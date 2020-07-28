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NDI: 73% опрошенных считают, что низкое распространение коронавируса является результатом правильных шагов правительства и врачей
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 73% граждан считают, что относительно низкое распространение коронавируса в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это заслуга грузинской генетики и религии.
Согласно исследованию, большинство населения волнует распространение ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды. 84% опрошенного населения получают информацию по телевидению, а 41% - из социальных сетей.
При этом 59% респондентов доверяют информации, предоставленной Центром контроля заболеваний. 44% респондентов доверяют информации, предоставленной правительством, и 18% - медиа.
Кроме того, согласно исследованию NDI, лаборатория Лугара, которая является частым объектом дезинформационных нападок, заслужила положительную оценку большинства населения. 66 процентов граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии.
80% населения вновь волнуются о том, что они или близкие заразятся коронавирусом. Однако, не смотря на это, почти половина населения (46%) говорит, что не вакцинировались бы в случае существования вакцины против коронавируса ( вакцинировались бы 38%).
Другие новости дня
Де-факто граница Южной Осетии с Россией останется закрытой до 31 августа
Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23.59 минут 31 августа, соответствующее постановление примет кабмин самопровозглашенной республики.
Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска "Рук" действовал до 31 июля.
По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии.
"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Пока мы не будем уверенны в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем право. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", - сказал Бибилов, отметив, что решение отметить ограничения будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.
Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к решениям, принимаемым правительством, "потому что они направлены на безопасность наших граждан".
Президент отметил, что большинство населения поддерживает принимаемые руководством шаги.
"Около 1 000 человек эвакуированы из Северной Осетии, на очереди стоят порядка 450 для приезда в Южную Осетию", - сказал Бибилов.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что предлагается ввести определенные послабления для прибывающих в республику.
"Набор из трёх тестов может освободить гражданина от пребывания на карантине. По результатам тестирования в Северной Осетии граждан, соответствующая информация будет предоставляться в консульство во Владикавказе. Информация оттуда будет предоставляться нам, и дальше приниматься решение об освобождении гражданина от пребывания на карантине. Единственное требование - чтобы человек в обязательном порядке подвергался тестированию на территории Южной Осетии, чтобы ещё раз убедиться в том, что человек не представляет угрозу в плане заражения коронавирусом", - подчеркнул он, передает агентство "Рес".
ЕС не откроет границы для россиян как минимум до середины августа
Уровень заболеваемости COVID-19 в России остаётся высоким
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС.
По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновлённый список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. "Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится.
Дипломат добавил, что в следующий раз перечень пересмотрят уже в середине августа.
Первая версия так называемого "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай. Но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели из списка исключили Сербию и Черногорию - в связи с ростом там числа заражений коронавирусом.
На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.
За последние сутки в России были выявлены почти 5 тысяч 400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19, умерли 13504 пациентов.
Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это всё еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России.
Компания Frontera распространила еще одно заявление
Американская нефтяная компания Frontera уличает правительство Грузии в неискренности и призывает прекратить «ложную и вредоносную пропаганду».
Компания публикует еще одно заявление, которое «Интерпрессньюс» предлагает без изменений: «На прошлой неделе, 23 июля, грузинское правительство неожиданно заявило СМИ, что решило не приостанавливать 27 июля действие нашего контракта, чем грозило нам еще с апреля. На текущей неделе такое же сообщение распространило посольство Грузии в США, чтобы в создать впечатление, что принято великодушное решение остановить незаконный захват нашего имущества во имя продолжения американо-грузинских отношений в позитивном ключе.
Правительство Грузии не предоставило СМИ и официальным лицам США полную историю. 24 июля, на следующий день после того, как премьер-министр сделал это заявление, нам было направлено официальное уведомление о том, что правительство снова намеревается расторгнуть наше соглашение и лишь «временно приостанавливает» попытки достичь этой цели.
