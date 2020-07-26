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Во дворе кафедрального собора Троицы в Тбилиси прошло 63-е всеобщее крещение
Во дворе кафедрального собора Пресвятой Троицы в Тбилиси прошло 63-е всеобщее крещение. Крестниками патриарха стал еще 721 ребенок, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
После завершения крещения Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к собравшимся в соборе Пресвятой Троицы с проповедью и благословил крестников. «Сегодня я поздравляю моих крестников, благослови вас Бог. Да благословит Господь ваши семьи, ваших родителей, сестер и братьев, всю Грузию», - сказал патриарх.
На данный момент у Илии Второго 40 879 крестников. Первое всеобщее крещение младенцев состоялось в кафедральном соборе Пресвятой Троицы 19 января 2008 года. Целью данной инициативы патриарха является улучшение демографической ситуации в стране.
Другие новости дня
Половина британцев считают, что Россия вмешивалась в Brexit и выборы
Почти половина жителей Великобритании считают, что Кремль в 2016 году вмешался в референдум по выходу страны из Европейского союза, а также в выборы в Европейский парламент в прошлом году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный британской компанией Opinium.
О том, что Россия вмешалась в референдум по Brexit завили 49% опрошенных. Со вмешательством в выборы в Европарламент согласились 47% респондентов. Количество тех, кто так не считает - в два раза меньше.
Отмечается, что большинство их тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс - это избиратели лейбористов.
Ранее о вмешательстве России в парламентские выборы 2019 года заявлял глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В свою очередь комитет по безопасности и разведке британского парламента опубликовал доклад о воздействии Кремля на местную политику. Согласно выводам комитета, Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства в 2014 году. При этом в докладе отмечается, что прямых доказательств вмешательства России в референдум по Brexit найдено не было.
В докладе также содержатся рекомендации проводить более жесткую линию по отношению к Кремлю.
Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 21-23 августа
Black Sea Jazz Festival 2020 пройдет в Батуми с 21 по 23 августа – 14-й выпуск фестиваля будет полностью посвящен творчеству грузинских исполнителей. Впервые среди хедлайнеров фестиваля, который считается главным джазовым событием лета в Грузии, не оказалось мировых звезд. Организаторы отмечают, что это решение принято сознательно. Таким образом они хотят поддержать грузинскую джаз-сцену в сложный период пандемии.
21 августа Black Sea Jazz Festival 2020 откроется концертом известного грузинского джазового пианиста и инструменталиста Георгия Микадзе, проживающего в США. Исполнитель представит проект MicroBeatZ, над которым он работал в течение последних месяцев. В этот же день на фестивале выступит джаз-дива Нино Катамадзе. Совместно со своей группой Insight для 14-го выпуска Black Sea Jazz Festival певица подготовила специальную программу.
Во второй день фестиваля, 22 августа в Батуми выступит трио Луки Топурия, а также популярный певец Стефане Мгебришвили. В интервью телеканалу «Имеди» поп-исполнитель рассказал, что песни, ставшие в Грузии настоящими хитами, адаптируют для Black Sea Jazz Festival. В целом, программа шоу Стефане будет «менее коммерческой» - бэнд исполнителя обещает разнообразить музыку элементами фанка и джаза.
Завершится фестиваль 23 августа концертом инди-рок-группы Young Georgian Lolitaz, которая представляла Грузию на конкурсе «Евровидение-2016». Также в этот день выступит группа MokuMoku, покорившая грузинских меломанов своей сложной музыкой.
Фестиваль традиционно пройдет под открытым небом на набережной – в Батумском теннисном клубе. При этом предусмотрены будут все рекомендации, установленные для предотвращения распространения коронавируса. Организатор Black Sea Jazz Festival - компания Eastern Promotions.
В Донбассе 27 июля вступает в силу перемирие
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинских сил.
Режим прекращения огня должен вступить в силу после полуночи 27 июля. Об этом договорились на неделе в Трехсторонней контактной группе представители Украины, России и ОБСЕ.
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР также заявляют о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании ДНР уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.
В Трехсторонней группе согласовали также комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. Было подчеркнуто, что соблюдение режима прекращения огня - это первый шаг к реализации других договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями.
Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе, однако практически сразу же нарушается - стороны обвиняют в этом друг друга.
