Новости
В Тбилиси обстреляли машину бывшего вице-президента Федерации футбола Грузии
В Тбилиси неизвестные обстреляли машину бывшего вице-президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Лери Сулаберидзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел вечером 28 июля на дороге, ведущей в пригородный поселок Цхнети. В автомобиль Сулаберидзе было произведено несколько выстрелов. Водитель не был ранен.
Сулаберидзе предполагает, что в него стреляли из машины, следовавшей навстречу. Он утверждает, что ему не известны личности и мотивы нападавших.
В прошлом Сулаберидзе был совладельцем футбольной команды «Динамо-Тбилиси». Уже почти пять лет он продолжает судебную тяжбу, добиваясь восстановления права на долю клуба. СМИ не исключают, что произошедшее может быть связано с этим разбирательством.
До поздней ночь бывшего вице-президента ФФГ опрашивали в полиции, пишет "Грузия-Онлайн". МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии – «попытка умышленного убийства» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия». О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
Другие новости дня
Опрос "Левада-центра": Путину доверяют 23 процента
Президенту России Владимиру Путину доверяют 23 процента опрошенных в ходе последнего социологического исследования "Левада-центра".
Речь идет о методике так называемого "открытого вопроса", когда людей просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.
Год назад - летом 2019 года - о доверии Путину говорили 40 процентов, а в 2017 году этот показатель доходил до 59.
-
- При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60 процентов опрошенных, отрицательно - 33. Полгода назад соотношение было 68-31.
-
- В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавируса. Вызвало протесты и голосование по "обнуляющим" поправкам в конституцию, которые позволяют ему остаться на посту президента еще два срока.
Следующими в списке вызывающих доверие политиков по версии "Левада-центра" идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу - им доверяют по 10 процентов. 3 процента опрошенных заявили о доверии Сергею Фургалу - бывшему губернатору Хабаровского края, арест и отстранение которого в начале июля спровоцировало массовые протесты в крае и других регионах страны.
В том же исследовании респондентам был задан традиционный вопрос, в правильном ли направлении движется страна. 42 процента ответили утвердительно (вместо 52 процентов полгода назад), 40 - что страна движется по неверному пути. 18 процентов затруднились ответить.
ВЦИОМ, другая социологическая служба, которую считают более лояльной властям, также публикует результаты ответов на "открытый вопрос" о доверии политикам, и по состоянию на июнь Путину доверяют 28,6 процентов. В прошлом году, когда рейтинг Путина по "открытой" методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной "закрытую" методику, при которой респондентом предлагают выбрать из заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путина - 66,2 процента. МИД России даже критиковал западные СМИ, которые ссылались на данные ВЦИОМ, полученные по "открытой" методике.
Белорусское Госинформагентство сообщило о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК
В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщило государственное агентство БелТА.
Других подробностей пока нет. Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил белорусской службе Радио Свобода, что "все будет в официальных каналах". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Так 24 июля, посещая военную часть в Марьиной Горке Минской области, Лукашенко сказал:
"Госсекретарь (Совета безопасности Андрей Равков) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Интересно, что перед президентскими выборами 2006 года в Беларуси КГБ обнаружил "военизированные лагеря по подготовке боевиков, которые должны были на выборах организовать массовые беспорядки", в затем, в день выборов, спецслужбам якобы удалось предотвратить теракты в центр Минска. Однако о том, что стало с задержанными боевиками и пойманными террористами, никогда больше не сообщалось.
КГБ: На территорию Южной Осетии пыталась проникнуть грузинская разведгруппа
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия распространил заявление, в котором отмечается, что "официальный Тбилиси продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе".
"Так, 25 июля т.г. в 16:30 по мск., в окрестностях н.п. Зиууат Знаурского района сотрудниками ПС КГБ РЮО зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур на территорию Южной Осетии. По имеющимся данным, со стороны грузинского н.п. Тахтисдзири Карелского муниципалитета к линии прохождения государственной границы на автомобилях прибыло шесть неустановленных лиц в форме сотрудников полиции Грузии, которые вплотную приблизились к югоосетинским пограничным информационным знакам, установленным на расстоянии 100 метров вглубь югоосетинской территории, и вели наблюдение за приграничной зоной РЮО, в том числе с использованием квадрокоптера. Заметив сотрудников пограничных органов Южной Осетии, грузинские силовики демонстративно продолжили свои действия. Только после того как югоосетинские пограничники приступили к видеофиксации, сотрудники МВД Грузии на автомобилях убыли в сторону н.п. Тахтисдзири", - говорится в заявлении.
