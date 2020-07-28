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Аслан Бжания внес изменения в распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания внес изменения в распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»
На основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года, в распоряжение президента от 30 июня 2020 года, № 250-рп «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года, № 269-рп; 20 июля 2020 года, № 278-рп) вносятся следующие изменения:
а) в пунктах 2-4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа»;
б) абзац пятый подпункта 4 пункта 2 исключить.
Настоящее распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года.
Другие новости дня
Абхазский президент подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности.
Пост и.о. секретаря Совета безопасности с января 2020 года занимал Беслан Квициния, который 22 июля был освобожден от должности и назначен начальником Управления госдачами. С октября 2014 года должность секретаря Совбеза занимал Мухамеда Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста.
Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял абхазское внешнеполитическое ведомство. С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил кабинетом министров республики. В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента.
С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом абхазского парламента. С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию «Единая Абхазия».
В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 граждан самопровозглашенной республики Абхазия – у шести из них подтвердился диагноз COVID-19. Обследование всех лиц, контактировавших с инфицированными, продолжается, передает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Кроме того, накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов скончались.
- Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По словам белорусского лидера, он перенес болезнь «На ногах. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - заявил Лукашенко сегодня, 28 июля, во время посещения воинской части внутренних войск МВД Белоруссии.
По словам Лукашенко, 97 процентов жителей республики бессимптомно переносят COVID-19. «Наконец-то я попал в золотой фонд Беларуси, несущий этот вирус», - добавил президент.
В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. Белоруссия была одной из немногих европейских стран, где не вводились карантинные меры и даже не приостанавливались массовые мероприятия.
- В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19. Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.
- По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заболели более 67 тысяч человек, выздоровели более 60 тысяч. Умерли 543 пациента.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов подписал Закон о госслужбе
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал сегодня, 28 июля, Закон о госслужбе. В комментарии информагентству «Рес» глава республики отметил важность документа, регулирующего правовые и организационные основы системы госслужбы.
«О необходимости закона о госслужбе говорили на протяжении десятилетий, но фактической его разработке мы приступили с начала 2019 года. Обсуждали его во время встречи с президентом Российской Федерации, после чего были даны поручения российским и югоосетинским ведомствам для совместной работы над законом. Сейчас вся необходимая нормативно-правовая база создана, сам закон принят парламентом и подписан мною», - сказал президент.
По его словам, в законе есть важные статьи, определяющие обязанности госслужащего, требования к его знаниям, ограничивающие его в предпринимательской деятельности.
«Что не менее важно, закон предполагает повышение заработной платы для госслужащих. У нас большая категория госслужащих, которые получают сегодня мизерную зарплату. Повышение заработной платы коснется всех граждан, которые относятся к гражданской службе, а это более 2000 человек. Сегодня прорабатывается вопрос поэтапного повышения до уровня Северо-Кавказского федерального округа. Рассчитываю, что повышение начнется с января 2021 года», - подчеркнул Анатолий Бибилов.
В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами
В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами, сообщает РБК. Всем им предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц и определена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сообщается, что среди них есть не только граждане Армении и Азербайджана, но и граждане России.
Ранее Кузьминский районный суд Москвы арестовал троих участников массовой драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы. Один из них также оказался гражданином России.
Противостояние армян с азербайджанцами начались в Москве после того, как 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооружённое столкновение, продолжавшееся несколько дней. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях – всего около 20 человек.
В ходе столкновений между диаспорами в Москве были разгромлены несколько магазинов и кафе, принадлежащих как армянам, так и азербайджанцам. Полиция задержала свыше 30 участников стычек.
Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе
Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к решению о прекращении деятельности.
В свою очередь Кучма отметил, что за последний год работа контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. По словам экс-президента, в дальнейшем он готов консультировать участников процесса по урегулированию вооруженного конфликта.
Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонней контактной группе с момента ее создания в 2014 году. Он покинул группу в 2018 году. Тогда Кучме исполнилось 80 лет.
В июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем страны в группе.
В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооруженные силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности к полному прекращению огня.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлен только обмен заключенными и задержанными, но не в формате «всех на всех».
- Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают.
- Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе. Ранее он неоднократно практически сразу же нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
Больше всего случаев коронавируса завезены в Грузию из России
По данным на 11 июля 2020 года из 272 импортированных случаев коронавирусной инфекции в Грузии большая часть приходится на Россию — 46,6% (127 случаев). Об этом сообщается в опубликованном сегодня третьем с начала пандемии отчете Национального центра по контролю заболеваний (NCDC).