Мы вновь призываем премьер-министра и его правительство прекратить эту преднамеренно вводящую в заблуждение, наносящую урон неискреннюю пропаганду, и вместо этого вступить в откровенный диалог с общественностью, официальными лицами США, напрямую начать работать с нашей компанией, чтобы помочь таким образом развитию настоящего партнерства. Мы хотели бы еще раз уточнить, что никаких причин в одностороннем порядке расторгать наш договор 27 июля или в любой другой день не существовало. С апреля этого года мы неоднократно обращались к правительству Грузии с просьбой о встрече, но эта просьба была либо отклонена, либо проигнорирована.
Теперь, после того, как высокопоставленные чиновники делают публичные заявления, не пытаясь встретиться с руководством нашей компании, нам спокойно присылают сообщение совершенно противоположного содержания, чтобы продолжать запугивать наш бизнес. Правительство Грузии должно осознавать, что это нельзя назвать нормальным поведением, когда речь идет о работе с крупнейшим частным инвестором в Соединенных Штатах. Это определенно не является стимулом для потенциальных американских инвесторов из частного сектора, которые наблюдают за этим публичным театром угроз.
Спектакль завершился клеветнической медиа кампанией, которая высмеивает Frontera и распространяет ложь о нашей деятельности. Мы еще раз призываем правительство Грузии выполнить недавнее решение Арбитражного суда, соблюсти условия нашего соглашения, провести конструктивную встречу с нами и дать гарантии, что мы сможем продолжать нашу работу без угроз, запугивания и новых условий».
NDI: 76% опрошенных поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, членство в НАТО – 69%
Население Грузии вновь твердо поддерживает вступление в ЕС и НАТО - об этом говорится в результатах июньского опроса общественного мнения Национального демократического института (NDI).
По результатам исследования, несмотря на кампании дезинформации, направленные против европейского и евроатлантического союзов, население Грузии вновь твердо поддерживает членство в ЕС (76%) м в НАТО (69%). Вместе с тем, вступление в Евросоюз неприемлемо для 8% опрошенных, а в НАТО – для 11%.
Согласно результатам исследования, 59% опрошенных думают, что Грузия получит больше пользы от европейской и евроатлантической интеграции, а 11% считают, что Грузия получит больше пользы, если в обмен на формирование лучших отношений с Россией откажется от европейскойи евроатлантической интеграцию.
За сутки в Южной Осетии выздоровел от коронавируса один человек, один пациент продолжает лечение
В инфекционном отделение Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 28 июля лечение проходит один пациент - медсестра из "красной зоны" с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила "Рес" замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
"Накануне проведены тесты 88 человек, все они отрицательные. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 192 человека, из них в медучреждениях республики - 130 (в инфекционном отделении - 33) человек", - сказала она.
Всего заболевших за весь период 89, из них 88 человек выписаны из медучреждения.
Паата Имнадзе: Вызывает беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи
У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, — об этом в эфире передачи «Ахали Дге» («Новый день») на Первом канале Грузии заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
По его словам, выявлены новые кластеры - это рынок Лило и Гачиани.
«У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, есть новый кластеры, Лило, Гачиани. В течение определенного периода были только ввезенные случаи, привозимые нашими гражданами, возвращающимися из-за границы. Есть также водители грузовиков, которые не останавливались ни на минуту, это торговые артерии, и такие дороги нельзя останавливать ни в коем случае. Мы строго контролируем это. Многие недовольны карантинным режимом, когда они приезжают в страну, но не стоит забывать, что примерно треть зарегистрированных в нашей стране случаев выявляется в этих карантинных зонах, и теперь, если бы эти люди пришли в свои семьи, распространенность была бы выше. Прежде всего, то, как эта болезнь распространяется через тесные контакты, длительные контакты, это члены семьи и близкий круг на работе, поэтому нас беспокоят эти случаи», — заявил Имнадзе, передает "Грузия-Онлайн".
По словам эпидемиолога, сегодня в Лило будут работать пять групп, такое же количество будет в Гачиани, чтобы максимально выявить всех инфицированных, вовремя изолировать их, лечить, выявлять их контакты, контролировать их.
За последние сутки в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных выросло до 1145. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели же еще 5 человек, и их число составляет - 927. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6459 человек, под наблюдением в стационаре – 353.
