ею о неудачных испытаниях нового лекарства. Иванишвили и другие клиенты Лескодрона после этого начали получать маржин-коллы на миллионы долларов. Адвокаты Иванишвили неоднократно заявляли, что банкир создал огромную позицию на акции от имени грузинского миллиардера без его ведома.