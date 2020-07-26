СМИ: Председатель сакребуло Цаленджиха задержан за контрабанду сигарет

Власти Северной Кореи заявили о первом с начала пандемии возможном случае заражения коронавирусной инфекцией в стране. Официальное агентство KCNA приводит слова лидера КНДР Ким Чен Ына: «Можно констатировать, что безжалостный вирус попал в страну».

Власти КНДР утверждают, что инфекцию подозревают у перебежчика, который 19 июля вернулся на родину спустя три года после побега в Южную Корею. Карантинный режим введен в пограничном городе Кэсон.

До этого времени власти Северной Кореи – во многом закрытой от мира страны, источники достоверной информации из которой крайне скудны, – утверждали, что в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом, несмотря на близость к Китаю, откуда начал распространяться вирус, и к Южной Корее, где эпидемия началась еще в феврале. Эксперты уверены, что вирус проник в КНДР гораздо раньше, но власти об этом не сообщали.

Единственным не карликовым и не островным государством, еще не сообщавшим о случаях заражения коронавирусом, остается Туркмения, сопоставимая по степени закрытости и авторитаризма с КНДР. При этом в стране введены карантинные меры, во многом аналогичные тем, что вводились в странах, где эпидемия в разгаре.

Число инфицированных коронавирусом в мире за все время эпидемии превысило 16 миллионов. Ежедневно оно увеличивается более чем на 200 тысяч, главным образом за счет США, а также густонаселенных стран Латинской Америки и Азии. В последнее время темпы распространения инфекции растут и в ряде стран Европы, где большинство карантинных мер было отменено. Въезд в ЕС для жителей большинства стран мира, включая Россию, пока по-прежнему ограничен.

Умерли от коронавирусной инфекции во всем мире около 650 тысяч человек.