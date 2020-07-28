NDI: 73% опрошенных считают, что низкое распространение коронавируса является результатом правильных шагов правительства и врачей

Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 73% граждан считают, что относительно низкое распространение коронавируса в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это заслуга грузинской генетики и религии.

Согласно исследованию, большинство населения волнует распространение ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды. 84% опрошенного населения получают информацию по телевидению, а 41% - из социальных сетей.

При этом 59% респондентов доверяют информации, предоставленной Центром контроля заболеваний. 44% респондентов доверяют информации, предоставленной правительством, и 18% - медиа.

Кроме того, согласно исследованию NDI, лаборатория Лугара, которая является частым объектом дезинформационных нападок, заслужила положительную оценку большинства населения. 66 процентов граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии.

80% населения вновь волнуются о том, что они или близкие заразятся коронавирусом. Однако, не смотря на это, почти половина населения (46%) говорит, что не вакцинировались бы в случае существования вакцины против коронавируса ( вакцинировались бы 38%).