- В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи в так называемом Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Из всех перечисленных мер, однако, был осуществлен только обмен пленными - и то не в формате «всех на всех».
- Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России, в Москве это отрицают. Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, но большинство их положений не выполнено.
Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сегодня, 26 июля, впервые с момента своего назначения вышел к участникам акции протеста на центральной площади Хабаровска.
Как пишет Сибирь.Реалии, Дегтярев вышел к протестующим, когда акция уже завершалась и на площади стало меньше людей. Он рассказал, что будет создан народный совет при губернаторе, в который могут записаться активисты, чтобы вести диалог с Дегтяревым.
После того, как Дегтярев ушел, на площади завязалась драка, и полиция задержала одного из активистов.
Ранее сегодня врио главы региона пообщался со сторонниками бывшего губернатора Сергея Фургала на трассе от Ванино в Советскую Гавань на востоке Хабаровского края. Он сказал им, что не «бегает» от участников акций протеста, но не хочет общаться с многотысячной толпой.
В Хабаровске в воскресенье жители снова собрались на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В акции приняли участие порядка 400 человек, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии очевидец. Ранее участники акции прошли по улицам с плакатами. Полицейские, как обычно, вели себя мирно.
В субботу, когда Дегтярёва не было в городе, в Хабаровске прошел многотысячный митинг, на котором звучали и лозунги против президента России Владимира Путина.
Во Франции волонтер сознался в поджоге собора в Нанте
Во Франции волонтер церковной общины в Нанте сознался в поджоге собора святых Петра и Павла - одного из крупнейших готических соборов в стране. Об этом сообщили французские СМИ. Адвокат волонтера подтвердил, что его клиент сознался в содеянном, и добавил, что он раскаивается.
Речь идет о 39-летнем уроженце Руанды. Он был задержан на следующий день после пожара, произошедшего 18 июля, для дачи объяснений - именно ему вечером перед пожаром было поручено запереть собор. После допроса его отпустили, однако в субботу задержали вновь. Мотивы его действий не сообщаются.
Задержанный признался, что заложил пожар в трех местах - об этом сразу после пожара говорили эксперты,настаивавшие на версии умышленного поджога.
В результате пожара сгорел орган XVII столетия, уничтожены несколько витражей, ущерб нанесён внутреннему убранству храма. Сама конструкция не пострадала.
Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.
В Абхазии скончался пациент с коронавирусной инфекцией
В ночь на воскресенье, 26 июля, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведенный накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием.
Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщает Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 8 пациентов с COVID-19.
Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие
Минобороны также утверждает, что завершаются испытания системы "Посейдон"
Министерство обороны России 26 июля – в день Военно-морского флота – заявило о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для ВМФ.
Это гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» и ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон».
Как говорится в сообщении, проведены успешные пуски «Цирконов» с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».
Также проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя самоходных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой «Посейдон». По всей видимости, речь идет о подводной лодке «Белгород», пишет «Интерфакс».
О новых системах вооружения заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. Впоследствии перечисленным президентом видам вооружения присвоили названия. Особое внимание Путин уделил именно гиперзвуковому оружию. Он не раз подчеркивал, что благодаря его разработке Россия фактически опередила «вероятных противников» по развитию вооружения.
Выступая на главном военно-морском параде, который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что ВМФ России получит «не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие». Ракета «Циркон», как утверждается, способна поражать цели на дальности более 1 тысячи километров со скоростью, в 9 раз превышающей скорость звука.
Путин также заявил, что в этом году в состав ВМФ будут приняты около 40 кораблей и судов. Несколько дней назад были заложены 6 крупных кораблей, включая атомные подводные лодки.
- Парады ВМФ прошли сегодня, помимо Петербурга, также в аннексированном Севастополе, во Владивостоке, Североморске, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, а также на базе Тартус в Сирии.
- На 26 июля планировалось проведение марша «Бессмертный полк», который 9 мая отменили из-за эпидемии коронавируса. Однако Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка не способствует его проведению. Марш теперь запланирован на 9 мая будущего года.