Также 8,4% или 23 импортированных случая попали в Грузию из Турции, а 7,7% или 21 случай — из Азербайджана и Армении. В основном коронавирус был обнаружен у водителей трейлеров, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки, передает "Грузия-Онлайн".
Эпидемиологи также отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на сто тысяч населения зафиксировано в регионе Квемо Картли и в Тбилиси, а самый низкий показатель наблюдается в Самегрело-Земо Сванети и Имерети.
С 30 января до 11 июля в Грузии провели 147 700 тысяч лабораторных ПЦР-тестов. Большая их часть — 28%, пришлась на пациентов карантинных пространств или COVID-центров.
Помимо ПЦР-тестов в Грузии, по данным на 11 июля 2020 года, проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42,6 тысячи тестов на антигены. Из всех протестированных только в 0,7% был подтвержден коронавирус.
Большая часть инфицированных пациентов — 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси.
В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии — 41,3%, дыхательной недостаточности — 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности — 4,4%, респираторный дистрес-синдром взрослых — 3,6%.
У 26,1% пациентов помимо коронавирусной инфекции наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались: гипертензия — 15,5%, сердечно-сосудистые заболевания — 7,4% и диабет 6,8%.
В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% заболевание протекало в форме средней тяжести, а в 10,6% случаях — в тяжелой или критической форме.
Минимальный срок пребывания в больнице инфицированных пациентов составил 2 дня, средний — 21, а максимальный — 73 дня.
Натия Турнава: Регулярное воздушное сообщение между Тбилиси и Ригой возобновится с 5 августа
Регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Латвии возобновится с 5 августа. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве экономики и устойчивого развития, переговоры между Агентством гражданской авиации и авиакомпанией АirBaltic уже завершены.
По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, данное решение весьма важно, так как три государства Балтии – в числе пяти европейских стран, с которыми Грузия безоговорочно открыла границу.
«Таким образом, граждане Грузии смогут посетить страны Балтии, также гости из Литвы, Латвии и Эстонии смогут приехать в Грузию. Важно, что состоялись переговоры относительно частоты полетов. С 5 по 20 августа будет осуществляться один рейс в неделю, что оправдано с эпидемической точки зрения, а после 20 августа, если даст возможность ситуация, связанная с COVID, уже два полета в неделю», - сообщила министр.
По данным ведомства, с августа 2020 года возобновятся регулярные полеты в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, которые, соответственно, будут выполнять «Люфтханса», «Эйр Франс» и «Эйр Балтик».
Сегодня же стало известно, что гражданам Грузии не придется проходить 14-дневную самоизоляции по прибытии в Литву. Об этом сообщило посольство Грузии в Литве.
«По решению министра здравоохранения Литвы, который также является главой Национальных чрезвычайных операций Литвы, с 25 июля 2020 года гражданам и резидентам Грузии больше не нужно будет проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Литву. Это решение может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в заявлении посольства.
Роспотребнадзор: В Крыму из-за турпотока выросло число заболевших COVID-19
В Крыму растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за увеличения туристического потока. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории России как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», – сказала она.
Пеньковская напомнила приезжающим о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Крыму за последние сутки зарегистрировали 23 случая новой коронавирусной инфекции. В Севастополе – три.
Всего на текущий период, по информации властей, в Крыму зарегистрировано 1139 случаев COVID-19, а в Севастополе – 339.
Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
МТС получила первую в России лицензию на развертывание сети 5G
Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G получила МТС, пишет "Медуза" со ссылкой на компанию.
Роскомнадзор выдал лицензию до 16 июля 2025 года с диапазоном частот 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах России.
"Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия", – сказано в сообщении компании. При этом не уточняются сроки, когда 5G будет доступен клиентам.
Директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур 28 февраля этого года говорила, что сроки запуска сетей 5G в десяти российских городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год. Она связывала это с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот.
Операторы связи считают, что для развертывания связи пятого поколения лучше всего подходит диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако Минобороны России выступало против передачи частоты в этом диапазоне и предлагало использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Источники "Ведомостей" указывали, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.
С технологиями связи 5G связаны и различные теории заговора, которые появились во время пандемии коронавируса. Одна из самых популярных – теория о Билле Гейтсе, который якобы лоббировал введение микрочипов в человеческий организм под видом вакцинации и технологии связи 5G, которая позволяет контролировать поведение чипированных людей. Эти теории заговора неоднократно опровергали в международных СМИ, Генпрокуратура России также считает эти утверждения фейком.
