Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к решению о прекращении деятельности.

В свою очередь Кучма отметил, что за последний год работа контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. По словам экс-президента, в дальнейшем он готов консультировать участников процесса по урегулированию вооруженного конфликта.

Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонней контактной группе с момента ее создания в 2014 году. Он покинул группу в 2018 году. Тогда Кучме исполнилось 80 лет.

В июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем страны в группе.

В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооруженные силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности к полному прекращению огня.