- В ВМФ России в прошлом году произошли 2 крупных катастрофы с человеческими жертвами – пожар на борту глубоководного аппарата «Лошарик», при котором погибли офицеры-испытатели, и взрыв с выбросом радиации на полигоне под Северодвинском, при котором погибли военные и гражданские специалисты. Расследование Радио Свобода пришло к выводу, что под Северодвинском была неудачная попытка поднять со дна крылатую ракету «Буревестник» (еще один вид вооружения, о котором говорил Путин).
За сутки на Северном Кавказе умерли 9 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 401
За последние сутки на Северном Кавказе умерли девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 401.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Ставропольском крае умерли по три человека, в Адыгее – двое, в Краснодарском крае – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 964 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 109 человек:
- Ставропольский край + 109 (7678 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 94 (7784)
- Дагестан + 41 (9062)
- Адыгея + 38 (2568)
- Ингушетия + 29 (3578)
- Карачаево-Черкесия + 24 (4378)
- Калмыкия + 19 (2495)
- Северная Осетия + 17 (4465)
- Кабардино-Балкария + 15 (5900)
- Чечня + 15 (2000)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 49 792 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 26 июля, выявлено уже 812 485 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край последние три недели лидирует по числу заболевших. 13 июля министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Северная Корея сообщила о первом подозрении на COVID-19
Власти Северной Кореи заявили о первом с начала пандемии возможном случае заражения коронавирусной инфекцией в стране. Официальное агентство KCNA приводит слова лидера КНДР Ким Чен Ына: «Можно констатировать, что безжалостный вирус попал в страну».
Власти КНДР утверждают, что инфекцию подозревают у перебежчика, который 19 июля вернулся на родину спустя три года после побега в Южную Корею. Карантинный режим введен в пограничном городе Кэсон.
До этого времени власти Северной Кореи – во многом закрытой от мира страны, источники достоверной информации из которой крайне скудны, – утверждали, что в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом, несмотря на близость к Китаю, откуда начал распространяться вирус, и к Южной Корее, где эпидемия началась еще в феврале. Эксперты уверены, что вирус проник в КНДР гораздо раньше, но власти об этом не сообщали.
Единственным не карликовым и не островным государством, еще не сообщавшим о случаях заражения коронавирусом, остается Туркмения, сопоставимая по степени закрытости и авторитаризма с КНДР. При этом в стране введены карантинные меры, во многом аналогичные тем, что вводились в странах, где эпидемия в разгаре.
Число инфицированных коронавирусом в мире за все время эпидемии превысило 16 миллионов. Ежедневно оно увеличивается более чем на 200 тысяч, главным образом за счет США, а также густонаселенных стран Латинской Америки и Азии. В последнее время темпы распространения инфекции растут и в ряде стран Европы, где большинство карантинных мер было отменено. Въезд в ЕС для жителей большинства стран мира, включая Россию, пока по-прежнему ограничен.
Умерли от коронавирусной инфекции во всем мире около 650 тысяч человек.
- В России за минувшие сутки выявлено 5765 новых случаев инфекции – это самый низкий показатель с апреля. Умерли за сутки, по официальным данным, 77 человек. В Москве впервые за несколько месяцев за сутки меньше 10 жертв коронавируса – умерли 9 человек. За все время в России более 812 тысяч инфицированных, 600 тысяч из них выздоровели и более 13 тысяч умерли (в официальную российскую статистику включаются только смерти, главной причиной которых признан коронавирус – общее число людей, умерших, будучи инфицированными коронавирусом, в среднем в 2-3 раза выше).
СМИ: Председатель сакребуло Цаленджиха задержан за контрабанду сигарет
Председатель сакребуло (райсовета) Цаленджихского муниципалитета Темур Гвинджилия задержан за контрабанду сигарет, сообщает Общественный вещатель.
Известно, что вместе с Гвинджилия задержан его сотрудник. Факт подтвердил мэр муниципалитета Бесо Парцвания. По информации телеканала «Мтавари», полицейские задержали Гвинджилия близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия.
Утверждается, что на своем служебном автомобиле, внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, он перевозил большое количество безакцизных сигарет - продукцию, переправленную с территории, неконтролируемой официальным Тбилиси. Согласно «Мтавари», из машины изъяли 17 коробок с контрабандными сигаретами.
Для дальнейшего реагирования МВД передало дело Следственной службе Минфина Грузии. Как сообщили в ведомстве, задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.
