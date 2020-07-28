Больше всего случаев коронавируса завезены в Грузию из России

По данным на 11 июля 2020 года из 272 импортированных случаев коронавирусной инфекции в Грузии большая часть приходится на Россию — 46,6% (127 случаев). Об этом сообщается в опубликованном сегодня третьем с начала пандемии отчете Национального центра по контролю заболеваний (NCDC).

Также 8,4% или 23 импортированных случая попали в Грузию из Турции, а 7,7% или 21 случай — из Азербайджана и Армении. В основном коронавирус был обнаружен у водителей трейлеров, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки, передает "Грузия-Онлайн".

Эпидемиологи также отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на сто тысяч населения зафиксировано в регионе Квемо Картли и в Тбилиси, а самый низкий показатель наблюдается в Самегрело-Земо Сванети и Имерети.

С 30 января до 11 июля в Грузии провели 147 700 тысяч лабораторных ПЦР-тестов. Большая их часть — 28%, пришлась на пациентов карантинных пространств или COVID-центров.

Помимо ПЦР-тестов в Грузии, по данным на 11 июля 2020 года, проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42,6 тысячи тестов на антигены. Из всех протестированных только в 0,7% был подтвержден коронавирус.



Большая часть инфицированных пациентов — 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси.



В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии — 41,3%, дыхательной недостаточности — 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности — 4,4%, респираторный дистрес-синдром взрослых — 3,6%.



У 26,1% пациентов помимо коронавирусной инфекции наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались: гипертензия — 15,5%, сердечно-сосудистые заболевания — 7,4% и диабет 6,8%.



В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% заболевание протекало в форме средней тяжести, а в 10,6% случаях — в тяжелой или критической форме.



Минимальный срок пребывания в больнице инфицированных пациентов составил 2 дня, средний — 21, а максимальный — 73 дня.