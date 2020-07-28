Югоосетинский президент Анатолий Бибилов подписал Закон о госслужбе

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал сегодня, 28 июля, Закон о госслужбе. В комментарии информагентству «Рес» глава республики отметил важность документа, регулирующего правовые и организационные основы системы госслужбы.

«О необходимости закона о госслужбе говорили на протяжении десятилетий, но фактической его разработке мы приступили с начала 2019 года. Обсуждали его во время встречи с президентом Российской Федерации, после чего были даны поручения российским и югоосетинским ведомствам для совместной работы над законом. Сейчас вся необходимая нормативно-правовая база создана, сам закон принят парламентом и подписан мною», - сказал президент.

По его словам, в законе есть важные статьи, определяющие обязанности госслужащего, требования к его знаниям, ограничивающие его в предпринимательской деятельности.

«Что не менее важно, закон предполагает повышение заработной платы для госслужащих. У нас большая категория госслужащих, которые получают сегодня мизерную зарплату. Повышение заработной платы коснется всех граждан, которые относятся к гражданской службе, а это более 2000 человек. Сегодня прорабатывается вопрос поэтапного повышения до уровня Северо-Кавказского федерального округа. Рассчитываю, что повышение начнется с января 2021 года», - подчеркнул Анатолий Бибилов.