Заза Гахеладзе переведен из цхинвальской больницы в изолятор временного содержания
Задержанный властями самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданин Грузии Заза Гахеладзе переведен из цхинвальской больницы в изолятор временного содержания.
Информацию о переводе Гахеладзе в изолятор «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. «Исходя из того, что его здоровью опасность больше не угрожала, и больше не было необходимости лечения в больнице, его перевели в изолятор временного содержания», - сообщают в ведомстве.
- 33-летний гражданин Грузии Заза Гахеладзе был задержан 11 июля у линии де-факто грузино-югоосетинской границы. Позже стало известно, что при задержании пограничники открыли огонь, в результате чего Гахеладзе был ранен в ногу.
В Северной Осетии на фоне роста больных с пневмонией меняют основной ковид-госпиталь
В Северной Осетии вновь меняют основной ковид-госпиталь: с 1 августа коронавирусных больных будет принимать Клиническая больница скорой помощи (КБСП) Владикавказа.
Как уточнили Кавказ.Реалиям в этом медицинском учреждении, связано это с тем, чтобы как можно скорее дать возможность Республиканской клинической больнице (РКБ) вернуться к плановой работе, а с Северо-Кавказского медицинского центра в Беслане снять нагрузку в виде экстренных госпитализаций.
В настоящее время в РКБ проходят лечение 240 человек. В августе остающихся на лечении пациентов переведут в КБСП, и после всех необходимых дезинфекционных мероприятий республиканская больница сможет вернуться к обычному режиму работы.
- Месяц назад, 25 июня, КБСП покинул последний больной с коронавирусом, и больница была закрыта на карантин. Основным ковид-госпиталем стала РКБ, в которой открыли «красные зоны» 22 апреля.
- В связи с тем, что КБСП с 1 апреля перестала принимать больных с другими диагнозами, экстренную медицинскую помощь начал оказывать Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане.
- Наименьшее количество госпитализированных больных (153 человека) в ковид-госпиталях Северной Осетии было зафиксировано 10 июля. В дальнейшем пошел незначительный рост заболеваний. В начале этой недели в РКБ заявили о росте количества больных с тяжелой формой пневмонии.
Полиция Дагестана проверяет угрозы в адрес журналистки Анохиной
В Дагестане правоохранительный органы начали проверку в связи с угрозами убийством журналистке Светлане Анохиной. Накануне, 25 июля, она подала в полицию заявление, подкрепив его аудиозаписью звонка.
«Не знал ли звонивший, что его действия попадают под статью 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», или же знал, но не счел это ограничением, еще предстоит разобраться», - говорится в сообщении МВД по Дагестану в Instagram.
- Ранее Анохина сообщила Кавказ.Реалиям, что 22 июля с ней связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть «указание разобраться со всеми феминистками». Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством.
- Анохина - главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе «Даптар», автор проекта о жителях Махачкалы «Был такой город» и активист движения «Город наш».
За сутки в Армении выявлен 321 новый случай коронавируса, скончались 5 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 321, в общем составив 37 317.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 235 и сейчас составляет 26 478.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 705.
По данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 220 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 914, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 157 152 (1 488 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
Власти вновь призывают жителей Каталонии «оставаться дома»
Власти Каталонии призвали жителей региона «оставаться дома», чтобы уберечься от опасности заражения коронавирусом: случаи инфицирования в последние недели участились. Региональный департамент здравоохранения сообщил накануне, 25 июля, что число инфицированных в Каталонии вплотную приблизилось к 90 тысячам.
В Каталонии в ночь с 25 на 26 июля закрываются на две недели кинотеатры и концертные залы, ночные бары и клубы.
В Испании, только за одни сутки, 24 июля, было зарегистрировано 280 новых случаев заражения. Это в три раза больше, чем две недели назад. Со дня отмены карантина в Испании не прошло и месяца, отмечает телеканал Euronews.
Испания стала одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств Европы. При населении в 45 миллионов в стране были зарегистрированы более 28 тысяч смертей, вызванных коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, 272 тысячи жителей Испании были инфицированы.
В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, три человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтвержден 1 131 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 920. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек. В карантине остаются около 6,2 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 302 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 25 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 197,3 тысячи человек.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Для предотвращения распространения заболевания 24 июля село Караджалари было объявлено зоной строгого карантина.
