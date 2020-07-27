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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили сегодня, 27 июля, в Белом Доме.
Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжелой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.
Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.
- За все время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провел в палате интенсивной терапии.
- В Соединенных Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за все время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
Другие новости дня
Эксперты Роспотребнадзора доложили Александру Анквабу об итогах мониторинга туристических объектов
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом. На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществляли инструктаж персонала: «Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр.)».
Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась. Что касается оценки эпидобстановки в республике, то эксперты отметили, что сейчас она благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
Завершая встречу, Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани объединились в новую политическую платформу
Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинули оппозиционное объединение «Сила в единстве» и объединились в политическую платформу – «Стратегия Агмашенебели». Об этом было объявлено сегодня, 27 июля, на брифинге. Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля.
Партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в Центризбиркоме Грузии, для участия в предстоящих парламентских выборах. «Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться «Стратегия Агмашенебели», и состоять из трех субъектов: «Новая Грузия», «Закон и справедливость» и экспертов «Стратегии Агмашенебели». Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого - победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», - сказал Вашадзе.
Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси, согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Он будет баллотироваться в избирательном округе Исани в Тбилиси. Правящая партия представила в этом округе бывшего министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем.
Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.
- Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов – 120 путем голосования за партии, еще 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий.
- ЦИК продолжает процесс регистрации партий для участия в выборах. На данном этапе избирательная комиссия рассматривает заявки непарламентских партий. Всего желание принять участие в выборах изъявили желание 68 политических сил. К субботе регистрацию прошли уже 26 партий, 11-ти было отказано.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 37 390.
Отметим, что за сутки в Армении было проведено только 314 тестов на коронавирус, что в пять-шесть раз меньше, чем обычно. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 27 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 187 и сейчас составляет 26 665, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 711.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 221 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 157 466.
США введут санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара
США намерены ввести санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, если он продолжит препятствовать экспорту нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, решение Хафтара продолжать блокаду морских портов Ливии принято под давлением России.
Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что американские спецслужбы и Пентагон имеют информацию о связях Хафтара с российскими наемниками из «частной военной компании Вагнера». Как утверждается, они контролируют в Ливии крупнейшее нефтяное месторождение Шарара. Российские СМИ связывают «ЧВК Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина».
По данным The Wall Street Journal, под санкции могут попасть земля и недвижимость Хафтара в американском штате Вирджиния.
США, Турция и ООН неоднократно заявляли о наличии в Ливии российских бойцов «ЧВК Вагнера». Россия называет эти утверждения безосновательными.
- Национальная нефтяная корпорация Ливии прекратила нефтедобычу на месторождении Шарара год назад. В начале июня стало известно о возобновлении работ. Однако через несколько дней после этого компания заявила, что территорию месторождения заняли иностранные наемники. Добыча нефти вновь была приостановлена. Тогда же поступили сообщения о блокаде ливийских портов армией Хафтара.
- В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Халифы Хафтара.
- Хафтар учился в Москве, он гражданин США. Он был одним из главных приближенных бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему. В США он сотрудничал с ЦРУ и разрабатывал план свержения Каддафи.
Гиги Угулава призвал оппозиционные партии согласовать общих мажоритариев
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава назвал подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты необходимым условием для победы над режимом Бидзины Иванишвили.
Как заявил Угулава на сегодняшнем брифинге, оппозиционные партии проводили консультации с «Единым национальным движением» по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов. Однако позиция «Нацдвижения» такова, что за пределами Тбилиси, в 22-х округах у них будут собственные кандидаты.
Гиги Угулава призвал политические силы к единству и отметил, что у единства нет альтернативы.
«Мы твердо верим, что координация оппозиции и подбор единых кандидатов необходимы для победы над Иванишвили. В этом смысле общественности известно, что главный и решающий шаг предпринят. В Тбилиси общие кандидаты уже выбраны. Теперь, что касается регионов, у нас были продолжительные консультации с «Единым национальным движением». Общественности известно и уже заявлена их первичная позиция, что они за пределами Тбилиси, во всех 22-х округах выставят своих мажоритарных кандидатов. Несмотря на множество аргументов, которые нами были представлены, их решение остается неизменным. Это их право и воля. Мы не должны создавать из этого трагедию. В этой обстановке хочу призвать к тому, чтобы общая позиция оппозиции не ослабла в отношении Иванишвили. Хочу призвать наших коллег из других партий к тому, чтобы в ближайшие дни, в ближайшем будущем продолжить и завершить консультации, и согласовать общих мажоритариев, которые будут баллотироваться в регионах Грузии», - заявил Угулава, передает "Интерпрессньюс".