Майк Помпео: Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахария на своей странице в соцсети Twitter.
«Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Грузии Георгием Гахария о важности проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в октябре текущего года. Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации», - пишет Помпео.
По информации «ИнтерпрессНьюс», между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и госсекретарем США Майком Помпео состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили основные вопросы стратегического партнерства.
«Интерфакс»: в Москве полиция задержала Сергея Удальцова
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на слова Удальцова, что машина подъехала, когда он выходил из дома. Полицейские посадили его в машину без объяснений и доставили в ОВД по Мещанскому району Москвы.
Вскоре Удальцов сообщил, что ему «предъявили обвинение в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска»
Официальной информацией правоохранительных органов «Интерфакс» (на момент публикации новости) не располагал.
В Абхазии из 70-ти тестов на COVID-19, два показали положительный результат
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 70 граждан – 2 теста показали положительный результат. Обследование всех контактировавших с инфицированными лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Давид Усупашвили: Не думаю, чтобы народ любил политиков и журналистов больше, чем банкиров
«Не думаю, чтобы грузинский народ любил политиков больше, чем банкиров, я не думаю, чтобы грузинский народ любил журналистов больше, чем банкиров и т.д. Вообще, грузинский народ измучился, обеспокоен теми условиями жизни, что сложились в стране за эти десятилетия», - заявил один из лидеров «Лело для Грузии» Давид Усупашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».
Он отметил, что в населении никоим образом нет большего неудовольствия в отношении банкиров, чем в отношении политиков. «…Нам нужны хорошие банкиры, хорошие политики, хорошие журналисты с конкретными делами, а на так, что вообще все бизнесмены плохие», - заявил Усупашвили, подчеркнув, что: «Проблема заключается не в Мише или в Бидзине, а в нигилизме населения».
Давид Усупашвили сказал и по поводу рейтингов «Лело» и отметил, что за цифрами в исследовании Edison Research он видит объективную и субъективную реальность, а также погрешности, связанные с исследованиями.
«У нас достаточно опыта для того, чтобы быть рациональными в отношении исследований и за этими цифрами видеть объективную и субъективную реальность, а также связанные с исследованиями погрешности и т.д. Ни одно исследование не отражает реальности до конца. Я думаю, что мы близки к запланированным показателям, что весьма интересно. Пик будет в начале октября», - заявил Усупашвили.
Давид Усупашвили не исключает, что на парламентских выборах 2020 года он будет баллотироваться в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси. По его же словам, у «Лело для Грузии» будут кандидаты и в других округах, где объединенная оппозиция представила своих кандидатов.
Политик высказался и по поводу заявления «Европейской Грузии». По его оценке, эта партия вложила много труда в достижение соглашения по Тбилиси, того же они хотели и в регионах, и их стараниям нужно отдать должное.
«Мы ценим старания наших коллег – оппозиционных лидеров. Вы упомянули о «Европейской Грузии» их попытки заслуживают особой оценки, они вложили много труда в достижение соглашения. В Тбилиси, без участия «Лело», однако широким спектром оппозиции, достигнуто соглашение, у них была попытка сделать это и за пределами столицы, однако сейчас выборы уже на пороге», - заявил Усупашвили.
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили сегодня, 27 июля, в Белом Доме.
Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжелой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.
Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.
- За все время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провел в палате интенсивной терапии.
- В Соединенных Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за все время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
Эксперты Роспотребнадзора доложили Александру Анквабу об итогах мониторинга туристических объектов
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом. На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществляли инструктаж персонала: «Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр.)».
Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась. Что касается оценки эпидобстановки в республике, то эксперты отметили, что сейчас она благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
Завершая встречу, Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани объединились в новую политическую платформу
Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинули оппозиционное объединение «Сила в единстве» и объединились в политическую платформу – «Стратегия Агмашенебели». Об этом было объявлено сегодня, 27 июля, на брифинге. Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля.
Партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в Центризбиркоме Грузии, для участия в предстоящих парламентских выборах. «Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться «Стратегия Агмашенебели», и состоять из трех субъектов: «Новая Грузия», «Закон и справедливость» и экспертов «Стратегии Агмашенебели». Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого - победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», - сказал Вашадзе.
Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси, согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Он будет баллотироваться в избирательном округе Исани в Тбилиси. Правящая партия представила в этом округе бывшего министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем.
Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.
- Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов – 120 путем голосования за партии, еще 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков – количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий.
- ЦИК продолжает процесс регистрации партий для участия в выборах. На данном этапе избирательная комиссия рассматривает заявки непарламентских партий. Всего желание принять участие в выборах изъявили желание 68 политических сил. К субботе регистрацию прошли уже 26 партий, 11-ти было отказано.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 37 390.
Отметим, что за сутки в Армении было проведено только 314 тестов на коронавирус, что в пять-шесть раз меньше, чем обычно. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 27 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 187 и сейчас составляет 26 665, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 711.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 221 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 157 466.
США введут санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара
США намерены ввести санкции в отношении командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, если он продолжит препятствовать экспорту нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, решение Хафтара продолжать блокаду морских портов Ливии принято под давлением России.
Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что американские спецслужбы и Пентагон имеют информацию о связях Хафтара с российскими наемниками из «частной военной компании Вагнера». Как утверждается, они контролируют в Ливии крупнейшее нефтяное месторождение Шарара. Российские СМИ связывают «ЧВК Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина».
По данным The Wall Street Journal, под санкции могут попасть земля и недвижимость Хафтара в американском штате Вирджиния.
США, Турция и ООН неоднократно заявляли о наличии в Ливии российских бойцов «ЧВК Вагнера». Россия называет эти утверждения безосновательными.
- Национальная нефтяная корпорация Ливии прекратила нефтедобычу на месторождении Шарара год назад. В начале июня стало известно о возобновлении работ. Однако через несколько дней после этого компания заявила, что территорию месторождения заняли иностранные наемники. Добыча нефти вновь была приостановлена. Тогда же поступили сообщения о блокаде ливийских портов армией Хафтара.
- В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Халифы Хафтара.
- Хафтар учился в Москве, он гражданин США. Он был одним из главных приближенных бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему. В США он сотрудничал с ЦРУ и разрабатывал план свержения Каддафи.
Гиги Угулава призвал оппозиционные партии согласовать общих мажоритариев
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава назвал подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты необходимым условием для победы над режимом Бидзины Иванишвили.
Как заявил Угулава на сегодняшнем брифинге, оппозиционные партии проводили консультации с «Единым национальным движением» по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов. Однако позиция «Нацдвижения» такова, что за пределами Тбилиси, в 22-х округах у них будут собственные кандидаты.
Гиги Угулава призвал политические силы к единству и отметил, что у единства нет альтернативы.
«Мы твердо верим, что координация оппозиции и подбор единых кандидатов необходимы для победы над Иванишвили. В этом смысле общественности известно, что главный и решающий шаг предпринят. В Тбилиси общие кандидаты уже выбраны. Теперь, что касается регионов, у нас были продолжительные консультации с «Единым национальным движением». Общественности известно и уже заявлена их первичная позиция, что они за пределами Тбилиси, во всех 22-х округах выставят своих мажоритарных кандидатов. Несмотря на множество аргументов, которые нами были представлены, их решение остается неизменным. Это их право и воля. Мы не должны создавать из этого трагедию. В этой обстановке хочу призвать к тому, чтобы общая позиция оппозиции не ослабла в отношении Иванишвили. Хочу призвать наших коллег из других партий к тому, чтобы в ближайшие дни, в ближайшем будущем продолжить и завершить консультации, и согласовать общих мажоритариев, которые будут баллотироваться в регионах Грузии», - заявил Угулава, передает "Интерпрессньюс".
Представители Роспотребнадзора назвали эпидемиологическую ситуацию в Абхазии стабильной
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава.
Представители Роспотребнадзора осуществил мониторинг готовности туристических объектов к принятию отдыхающих в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские коллеги обсудили вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации.