В некоторых странах люди даже сжигали вышки 5G. В мае 2020 года у селения Ногир в Северной Осетии, например, сожгли вышку телефонной связи МТС. Жители опасались возможного "ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения".
Правительство РФ предложило конфисковывать не соответствующие доходам накопления россиян
Их предложено отправлять в Пенсионный фонд
Правительство России разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в пенсионный фонд денежные накопления граждан, законность которых невозможно доказать. Об этом пишут “Известия” и РБК, законопроект уже рассматривается кабинетом министров.
Документ разработан министерством юстиции, поправки в Бюджетный кодекс подготовило министерство финансов. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре. Однако пока не ясно, ни кто будет проверять законность происхождения средств, ни какова минимальная сумма, которая будет вызывать подозрение контролирующих органов.
Сейчас закон разрешает изымать в пользу государства имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. При этом человеку не обязательно самому быть гослужащим или его близким.
В июне на заседании Совета Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в прошлом году Пенсионный фонд получил от конфискованного имущества больше 21 миллиарда рублей доходов. Согласно данным бюджет, только официальный дефицит фонда в 2020 году составлял 118,4 миллиарда рублей.
По данным "Известий", законопроект готовы одобрить все думские фракции.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией останется закрытой до 31 августа
Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23.59 минут 31 августа, соответствующее постановление примет кабмин самопровозглашенной республики.
Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска "Рук" действовал до 31 июля.
По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии.
"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Пока мы не будем уверенны в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем право. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", - сказал Бибилов, отметив, что решение отметить ограничения будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.
Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к решениям, принимаемым правительством, "потому что они направлены на безопасность наших граждан".
Президент отметил, что большинство населения поддерживает принимаемые руководством шаги.
"Около 1 000 человек эвакуированы из Северной Осетии, на очереди стоят порядка 450 для приезда в Южную Осетию", - сказал Бибилов.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что предлагается ввести определенные послабления для прибывающих в республику.
"Набор из трёх тестов может освободить гражданина от пребывания на карантине. По результатам тестирования в Северной Осетии граждан, соответствующая информация будет предоставляться в консульство во Владикавказе. Информация оттуда будет предоставляться нам, и дальше приниматься решение об освобождении гражданина от пребывания на карантине. Единственное требование - чтобы человек в обязательном порядке подвергался тестированию на территории Южной Осетии, чтобы ещё раз убедиться в том, что человек не представляет угрозу в плане заражения коронавирусом", - подчеркнул он, передает агентство "Рес".
NDI: 73% опрошенных считают, что низкое распространение коронавируса является результатом правильных шагов правительства и врачей
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 73% граждан считают, что относительно низкое распространение коронавируса в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это заслуга грузинской генетики и религии.
53% опрошенных граждан согласны с мнением, что верующих от инфицирования коронавирусом защитила вера, 38% с этим мнением не согласны.
Согласно исследованию, большинство населения волнует распространение ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды. 84% опрошенного населения получают информацию по телевидению, а 41% - из социальных сетей.
При этом 59% респондентов доверяют информации, предоставленной Центром контроля заболеваний. 44% респондентов доверяют информации, предоставленной правительством, и 18% - медиа.
Кроме того, согласно исследованию NDI, лаборатория Лугара, которая является частым объектом дезинформационных нападок, заслужила положительную оценку большинства населения. 66% граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии.
30% опрошенных граждан думают, что коронавирус был создан в лаборатории и распространен намерено, а 22% считают, что он был создан в лаборатории, но распространился случайно. При этом, по мнению 13% опрошенных, коронавирус появился естественным путем.
80% населения вновь волнуются о том, что они или близкие заразятся коронавирусом. Однако, не смотря на это, почти половина населения (46%) говорит, что не вакцинировались бы в случае существования вакцины против коронавируса ( вакцинировались бы 38%).
ЕС не откроет границы для россиян как минимум до середины августа
Уровень заболеваемости COVID-19 в России остаётся высоким
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС.
По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновлённый список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. "Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится.
Дипломат добавил, что в следующий раз перечень пересмотрят уже в середине августа.
Первая версия так называемого "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай. Но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели из списка исключили Сербию и Черногорию - в связи с ростом там числа заражений коронавирусом.
На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.
За последние сутки в России были выявлены почти 5 тысяч 400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19, умерли 13504 пациентов.
Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это всё еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России.
