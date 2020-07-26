В Донбассе 27 июля вступает в силу перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинских сил.

Режим прекращения огня должен вступить в силу после полуночи 27 июля. Об этом договорились на неделе в Трехсторонней контактной группе представители Украины, России и ОБСЕ.

Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР также заявляют о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании ДНР уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.

В Трехсторонней группе согласовали также комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. Было подчеркнуто, что соблюдение режима прекращения огня - это первый шаг к реализации других договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями.

Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе, однако практически сразу же нарушается - стороны обвиняют в этом друг друга.