Уже несколько дней в пяти селах Гардабанского района продолжают работать эпидемиологи. Население тестируют на коронавирус, проводится термоскрининг. Аналогичные мероприятия продолжаются на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены некоторые инфицированные жители Квемо Картли, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии подтверждены еще 7 случаев инфицирования COVID-19
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекцию был взят у 115 граждан. Диагноз COVID - 19 подтвержден у 7 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 55 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В России число заражённых коронавирусом за сутки выросло на 5 870
В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 5 871, сообщил оперативный штаб по противодействию эпидемии.
Общее число заболевших в России превысило 806 тысяч 700. Новые случаи регистрированы в 85-ти регионах. Больше всего заболевших, 648 - Москве, Свердловской области - 250, в Ханты-Мансийском автономном округе около двухсот, в Красноярском крае - 187.
В последние сутки в России от COVID-19 скончались 146 человек, за весь период эпидемии - 13 192 человека.
Bloomberg: Иванишвили подал против Credit Suisse иск на 300 млн долларов в Сингапуре
Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили открывает новый фронт в долгосрочной тяжбе с Credit Suisse – в Сингапуре миллиардер подал против одной из «дочек» банка иск как минимум на 300 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Иванишвили потерял более 100 миллионов долларов из-за действий бывшего менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Банкир, которому самый богатый человек Грузии доверил свое состояние, в начале 2018 года был приговорен Женевским судом к тюремному заключению за подделку подписей и фальсификацию сделок.
Иванишвили решил продолжать тяжбу – миллиардер считает, что швейцарский банк был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. Адвокаты Иванишвили обратились в суды Новой Зеландии, Сингапура и Бермудских островов – именно в этих оффшорных зонах Credit Suisse размещал инвестиции Иванишвили.
По данным Bloomberg, Иванишвили получил право подавать иск в Сингапуре после того, как Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse. Банк указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.
«У грузинского миллиардера, который разбогател на банковском деле и электронике, достаточно средств для продолжения борьбы. С учетом того, что его инвестиции в Credit Suisse были размещены даже в Новой Зеландии и на Бермудах, для этого у него также существует множество возможностей по всему миру», - отмечает Bloomberg.
Credit Suisse Trust – дочерняя компания базирующего в Цюрихе банка – уже подтвердила готовность «активно оспаривать и защищать претензии по существу» в сингапурском суде.
Bloomberg отмечает, что иск Иванишвили далеко не рядовой. Разбирательство станет своеобразным тестом для Сингапура, который является третьим по величине оффшорным хабом с общим объемом активов в 1,1 триллиона долларов. Иванишвили оказался самой большой жертвой трейдера-мошенника.
Менеджер был арестован в январе 2016 года. Банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях. По версии следствия, в 2012 году Лескодрон убеждал своих клиентов, в том числе Иванишвили, инвестировать в американскую компанию Raptor Pharmaceutical, акции которой в сентябре 2015 года упали на 37% на фоне объявления ею о неудачных испытаниях нового лекарства. Иванишвили и другие клиенты Лескодрона после этого начали получать маржин-коллы на миллионы долларов. Адвокаты Иванишвили неоднократно заявляли, что банкир создал огромную позицию на акции от имени грузинского миллиардера без его ведома.
Георгий Вашадзе: В Дидубе-Чугурети мы думаем о беспартийном кандидате
«В Дидубе-Чугурети мы думаем о беспартийном кандидате», - заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. На вопрос журналиста о том, выразит ли объединенная оппозиция поддержку кандидату в мажоритарные депутаты в Сабурталинском округе от «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, Георгий Вашадзе ответил, что, предположительно, в Сабурталинском округе будет несколько кандидатов.
«Думаю, в Сабурталинском округе, предположительно, мы оставим много мажоритарных кандидатов, чтобы испытать другого типа конкуренцию с избирательной точки зрения. 6 округов согласованы, у нас общий кандидат, остался Дидубе-Чугурети, где мы думаем о беспартийном кандидате, не представляющим ни одну из партий. Наша задача – дать гражданам возможность выбора всех типов», - заявил Георгий Вашадзе, и на вопрос о том, кого он все-таки намерен поддержать в Сабурталинском округе, ответил, что поддержит Тако Чарквиани.