Представители Роспотребнадзора назвали эпидемиологическую ситуацию в Абхазии стабильной
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава.
Представители Роспотребнадзора осуществил мониторинг готовности туристических объектов к принятию отдыхающих в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские коллеги обсудили вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации.
«Для нас первостепенное значение имеет эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия, передает «Апсныпресс».
Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.
«Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.
Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются под стражей
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются в предварительном заключении. Такое решение вынесла сегодня судья Мцхетского районного суда Майя Ошхарели.
На сегодняшнем заседании суда пересматривалось вынесенное ранее решение о предварительном заключении обвиняемых под стражу до окончания следствия. Адвокаты обратились к судье с просьбой заменить эту меру пресечения освобождением под залог в размере от 5 000 до 10 000 лари. Прокуратура со своей стороны вновь выдвинула требование оставить обвиняемых под стражей.
На судебном процессе обвиняемые воспользовались предоставленным словом. 10 человек из 11 вины не признают, лишь один из них, футболист Ираклий Цакадзе, частично признает свою вину по статье о насилии в эпизоде конфликта, который произошел на даче.
Часть задержанных обвиняется по статье по статье 126 УК Грузии, другая часть – по статье 225 того же кодекса, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем.
Что касается еще шестерых задержанных, которые не достигли совершеннолетия, то процесс по их делам состоится 31 июля.
В подмосковных Химках застрелен человек. ФСБ утверждает, что он готовил теракт
Утверждается, что он хотел открыть стрельбу по людям в Москве
ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт в Москве. Подозреваемый в его подготовке уроженец Центральной Азии застрелен в подмосковных Химках – как утверждается, при попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и те открыли стрельбу в ответ.
Как пишет "База", "оперативникам поступила информация, что в гаражном кооперативе в Химках кто-то хранит оружие и боеприпасы". Утверждается, что о подозрениях в том, что его брат связан с террористами, в правоохранительные органы сообщил также брат убитого.
Опубликовано видео с места стрельбы.
В ФСБ утверждают, что подозреваемый хотел открыть стрельбу в одном из людных мест в Москве. На места происшествия обнаружен автомат и гранаты, а при обыске в квартире, где жил убитый, – доказательства его связи "с эмиссарами международной террористической организации, запрещённой в России", какой именно – не говорится. О других подробностях также не сообщается.
17 июля в ФСБ сообщали, что предотвратили теракт в Хабаровске – также "в местах скопления людей". Имелись в виду массовые акции протеста, которые проходят в этом городе. Подозреваемый в подготовке теракта задержан.
В Китае рекордное число больных COVID-19 с марта: 7 млн жителей Даляня протестируют на вирус
Китайские власти в понедельник сообщили о рекордном количестве заболевших COVID-19 с марта, когда в стране официально закончилась первая вспышка коронавируса. По официальным данным на утро 27 июля, за последние сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщает официальный сайт Госкомздрава КНР.
После окончания эпидемии в Ухане в марте 2020 года вспышка произошла в Пекине, но там, по данным китайских властей, очаг быстро удалось ликвидировать. В этот раз вспышка, по их заявлениям, наблюдается в Синьцзянь-Уйгурском регионе (там выявлен 41 случай заражения с 15 июля) и в провинции Ляонин.
Органы здравоохранения КНР объявили, что намерены протестировать всех жителей города Далянь (столицы провинция Ляонин) на COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.
Ма Сяовэй заявил, что усилия властей Даляня, население которого составляет почти 7 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. Сообщается, что все расходы на тестирование покроет правительство Китая.
"Все мои соседи поддерживают тщательное тестирование. После этого мы можем быть спокойны", – цитирует China Daily жительницу Даляня Ван Цзе, которая ждала очереди на мазок из горла возле своего дома.
Как подчеркнул Ма Сяовэй, жители районов со средним или высоким уровнем риска не должны покидать Далянь.
Глава комиссии также указал на необходимость более активного тестирования в близлежащих городах на северо-востоке Китая, где также были зафиксированы новые случаи коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции в Даляне была зафиксирована на прошлой неделе. Первый случай выявили 22 июля: COVID-19 был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.
