Паата Имнадзе: Вызывает беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи

У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, — об этом в эфире передачи «Ахали Дге» («Новый день») на Первом канале Грузии заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.



По его словам, выявлены новые кластеры - это рынок Лило и Гачиани.



«У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, есть новый кластеры, Лило, Гачиани. В течение определенного периода были только ввезенные случаи, привозимые нашими гражданами, возвращающимися из-за границы. Есть также водители грузовиков, которые не останавливались ни на минуту, это торговые артерии, и такие дороги нельзя останавливать ни в коем случае. Мы строго контролируем это. Многие недовольны карантинным режимом, когда они приезжают в страну, но не стоит забывать, что примерно треть зарегистрированных в нашей стране случаев выявляется в этих карантинных зонах, и теперь, если бы эти люди пришли в свои семьи, распространенность была бы выше. Прежде всего, то, как эта болезнь распространяется через тесные контакты, длительные контакты, это члены семьи и близкий круг на работе, поэтому нас беспокоят эти случаи», — заявил Имнадзе, передает "Грузия-Онлайн".



По словам эпидемиолога, сегодня в Лило будут работать пять групп, такое же количество будет в Гачиани, чтобы максимально выявить всех инфицированных, вовремя изолировать их, лечить, выявлять их контакты, контролировать их.

За последние сутки в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных выросло до 1145. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Выздоровели же еще 5 человек, и их число составляет - 927. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6459 человек, под наблюдением в стационаре – 353.