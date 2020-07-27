Амиран Гамкрелидзе: Небольшое расслабление, чувствующееся в обществе, недопустимо

Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал общество не расслабляться и продолжать носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Пока коронавирусная инфекция циркулирует в стране, оснований для успокоения нет, заявил эпидемиолог. Вместе с тем, по словам Гамкрелидзе, ситуация остается под контролем:

«Нет оснований и для того, чтобы объявлять тревогу и предаваться панике. Поскольку те цифры, которые у нас есть по коронавирусу, управляемы. Однако нам следует быть более внимательными. То небольшое расслабление, что чувствуется в обществе, недопустимо. Речь идет о ношении маски, соблюдении дистанции, мытье рук и избегании больших скоплений», - завил Амиран Гамкрелидзе на брифинге, проведенном после заседания межведомственного координационного совета, передает "Интерпрессньюс".

Вчера в Грузии было выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности на утро понедельника количество инфицированных выросло до 1137. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Выздоровели же еще 2 человека, и их число составляет - 922. Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6239 человек, под наблюдением в стационаре – 326 лиц.