25 июля власти города сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения еще в семи городах.
В мае из-за очередной вспышки коронавируса в Ухане (провинция Хубэй) власти дали указание провести тестирование всех 11 млн жителей в течение 10 дней.
В Черном море завершились военные учения Sea Breeze-2020 (+фото)
В Черном море завершились международные военно-морские учения Sea Breeze-2020. Об этом сообщает Минобороны Украины.
По данным командования, «все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме».
Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за «высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач». По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали «высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.
Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze-2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй – в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США.
«Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе», – сообщили военные.
В Минобороны отметили, что еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze-2020 проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.
20 июля начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020, целью которых является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе. В порт Одессы 25 июля зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2.
Кроме Украины и США в мероприятии принимали участие Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия.
Военно-морские учения Sea Breeze проходят с 1997 года по программе НАТО «Партнерство ради мира» как украинско-американские с привлечением многих других стран.
Украина обвинила пророссийских сепаратистов в обстрелах через несколько часов после начала перемирия
Командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко сообщил 27 июля на брифинге, что пророссийские сепаратисты нарушили на Донбассе режим прекращения огня, который вступил в силу после полуночи 27 июля.
О перемирии на прошлой неделе договорились представители Украины, России и ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
По словам Кравченко, с территории Донбасса, которую контролируют сепаратисты были совершены два обстрела позиций украинских военных. В 00:20-00:45 обстреляли подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты, а около 9:00 в полосе ответственности 79-й бригады было совершено три выстрела.
"Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нанес", – сообщил Кравченко.
Во время встречи на прошлой неделе в Трехсторонней группе стороны решили принять меры по контролю перемирия. Среди прочего, в соглашении были прописаны запрет на работу диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. 26 июля военные ведомства Украины и непризнанных "ДНР" и "ЛНР" сообщили, что издали приказы о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе и заявили о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании "ДНР" уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, тогда под контролем пророссийских сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. В феврале 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко говорил, что с момента начала конфликта в Донбассе Россия "оккупировала 44 тысячи квадратных километров или 7% территории Украины". Прекращение войны на Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского.
В начале июня, во время прошлого перемирия, Зеленский обвинил Россию в потере контроля над наемниками и обострении обстановки на Донбассе: тогда погибли два украинских военных. По мнению Зеленского, "обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня".
Новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Осетии за выходные дни не выявлено
Проведенные исследования показали отрицательные результы, новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за 10 дней нет, сообщила "Рес" в понедельник заместитель главы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
В республике за период с мая этого года проведено 3386 теста на коронавирус.
"В инфекционном отделении два пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 - один гражданин и медсестра из "красной зоны", еще двое выписаны из медучреждения", - сказала Гаглоева.
Под медицинским наблюдением находится 194 человек, в медучреждениях республики - 131человек, из них в инфекционном отделении - 34.
Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым властями мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Под карантинные зоны в республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселках Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница "Алан".
До 31 июля действуют ограничения на пересечение де-факто границы с Россией.
В США подготовлен новый пакет помощи во время пандемии COVID-19
Власти США на фоне пандемии коронавируса подготовили новый пакет помощи населению в размере одного триллиона долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. В проекте предусмотрены, в частности прямые, выплаты семьям по 1200 долларов.
Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп поддержал законопроект. Сегодня республиканцы представят его в Конгрессе. Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Он стоил в три раза дороже. Его одобрила Палата представителей, но отклонил Сенат, который контролируют республиканцы.
Всего за время пандемии Вашингтон уже выделил почти три трлн долларов на поддержку экономики и населения.
США являются наиболее пострадавшей от COVID-19 страной. Число заболевшим там превышает четыре миллиона. Умерли почти 150 тысяч пациентов.
В мире начала пандемии коронавируса выявлено почти 16,5 миллионов заражений. Число умерших превысило 650 тысяч.
В России за последние сутки выявлено 5635 случаев COVID-19. Это самый низкий показатель заболеваемости за последние три месяца. Умерли за минувший день 85 человек. Всего с начала эпидемии в России заболели почти 820 тысяч человек, умерли – более 13 тысяч.
