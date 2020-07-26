Путин и Зеленский обсудили положение на востоке Украины

За последние сутки число случаев коронавируса в Гардабанском муниципалитете (регион Квемо Картли) увеличилось до 44. Об этом сообщает региональное телевидение TV4.

Эпидемиологическую ситуацию в Гардабанском районе специалисты считают тревожной. Для предотвращения распространения коронавируса накануне, 24 июля, режим строгого карантина был объявлен в селе Караджарали. Не исключено, что аналогичные меры примут еще в двух селах Гардабанского муниципалитета - Каратаклиа и Агтаклиа.

Одновременно в пяти селах района проводится массовое тестирование. Только за прошлые сутки на коронавирус там проверили 126 человек. COVID-19 подтвердился только у одного, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В целом в муниципалитете тестирование прошли 705 человек, из них 377 – это жители закрытого на карантин села Караджарали. Губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили отмечает, что активность населения остается низкой. По его словам, в настоящее время в указанных селах проживает около пяти тысяч человек.

«Необходимо быстро проверить как минимум 2-2,5 тысячи человек. Часть населения не идет на коммуникацию и не хочет сотрудничать. Нам приходиться прилагать усилия, чтобы объяснить людям, что этот закрытый режим никому не выгоден. Для возвращения к нормальной жизни необходимо сотрудничество», - заявил Рехвиашвили.

В последние дни суточный прирост инфицированных в Грузии увеличился и стал выражаться двузначной цифрой. Эпидемиологи связывают это с цепочкой заражений в Гардабанском муниципалитете. Параллельно работам в пяти селах района, термоскрининг и тестирование проводят и на тбилисском рынке Лило, где были трудоустроены часть инфицированных жителей Квемо Картли. На других рынках в масштабах страны усилен контроль за выполнением рекомендаций Минздрава. Мониторинг там осуществляют сотрудники Национального агентства продовольствия и Службы доходов Минфина Грузии.

В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 117 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 917 – это 82% от всего числа случаев, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 16 человек.