«Для нас первостепенное значение имеет эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия, передает «Апсныпресс».
Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.
«Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.
Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются под стражей
11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили, остаются в предварительном заключении. Такое решение вынесла сегодня судья Мцхетского районного суда Майя Ошхарели.
На сегодняшнем заседании суда пересматривалось вынесенное ранее решение о предварительном заключении обвиняемых под стражу до окончания следствия. Адвокаты обратились к судье с просьбой заменить эту меру пресечения освобождением под залог в размере от 5 000 до 10 000 лари. Прокуратура со своей стороны вновь выдвинула требование оставить обвиняемых под стражей.
На судебном процессе обвиняемые воспользовались предоставленным словом. 10 человек из 11 вины не признают, лишь один из них, футболист Ираклий Цакадзе, частично признает свою вину по статье о насилии в эпизоде конфликта, который произошел на даче.
Часть задержанных обвиняется по статье по статье 126 УК Грузии, другая часть – по статье 225 того же кодекса, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием, а также участие в нем.
Что касается еще шестерых задержанных, которые не достигли совершеннолетия, то процесс по их делам состоится 31 июля.
В подмосковных Химках застрелен человек. ФСБ утверждает, что он готовил теракт
Утверждается, что он хотел открыть стрельбу по людям в Москве
ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт в Москве. Подозреваемый в его подготовке уроженец Центральной Азии застрелен в подмосковных Химках – как утверждается, при попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и те открыли стрельбу в ответ.
Как пишет "База", "оперативникам поступила информация, что в гаражном кооперативе в Химках кто-то хранит оружие и боеприпасы". Утверждается, что о подозрениях в том, что его брат связан с террористами, в правоохранительные органы сообщил также брат убитого.
Опубликовано видео с места стрельбы.
В ФСБ утверждают, что подозреваемый хотел открыть стрельбу в одном из людных мест в Москве. На места происшествия обнаружен автомат и гранаты, а при обыске в квартире, где жил убитый, – доказательства его связи "с эмиссарами международной террористической организации, запрещённой в России", какой именно – не говорится. О других подробностях также не сообщается.
17 июля в ФСБ сообщали, что предотвратили теракт в Хабаровске – также "в местах скопления людей". Имелись в виду массовые акции протеста, которые проходят в этом городе. Подозреваемый в подготовке теракта задержан.
В Китае рекордное число больных COVID-19 с марта: 7 млн жителей Даляня протестируют на вирус
Китайские власти в понедельник сообщили о рекордном количестве заболевших COVID-19 с марта, когда в стране официально закончилась первая вспышка коронавируса. По официальным данным на утро 27 июля, за последние сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщает официальный сайт Госкомздрава КНР.
После окончания эпидемии в Ухане в марте 2020 года вспышка произошла в Пекине, но там, по данным китайских властей, очаг быстро удалось ликвидировать. В этот раз вспышка, по их заявлениям, наблюдается в Синьцзянь-Уйгурском регионе (там выявлен 41 случай заражения с 15 июля) и в провинции Ляонин.
Органы здравоохранения КНР объявили, что намерены протестировать всех жителей города Далянь (столицы провинция Ляонин) на COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.
Ма Сяовэй заявил, что усилия властей Даляня, население которого составляет почти 7 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. Сообщается, что все расходы на тестирование покроет правительство Китая.
"Все мои соседи поддерживают тщательное тестирование. После этого мы можем быть спокойны", – цитирует China Daily жительницу Даляня Ван Цзе, которая ждала очереди на мазок из горла возле своего дома.
Как подчеркнул Ма Сяовэй, жители районов со средним или высоким уровнем риска не должны покидать Далянь.
Глава комиссии также указал на необходимость более активного тестирования в близлежащих городах на северо-востоке Китая, где также были зафиксированы новые случаи коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции в Даляне была зафиксирована на прошлой неделе. Первый случай выявили 22 июля: COVID-19 был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.
25 июля власти города сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения еще в семи городах.