Амиран Гамкрелидзе: Небольшое расслабление, чувствующееся в обществе, недопустимо
Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал общество не расслабляться и продолжать носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Пока коронавирусная инфекция циркулирует в стране, оснований для успокоения нет, заявил эпидемиолог. Вместе с тем, по словам Гамкрелидзе, ситуация остается под контролем:
«Нет оснований и для того, чтобы объявлять тревогу и предаваться панике. Поскольку те цифры, которые у нас есть по коронавирусу, управляемы. Однако нам следует быть более внимательными. То небольшое расслабление, что чувствуется в обществе, недопустимо. Речь идет о ношении маски, соблюдении дистанции, мытье рук и избегании больших скоплений», - завил Амиран Гамкрелидзе на брифинге, проведенном после заседания межведомственного координационного совета, передает "Интерпрессньюс".
Вчера в Грузии было выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности на утро понедельника количество инфицированных выросло до 1137. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели же еще 2 человека, и их число составляет - 922. Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6239 человек, под наблюдением в стационаре – 326 лиц.
Граждане Грузии смогут отправиться на работу в Турцию, но по возвращении - в карантин
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе объявил, что грузинские граждане смогут отправиться на работу в Турцию.
Как отметил Рижвадзе на брифинге, проведенном по завершении заседания межведомственного координационного совета, все граждане, желающие отправиться на работу в Турцию, будут обязаны представить официальную 3-месячную справку, выданную работодателем.
«На заседании координационного совета мы обсудили вопрос тех граждан, которые желают отправиться на работу в Турцию. Принято решение, что грузинские граждане и, разумеется, в первую очередь жители Аджарии, смогут отправиться на работу в Турецкую Республику на основании трехмесячных приглашений, выданных работодателями. Однако по возвращении назад они будут обязаны пройти карантин», - отметил Рижвадзе.
Консульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Власти Китая распорядились о его закрытии
Консульство США в китайском городе Чэнду в понедельник официально прекратило работу. Со здания был снят американский флаг. Дипломаты покинули консульство ещё в субботу, тогда же были вывешены вещи.
По периметру здания размещены сотрудники китайских служб безопасности, представители властей КНР уже вошли в здание. В осмотре участвуют и люди в костюмах химзащиты.
Китайские государственные СМИ в прямом эфире транслировали события у консульства, где собрались сотни людей с китайскими флагами и антиамериканскими лозунгами - отмечает The Guardian.
Власти КНР распорядились закрыть миссию США в Чэнду в минувшую пятницу в ответ на решение властей Соединённых Штатов о закрытии китайского консульства в Хьюстоне. Обе стороны утверждают, что деятельность консульств создает угрозу национальной безопасности.
Вашингтон заявил, что китайское консульство в Хьюстоне предпринимало "неприемлемые усилия" по краже американских корпоративных секретов и запатентованных медицинских и научных исследований - сообщает "Голос Америки". Последние китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне в пятницу.
- Закрытие диппредставительств происходит на фоне дальнейшего обострения американо-китайских отношений. На прошлой неделе с программной речью о новой политике Вашингтона по отношению к Пекину выступил госсекретарь Майк Помпео. Он фактически признал, что политика вовлечения Китая в мировую политику и сотрудничества с ним, начатая в 1970-е годы президентом Ричардом Никсоном, не принесла желаемых результатов, назвал китайскую компартию главной угрозой США и всему свободному миру и заявил, что отныне Соединённые Штаты будут жёстко противостоять китайской экспансии.
- США критикуют власти Китая за нарушения прав человека, в особенности в Гонконге и Синьцзяне, и ввели ряд санкций против КНР. Китайские власти, в свою очередь, обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела и экономическом шантаже. "Нынешняя ситуация в китайско-американских отношениях - это не то, что Китай хотел бы видеть, и США несут ответственность за всё это", - говорится в заявлении МИД КНР.
Консульство США в Чэнду было основано в 1985 году.
Германия выступила против возвращения России в клуб G8
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для возвращения в клуб России необхдимо урегулировать вопрос аннексированного Крыма и ситуацию на востоке Украины
Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку" (G8). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, для возвращения в международный клуб Москва должна урегулировать вопрос аннексированного Крыма на ситуацию на востоке Украины. Маас напомнил, что именно из-за этого в 2014 году Россию исключили из "Большой восьмерки" и сейчас заседания проходят в формате G7.
