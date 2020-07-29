В Южной Осетии увеличили прожиточный минимум

Кабинет министров самопровзглашенной республики Южная Осетия утвердил на заседании в среду величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 года.

"Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике составила 11 247 рублей. За первый квартал она равнялась 10 848 рублям", - сказал вице-премьер, министр экономического развития Геннадий Бекоев.

По его словам, увеличение показателя величины прожиточного минимума связано с повышением средних цен на отдельные продовольственные товары.

"Однозначно, на ситуацию также подействовала пандемия, но ежегодно, как правило, во втором квартале года величина прожиточного минимума увеличивается по сравнению с первым кварталом", - сказал Бекоев.

Он отметил, что совместно с Генпрокуратурой проводится также работа по регулированию цен на продовольственные и непродовольственные товары, применяются меры прокурорского воздействия.

"По данным на 17 июля по 90 видам продовольственных и непродовольственных товаров идет снижения цен, на что также повлияло и то, что мы включили малотоннажный транспорт в график рейсов грузовых автомашин, которые доставляют продукты первой необходимости в республику", - цитирует Бекоева "Рес".