КГБ полагает, что руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений, с возможной эскалацией конфликта.
"Особое недоумение вызывает позиция международных наблюдателей Европейского союза, которые не только не контролируют действия подразделений силовых структур тбилисского режима, размещенных вдоль линии государственной границы Южной Осетии и Грузии, но фактически попустительствуют их провокационной и деструктивной деятельности", - подчеркивают в югоосетинском КГБ, передает "Рес".
Майкл Карпентер: «Мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис»
Управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена (Penn Biden Center), бывший заместитель секретаря обороны США в направлении России, Украины, Евразии и Балкан Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки" назвал логичным выделение денег американских налогоплательщиков именно тем странам, которые «развиваются в верном направлении».
Говоря о Грузии, Карпентер отметил «олигархическое влияние на экономику из-за кулис».
«Мы увидели некоторую тревожную тенденцию, и члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы ни сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые, предположительно, продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест», - считает Карпентер и отмечает, что удержание 15% помощи действительно связано с существующим беспокойством, однако это не означает, что законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии.
По его словам, многолетнее стратегическое партнерство США и Грузии основывается на общих ценностях и Грузия благодаря этому двустороннему партнерству на протяжении лет получала значительную помощь именно потому, что порождала надежды и в плане развития демократии всегда шла вперед.
Вместе с тем, как отметил Карпентер, с точки зрения реформы правосудия, свободы и прозрачности экономики наблюдение за страной продолжится.
«Мы должны увидеть, что те вопросы, которые беспокоят гражданское общество и оппозицию, воспринимаются и для их исправления есть усилия и реформы», - заявил Карпентер, передает "Интерпрессньюс".
Палата представителей Конгресса США – 224 голосами против 189 утвердила законопроект о внешней финансовой помощи на 2021 год. Для Грузии в качестве помощи предполагается выделение 132 025 000 долларов США. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этот раз есть определенная оговорка: 15% прямой финансовой помощи будут выданы властям Грузии лишь том случае, если Госдепартамент США подтвердит, что правительство страны предпринимает эффективные шаги для укрепления демократических институтов.
В Южной Осетии увеличили прожиточный минимум
Кабинет министров самопровзглашенной республики Южная Осетия утвердил на заседании в среду величину прожиточного минимума за второй квартал 2020 года.
"Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике составила 11 247 рублей. За первый квартал она равнялась 10 848 рублям", - сказал вице-премьер, министр экономического развития Геннадий Бекоев.
По его словам, увеличение показателя величины прожиточного минимума связано с повышением средних цен на отдельные продовольственные товары.
"Однозначно, на ситуацию также подействовала пандемия, но ежегодно, как правило, во втором квартале года величина прожиточного минимума увеличивается по сравнению с первым кварталом", - сказал Бекоев.
Он отметил, что совместно с Генпрокуратурой проводится также работа по регулированию цен на продовольственные и непродовольственные товары, применяются меры прокурорского воздействия.
"По данным на 17 июля по 90 видам продовольственных и непродовольственных товаров идет снижения цен, на что также повлияло и то, что мы включили малотоннажный транспорт в график рейсов грузовых автомашин, которые доставляют продукты первой необходимости в республику", - цитирует Бекоева "Рес".
В Онском муниципалитете 12 сел отрезаны от внешнего мира из-за сильного наводнения
12 сел региона Земо Рача оторваны от внешнего мира в результате стихии. Из-за проливного дождя и града река Риони вышла из берегов, смыла мосты и участки центральной магистрали. Особенно пострадали села Уцера, Геби, Глола, Чиора.
«Практически дороги больше нет. Государственной дороги в Земо Рача больше не существует. Река Риони текла по центральной дороге, повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Такого стихийного бедствия я не помню. Мы нуждаемся в помощи», - заявила Радио "Эхо Кавказа" 55-летная жительница села Уцера Цицо Метревли.