Глава германского МИДа также подчеркнул, что Россия нужна другим странам для решения конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии. Но, по мнению Мааса, для этого больше подходит формат "Большой двадцатки".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал разумным приглашение президента России Владимира Путина на саммит. По мнению главы Белого дома, почти половину тем на встречах G7 необходимо обсуждать с участием России. Однако остальные участники клуба идею Трампа не поддержали. В декабе прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против возвращения России в клуб.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что он не против возвращения страны в "Большую восьмёрку".
В международный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, США и Япония. Россия присоединилась к организации в 1997 году. После аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины в 2014 году участие Москвы в работе клуба было приостановлено.
В Болгарии протестующие требуют отставки правительства
В Болгарии продолжаются антиправительственные манифестации, начавшиеся две с половиной недели назад. Тысячи протестующих, в основном молодежь, выходили в последние дни на улицы болгарских городов, требуя отставки правительства.
Премьер-министр Бойко Борисов пошел на уступки и заменил на этой неделе министров экономики, финансов и внутренних дел, чтобы ослабить давление критиков, заявляющих, что все трое обслуживают интересы бизнесмена и медиамагната Деляна Пеевского. Был уволен также и министр туризма.
Кадровые изменения произошли после провала попыток оппозиции добиться вотума недоверия кабинету министров. 21 июля состоялось голосование, в результате которого депутаты большинством голосов поддержали правительство.
25 июля несколько сот протестующих в Софии вновь потребовали отставки кабинета, несмотря на кадровые перестановки. Протестующие скандировали «Отставка!» и «Мафия!» Некоторые из участников акции бросали в стены правительственного здания томаты и рулоны туалетной бумаги, настаивая на уходе всего правительства.
Правоцентристская коалиция во главе с Бойко Борисовым правит в Болгарии по итогам выборов, с начала 2017 года. В предыдущие годы Борисов, представляющий консервативную и проевропейскую партию ГЕРБ, дважды занимал пост премьера. Наряду с отставкой премьера, участники многолюдных акций протеста требуют и отставки генерального прокурора Ивана Гешева. Болгария – одна из наиболее отсталых стран ЕС с точки зрения эффективности борьбы с коррупцией.
Путин и Зеленский обсудили положение на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины. Телефонный разговор двух лидеров состоялся за несколько часов до вступления в силу нового соглашения о прекращении огня.
Путин и Зеленский поддержали введение перемирия между конфликтующими сторонами в полночь с 26 на 27 июля.
Офис Зеленского сообщил, что президент Украины обратил внимание Путина на необходимость дальнейших шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в России, на востоке Украины и в Крыму.
По сообщению Кремля, президент России заявил Зеленскому, что решение Украины провести местные выборы противоречит Минским соглашениям, призванным содействовать мирному разрешению конфликта, начавшегося в 2014 году.
Разговор обоих лидеров состоялся вскоре после заявления украинского командования о «начале подготовки» к введению режима прекращения огня. Если такой режим будет соблюдаться, это «поможет проложить путь к выполнению других положений» Минских договоренностей, заявил офис президента Украины
Во дворе кафедрального собора Троицы в Тбилиси прошло 63-е всеобщее крещение
Во дворе кафедрального собора Пресвятой Троицы в Тбилиси прошло 63-е всеобщее крещение. Крестниками патриарха стал еще 721 ребенок, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
После завершения крещения Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к собравшимся в соборе Пресвятой Троицы с проповедью и благословил крестников. «Сегодня я поздравляю моих крестников, благослови вас Бог. Да благословит Господь ваши семьи, ваших родителей, сестер и братьев, всю Грузию», - сказал патриарх.
На данный момент у Илии Второго 40 879 крестников. Первое всеобщее крещение младенцев состоялось в кафедральном соборе Пресвятой Троицы 19 января 2008 года. Целью данной инициативы патриарха является улучшение демографической ситуации в стране.
Половина британцев считают, что Россия вмешивалась в Brexit и выборы
Почти половина жителей Великобритании считают, что Кремль в 2016 году вмешался в референдум по выходу страны из Европейского союза, а также в выборы в Европейский парламент в прошлом году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный британской компанией Opinium.
О том, что Россия вмешалась в референдум по Brexit завили 49% опрошенных. Со вмешательством в выборы в Европарламент согласились 47% респондентов. Количество тех, кто так не считает - в два раза меньше.
