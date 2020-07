Разведка США: Россия распространяет дезинформацию о COVID

В распространении фейков обвинили неких Дениса Тюрина и Александра Старунского

Российские разведслужбы используют несколько англоязычных сайтов для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на отчет американской разведки сообщают американские СМИ, в частности The New York Times и Associated Press.

Согласно отчёту, российская военная разведка (Главное управление Генштаба, известное как ГРУ) использовала, по меньшей мере, три сайта - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press - где были опубликованы более чем 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждения о том, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия в американской военной лаборатории. Также в них появляются, например, комментарии о том, что российское медицинское оборудование, доставленное в США, "откроет эпоху разрядки в отношениях двух стран".

В документе, который цитируют американские СМИ, упоминаются имена Дениса Тюрина и Александра Старунского, которые организуют публикацию этих материалов. Они, по данным американских разведслужб, связаны с российской военной разведкой.

Сайт InfoRos.ru, как утверждается в материале, принадлежит российскому правительству (зарегистрирован он на частное лицо, а его владельцем указано одноимённое информационное агентство), два другие сайта формально являются независимыми информационными порталами. Согласно источникам газеты New York Times в американских спецслужбах, ФБР расследует связи ещё одного интернет-издания Strategic Culture Foundation c Службой внешней разведки России. В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, работавшей в администрации Барака Обамы, известной своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.

Сайт InfoRos.ru назвал "ложными" обвинения в том, что он связан с российской разведкой, заявив, что публиковал различные "мнения", а не дезинформацию.

Об исходящей из России и - в меньшей степени - Китая кампании дезинформации в связи с пандемией ранее заявляли также уполномоченные структуры Евросоюза.