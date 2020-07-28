Их предложено отправлять в Пенсионный фонд

Правительство России разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в пенсионный фонд денежные накопления граждан, законность которых невозможно доказать. Об этом пишут “Известия” и РБК, законопроект уже рассматривается кабинетом министров.

Документ разработан министерством юстиции, поправки в Бюджетный кодекс подготовило министерство финансов. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре. Однако пока не ясно, ни кто будет проверять законность происхождения средств, ни какова минимальная сумма, которая будет вызывать подозрение контролирующих органов.

Сейчас закон разрешает изымать в пользу государства имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. При этом человеку не обязательно самому быть гослужащим или его близким.

В июне на заседании Совета Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в прошлом году Пенсионный фонд получил от конфискованного имущества больше 21 миллиарда рублей доходов. Согласно данным бюджет, только официальный дефицит фонда в 2020 году составлял 118,4 миллиарда рублей.

По данным "Известий", законопроект готовы одобрить все думские фракции.