- По информации «ИнтерпрессНьюс», генеральный секретарь партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе будет баллотироваться в парламент Грузии в Сабурталинском мажоритарном округе.
- Там же кандидатом в мажоритарии от «Грузинской мечты» будет бывший глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.
- В Сабурталинском округе собираются баллотироваться также лидер «Гражданского движения» Алеко Элисашвили и председатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани.
Число случаев коронавируса в Гардабанском муниципалитете увеличилось до 44
За последние сутки число случаев коронавируса в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли) увеличилось до 44. Об этом сообщает региональное телевидение TV4.
Эпидемиологическую ситуацию в Гардабанском районе специалисты считают тревожной. Для предотвращения распространения коронавируса накануне, 24 июля, режим строгого карантина был объявлен в селе Караджарали. Не исключено, что аналогичные меры примут еще в двух селах Гардабанского муниципалитета - Каратаклиа и Агтаклиа.
Одновременно в пяти селах района проводится массовое тестирование. Только за прошлые сутки на коронавирус там проверили 126 человек. COVID-19 подтвердился только у одного, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В целом в муниципалитете тестирование прошли 705 человек, из них 377 – это жители закрытого на карантин села Караджарали. Губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили отмечает, что активность населения остается низкой. По его словам, в настоящее время в указанных селах проживает около пяти тысяч человек.
«Необходимо быстро проверить как минимум 2-2,5 тысячи человек. Часть населения не идет на коммуникацию и не хочет сотрудничать. Нам приходиться прилагать усилия, чтобы объяснить людям, что этот закрытый режим никому не выгоден. Для возвращения к нормальной жизни необходимо сотрудничество», - заявил Рехвиашвили.
В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Параллельно работам в пяти селах района, термоскрининг и тестирование проводят и на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли. На других рынках в масштабах страны усилен контроль за выполнением рекомендаций Минздрава. Мониторинг там осуществляют сотрудники Национального агентства продовольствия и Службы доходов Минфина Грузии.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек.
Посол Азербайджана в России призвал прекратить уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников прекратить устраивать беспорядки в Москве и Подмосковье. Он попросил соблюдать российские законы и вести свою борьбу в рамках правового поля.
«Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны. Прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», - заявил посол.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспоры происходят в разных странах мира на фоне эскалации вооруженного конфликта на границе двух стран. В Москве представители общин нападают друг на друга, разбивают автомобили и устраивают погромы в ресторанах национальной кухни.
Накануне, 24 июля, московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждено два уголовных дела. СМИ также сообщали о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «1001 ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира – в частности в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.
В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошло несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
За сутки на Северном Кавказе умерли 9 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 408
За последние сутки на Северном Кавказе умерли девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 408.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли три человека, в Краснодарском и в Ставропольском крае - по двое, в Кабардино-Балкарии и в Калмыкии – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли 955 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 118 человек:
- Ставропольский край + 118 (7569 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 92 (7690)
- Дагестан + 40 (9021)
- Калмыкия + 37 (2476)
- Адыгея + 34 (2530)
- Карачаево-Черкесия + 21 (4354)
- Ингушетия + 20 (3549)
- Северная Осетия + 17 (4448)
- Кабардино-Балкария + 15 (5885)
- Чечня + 14 (1985)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 49 391 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 25 июля, выявлено уже 806 720 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край последние три недели лидирует по числу заболевших. 13 июля министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии
Палата представителей Конгресса США на голосовании поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии.
В документе говорится, что США предоставят Грузии не менее 132 миллионов долларов США в качестве помощи, однако Вашингтон оставляет за собой право заморозить 15% от этой суммы в случае, если госсекретарь Майк Помпео установит, что в Грузии отсутствуют процессы усиления демократизации и по противодействию коррупции в правительстве.
Как указано в документе, Грузия также не получит 15% выделенных средств в случае, если в стране не будет усилено антикоррупционное законодательство, а для частного сектора не будет обеспечено верховенство закона, основанное на международных стандартах, что охватывает защиту прав иностранных бизнесменов, их финансовых интересов и инвестиций.
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