Компания Frontera распространила еще одно заявление
Американская нефтяная компания Frontera уличает правительство Грузии в неискренности и призывает прекратить «ложную и вредоносную пропаганду».
Компания публикует еще одно заявление, которое «Интерпрессньюс» предлагает без изменений: «На прошлой неделе, 23 июля, грузинское правительство неожиданно заявило СМИ, что решило не приостанавливать 27 июля действие нашего контракта, чем грозило нам еще с апреля. На текущей неделе такое же сообщение распространило посольство Грузии в США, чтобы в создать впечатление, что принято великодушное решение остановить незаконный захват нашего имущества во имя продолжения американо-грузинских отношений в позитивном ключе.
Правительство Грузии не предоставило СМИ и официальным лицам США полную историю. 24 июля, на следующий день после того, как премьер-министр сделал это заявление, нам было направлено официальное уведомление о том, что правительство снова намеревается расторгнуть наше соглашение и лишь «временно приостанавливает» попытки достичь этой цели.
Мы вновь призываем премьер-министра и его правительство прекратить эту преднамеренно вводящую в заблуждение, наносящую урон неискреннюю пропаганду, и вместо этого вступить в откровенный диалог с общественностью, официальными лицами США, напрямую начать работать с нашей компанией, чтобы помочь таким образом развитию настоящего партнерства. Мы хотели бы еще раз уточнить, что никаких причин в одностороннем порядке расторгать наш договор 27 июля или в любой другой день не существовало. С апреля этого года мы неоднократно обращались к правительству Грузии с просьбой о встрече, но эта просьба была либо отклонена, либо проигнорирована.
Теперь, после того, как высокопоставленные чиновники делают публичные заявления, не пытаясь встретиться с руководством нашей компании, нам спокойно присылают сообщение совершенно противоположного содержания, чтобы продолжать запугивать наш бизнес. Правительство Грузии должно осознавать, что это нельзя назвать нормальным поведением, когда речь идет о работе с крупнейшим частным инвестором в Соединенных Штатах. Это определенно не является стимулом для потенциальных американских инвесторов из частного сектора, которые наблюдают за этим публичным театром угроз.
Спектакль завершился клеветнической медиа кампанией, которая высмеивает Frontera и распространяет ложь о нашей деятельности. Мы еще раз призываем правительство Грузии выполнить недавнее решение Арбитражного суда, соблюсти условия нашего соглашения, провести конструктивную встречу с нами и дать гарантии, что мы сможем продолжать нашу работу без угроз, запугивания и новых условий».
NDI: 76% опрошенных поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, членство в НАТО – 69%
Население Грузии вновь твердо поддерживает вступление в ЕС и НАТО - об этом говорится в результатах июньского опроса общественного мнения Национального демократического института (NDI).
По результатам исследования, несмотря на кампании дезинформации, направленные против европейского и евроатлантического союзов, население Грузии вновь твердо поддерживает членство в ЕС (76%) м в НАТО (69%). Вместе с тем, вступление в Евросоюз неприемлемо для 8% опрошенных, а в НАТО – для 11%.
Согласно результатам исследования, 59% опрошенных думают, что Грузия получит больше пользы от европейской и евроатлантической интеграции, а 11% считают, что Грузия получит больше пользы, если в обмен на формирование лучших отношений с Россией откажется от европейскойи евроатлантической интеграцию.
За сутки в Южной Осетии выздоровел от коронавируса один человек, один пациент продолжает лечение
В инфекционном отделение Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 28 июля лечение проходит один пациент - медсестра из "красной зоны" с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила "Рес" замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева.
"Накануне проведены тесты 88 человек, все они отрицательные. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 192 человека, из них в медучреждениях республики - 130 (в инфекционном отделении - 33) человек", - сказала она.
Всего заболевших за весь период 89, из них 88 человек выписаны из медучреждения.
Паата Имнадзе: Вызывает беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи
У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, — об этом в эфире передачи «Ахали Дге» («Новый день») на Первом канале Грузии заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
По его словам, выявлены новые кластеры - это рынок Лило и Гачиани.
«У нас вызывает небольшое беспокойство, что в стране появились новые случаи внутренней передачи, есть новый кластеры, Лило, Гачиани. В течение определенного периода были только ввезенные случаи, привозимые нашими гражданами, возвращающимися из-за границы. Есть также водители грузовиков, которые не останавливались ни на минуту, это торговые артерии, и такие дороги нельзя останавливать ни в коем случае. Мы строго контролируем это. Многие недовольны карантинным режимом, когда они приезжают в страну, но не стоит забывать, что примерно треть зарегистрированных в нашей стране случаев выявляется в этих карантинных зонах, и теперь, если бы эти люди пришли в свои семьи, распространенность была бы выше. Прежде всего, то, как эта болезнь распространяется через тесные контакты, длительные контакты, это члены семьи и близкий круг на работе, поэтому нас беспокоят эти случаи», — заявил Имнадзе, передает "Грузия-Онлайн".