Отмечается, что большинство их тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс - это избиратели лейбористов.
Ранее о вмешательстве России в парламентские выборы 2019 года заявлял глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В свою очередь комитет по безопасности и разведке британского парламента опубликовал доклад о воздействии Кремля на местную политику. Согласно выводам комитета, Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства в 2014 году. При этом в докладе отмечается, что прямых доказательств вмешательства России в референдум по Brexit найдено не было.
В докладе также содержатся рекомендации проводить более жесткую линию по отношению к Кремлю.
Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 21-23 августа
Black Sea Jazz Festival 2020 пройдет в Батуми с 21 по 23 августа – 14-й выпуск фестиваля будет полностью посвящен творчеству грузинских исполнителей. Впервые среди хедлайнеров фестиваля, который считается главным джазовым событием лета в Грузии, не оказалось мировых звезд. Организаторы отмечают, что это решение принято сознательно. Таким образом они хотят поддержать грузинскую джаз-сцену в сложный период пандемии.
21 августа Black Sea Jazz Festival 2020 откроется концертом известного грузинского джазового пианиста и инструменталиста Георгия Микадзе, проживающего в США. Исполнитель представит проект MicroBeatZ, над которым он работал в течение последних месяцев. В этот же день на фестивале выступит джаз-дива Нино Катамадзе. Совместно со своей группой Insight для 14-го выпуска Black Sea Jazz Festival певица подготовила специальную программу.
Во второй день фестиваля, 22 августа в Батуми выступит трио Луки Топурия, а также популярный певец Стефане Мгебришвили. В интервью телеканалу «Имеди» поп-исполнитель рассказал, что песни, ставшие в Грузии настоящими хитами, адаптируют для Black Sea Jazz Festival. В целом, программа шоу Стефане будет «менее коммерческой» - бэнд исполнителя обещает разнообразить музыку элементами фанка и джаза.
Завершится фестиваль 23 августа концертом инди-рок-группы Young Georgian Lolitaz, которая представляла Грузию на конкурсе «Евровидение-2016». Также в этот день выступит группа MokuMoku, покорившая грузинских меломанов своей сложной музыкой.
Фестиваль традиционно пройдет под открытым небом на набережной – в Батумском теннисном клубе. При этом предусмотрены будут все рекомендации, установленные для предотвращения распространения коронавируса. Организатор Black Sea Jazz Festival - компания Eastern Promotions.
В Донбассе 27 июля вступает в силу перемирие
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинских сил.
Режим прекращения огня должен вступить в силу после полуночи 27 июля. Об этом договорились на неделе в Трехсторонней контактной группе представители Украины, России и ОБСЕ.
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР также заявляют о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании ДНР уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.
В Трехсторонней группе согласовали также комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. Было подчеркнуто, что соблюдение режима прекращения огня - это первый шаг к реализации других договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями.
Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе, однако практически сразу же нарушается - стороны обвиняют в этом друг друга.
- В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи в так называемом Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Из всех перечисленных мер, однако, был осуществлен только обмен пленными - и то не в формате «всех на всех».
- Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России, в Москве это отрицают. Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, но большинство их положений не выполнено.
Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сегодня, 26 июля, впервые с момента своего назначения вышел к участникам акции протеста на центральной площади Хабаровска.
Как пишет Сибирь.Реалии, Дегтярев вышел к протестующим, когда акция уже завершалась и на площади стало меньше людей. Он рассказал, что будет создан народный совет при губернаторе, в который могут записаться активисты, чтобы вести диалог с Дегтяревым.
После того, как Дегтярев ушел, на площади завязалась драка, и полиция задержала одного из активистов.
Ранее сегодня врио главы региона пообщался со сторонниками бывшего губернатора Сергея Фургала на трассе от Ванино в Советскую Гавань на востоке Хабаровского края. Он сказал им, что не «бегает» от участников акций протеста, но не хочет общаться с многотысячной толпой.
В Хабаровске в воскресенье жители снова собрались на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В акции приняли участие порядка 400 человек, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии очевидец. Ранее участники акции прошли по улицам с плакатами. Полицейские, как обычно, вели себя мирно.
В субботу, когда Дегтярёва не было в городе, в Хабаровске прошел многотысячный митинг, на котором звучали и лозунги против президента России Владимира Путина.
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