В мае из-за очередной вспышки коронавируса в Ухане (провинция Хубэй) власти дали указание провести тестирование всех 11 млн жителей в течение 10 дней.
В Черном море завершились военные учения Sea Breeze-2020 (+фото)
В Черном море завершились международные военно-морские учения Sea Breeze-2020. Об этом сообщает Минобороны Украины.
По данным командования, «все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме».
Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за «высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач». По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали «высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.
Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze-2020. Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй – в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США.
«Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе», – сообщили военные.
В Минобороны отметили, что еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze-2020 проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.
20 июля начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020, целью которых является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе. В порт Одессы 25 июля зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2.
Кроме Украины и США в мероприятии принимали участие Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия.
Военно-морские учения Sea Breeze проходят с 1997 года по программе НАТО «Партнерство ради мира» как украинско-американские с привлечением многих других стран.
Украина обвинила пророссийских сепаратистов в обстрелах через несколько часов после начала перемирия
Командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко сообщил 27 июля на брифинге, что пророссийские сепаратисты нарушили на Донбассе режим прекращения огня, который вступил в силу после полуночи 27 июля.
О перемирии на прошлой неделе договорились представители Украины, России и ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
По словам Кравченко, с территории Донбасса, которую контролируют сепаратисты были совершены два обстрела позиций украинских военных. В 00:20-00:45 обстреляли подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты, а около 9:00 в полосе ответственности 79-й бригады было совершено три выстрела.
"Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нанес", – сообщил Кравченко.
Во время встречи на прошлой неделе в Трехсторонней группе стороны решили принять меры по контролю перемирия. Среди прочего, в соглашении были прописаны запрет на работу диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. 26 июля военные ведомства Украины и непризнанных "ДНР" и "ЛНР" сообщили, что издали приказы о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе и заявили о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании "ДНР" уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, тогда под контролем пророссийских сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. В феврале 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко говорил, что с момента начала конфликта в Донбассе Россия "оккупировала 44 тысячи квадратных километров или 7% территории Украины". Прекращение войны на Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского.
В начале июня, во время прошлого перемирия, Зеленский обвинил Россию в потере контроля над наемниками и обострении обстановки на Донбассе: тогда погибли два украинских военных. По мнению Зеленского, "обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня".
Новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Осетии за выходные дни не выявлено
Проведенные исследования показали отрицательные результы, новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за 10 дней нет, сообщила "Рес" в понедельник заместитель главы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
В республике за период с мая этого года проведено 3386 теста на коронавирус.
"В инфекционном отделении два пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 - один гражданин и медсестра из "красной зоны", еще двое выписаны из медучреждения", - сказала Гаглоева.
Под медицинским наблюдением находится 194 человек, в медучреждениях республики - 131человек, из них в инфекционном отделении - 34.
Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым властями мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Под карантинные зоны в республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселках Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница "Алан".
До 31 июля действуют ограничения на пересечение де-факто границы с Россией.
В США подготовлен новый пакет помощи во время пандемии COVID-19
Власти США на фоне пандемии коронавируса подготовили новый пакет помощи населению в размере одного триллиона долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. В проекте предусмотрены, в частности прямые, выплаты семьям по 1200 долларов.
Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп поддержал законопроект. Сегодня республиканцы представят его в Конгрессе. Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Он стоил в три раза дороже. Его одобрила Палата представителей, но отклонил Сенат, который контролируют республиканцы.
Всего за время пандемии Вашингтон уже выделил почти три трлн долларов на поддержку экономики и населения.
США являются наиболее пострадавшей от COVID-19 страной. Число заболевшим там превышает четыре миллиона. Умерли почти 150 тысяч пациентов.
В мире начала пандемии коронавируса выявлено почти 16,5 миллионов заражений. Число умерших превысило 650 тысяч.
В России за последние сутки выявлено 5635 случаев COVID-19. Это самый низкий показатель заболеваемости за последние три месяца. Умерли за минувший день 85 человек. Всего с начала эпидемии в России заболели почти 820 тысяч человек, умерли – более 13 тысяч.
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