По словам эпидемиолога, сегодня в Лило будут работать пять групп, такое же количество будет в Гачиани, чтобы максимально выявить всех инфицированных, вовремя изолировать их, лечить, выявлять их контакты, контролировать их.
За последние сутки в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных выросло до 1145. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели же еще 5 человек, и их число составляет - 927. В стране от коронавируса скончались 16 человек. В режиме карантина находятся 6459 человек, под наблюдением в стационаре – 353.
Майк Помпео: Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахария на своей странице в соцсети Twitter.
«Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Грузии Георгием Гахария о важности проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в октябре текущего года. Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии против российской оккупации», - пишет Помпео.
По информации «ИнтерпрессНьюс», между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и госсекретарем США Майком Помпео состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили основные вопросы стратегического партнерства.
«Интерфакс»: в Москве полиция задержала Сергея Удальцова
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на слова Удальцова, что машина подъехала, когда он выходил из дома. Полицейские посадили его в машину без объяснений и доставили в ОВД по Мещанскому району Москвы.
Вскоре Удальцов сообщил, что ему «предъявили обвинение в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска»
Официальной информацией правоохранительных органов «Интерфакс» (на момент публикации новости) не располагал.
В Абхазии из 70-ти тестов на COVID-19, два показали положительный результат
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 70 граждан – 2 теста показали положительный результат. Обследование всех контактировавших с инфицированными лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Давид Усупашвили: Не думаю, чтобы народ любил политиков и журналистов больше, чем банкиров
«Не думаю, чтобы грузинский народ любил политиков больше, чем банкиров, я не думаю, чтобы грузинский народ любил журналистов больше, чем банкиров и т.д. Вообще, грузинский народ измучился, обеспокоен теми условиями жизни, что сложились в стране за эти десятилетия», - заявил один из лидеров «Лело для Грузии» Давид Усупашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».
Он отметил, что в населении никоим образом нет большего неудовольствия в отношении банкиров, чем в отношении политиков. «…Нам нужны хорошие банкиры, хорошие политики, хорошие журналисты с конкретными делами, а на так, что вообще все бизнесмены плохие», - заявил Усупашвили, подчеркнув, что: «Проблема заключается не в Мише или в Бидзине, а в нигилизме населения».
Давид Усупашвили сказал и по поводу рейтингов «Лело» и отметил, что за цифрами в исследовании Edison Research он видит объективную и субъективную реальность, а также погрешности, связанные с исследованиями.
«У нас достаточно опыта для того, чтобы быть рациональными в отношении исследований и за этими цифрами видеть объективную и субъективную реальность, а также связанные с исследованиями погрешности и т.д. Ни одно исследование не отражает реальности до конца. Я думаю, что мы близки к запланированным показателям, что весьма интересно. Пик будет в начале октября», - заявил Усупашвили.
Давид Усупашвили не исключает, что на парламентских выборах 2020 года он будет баллотироваться в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси. По его же словам, у «Лело для Грузии» будут кандидаты и в других округах, где объединенная оппозиция представила своих кандидатов.
Политик высказался и по поводу заявления «Европейской Грузии». По его оценке, эта партия вложила много труда в достижение соглашения по Тбилиси, того же они хотели и в регионах, и их стараниям нужно отдать должное.
«Мы ценим старания наших коллег – оппозиционных лидеров. Вы упомянули о «Европейской Грузии» их попытки заслуживают особой оценки, они вложили много труда в достижение соглашения. В Тбилиси, без участия «Лело», однако широким спектром оппозиции, достигнуто соглашение, у них была попытка сделать это и за пределами столицы, однако сейчас выборы уже на пороге», - заявил Усупашвили.
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили сегодня, 27 июля, в Белом Доме.
Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжелой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.
Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.
- За все время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провел в палате интенсивной терапии.
- В Соединенных Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за все время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
Эксперты Роспотребнадзора доложили Александру Анквабу об итогах мониторинга туристических объектов
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом. На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществляли инструктаж персонала: «Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр.)».
Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась. Что касается оценки эпидобстановки в республике, то эксперты отметили, что сейчас она благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
Завершая встречу, Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
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