Повреждение центральной дорожной магистрали подтверждает представитель муниципальных властей города Они Леван Шеразадишвили:
«Дорога в 5-6 местах снесена водой. Это что мы знаем, до других мест мы пока не можем дойти. Приблизительно восемь мостов выведены из строя, около 1900 человек оторваны от внешнего мира», - сказал Шеразадишвили.
Селам региона не подается и электричество. По информации "Энерго-про Джорджия", вышедшая из берегов река Риони снесла опоры линий электропередач. Из-за отсутствия дороги компания не может подъехать к месту аварии, чтобы произвести ремонтные работы.
Местные власти говорят о нанесенном стихией серьезном ущербе, масштабы которого пока трудно оценить.
По поручению премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Рачу отправились советник премьера по вопросам регионального развития Созар Субари, заместители министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили, директор Объединенной компании водоснабжения Гига Мандария, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Темур Мгебришвили и мажоритарный депутат Гоча Энукидзе. Они на месте ознакомятся с создавшейся из-за стихии ситуацией, чтобы как можно быстрее была оказана помощь населению.
Разведка США: Россия распространяет дезинформацию о COVID
В распространении фейков обвинили неких Дениса Тюрина и Александра Старунского
Российские разведслужбы используют несколько англоязычных сайтов для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на отчет американской разведки сообщают американские СМИ, в частности The New York Times и Associated Press.
Согласно отчёту, российская военная разведка (Главное управление Генштаба, известное как ГРУ) использовала, по меньшей мере, три сайта - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press - где были опубликованы более чем 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждения о том, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия в американской военной лаборатории. Также в них появляются, например, комментарии о том, что российское медицинское оборудование, доставленное в США, "откроет эпоху разрядки в отношениях двух стран".
В документе, который цитируют американские СМИ, упоминаются имена Дениса Тюрина и Александра Старунского, которые организуют публикацию этих материалов. Они, по данным американских разведслужб, связаны с российской военной разведкой.
Сайт InfoRos.ru, как утверждается в материале, принадлежит российскому правительству (зарегистрирован он на частное лицо, а его владельцем указано одноимённое информационное агентство), два другие сайта формально являются независимыми информационными порталами. Согласно источникам газеты New York Times в американских спецслужбах, ФБР расследует связи ещё одного интернет-издания Strategic Culture Foundation c Службой внешней разведки России. В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, работавшей в администрации Барака Обамы, известной своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.
Сайт InfoRos.ru назвал "ложными" обвинения в том, что он связан с российской разведкой, заявив, что публиковал различные "мнения", а не дезинформацию.
Об исходящей из России и - в меньшей степени - Китая кампании дезинформации в связи с пандемией ранее заявляли также уполномоченные структуры Евросоюза.
Директор института Коха в Германии призвал носить маски и соблюдать дистанцию
Германия в минувшие месяцы сумела сдержать развитие эпидемии, но показатели вновь стали расти
В Германии в последние дни отмечен прирост случаев заражения коронавирусом. Во вторник, 27 июля, было выявлено 633 случая инфицирования. Днём ранее, в понедельник - 340.
За минувшую неделю среднесуточный показатель заражения составлял 557 случаев, в начале июня в среднем за одни судки регистрировалось около 350 случаев.
На встрече с журналистами в Берлине директор института Роберта Коха заявил: "Мы наблюдаем быстро развивающуюся пандемию". Лотар Вилер считает, что в последнее время немцы проявляют беспечность и призвал жителей Германии носить маски, строго соблюдать правила дистанцирования и гигиены.
"Мы пока не знаем, начинается ли вторая волна, но она возможна", сказал Вилер журналистам. "Если же мы сумеем соблюдать необходимые меры предосторожности, то мы сможет её предупредить".
Мы пока не знаем, начинается ли вторая волна, но она возможна
По сведениям Института Роберта Коха, несколько недель назад 150 стран мира сообщали, что более не регистрируют новые случаи инфицирования. Теперь столь благоприятную оценку положению в своих странах дают правительственные источникил лишь 95 государств.
Институт имени Роберта Коха федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположенный в Берлине. Является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения.
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, ОАЭ, Южной Кореей и Венгрией
Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Мальдивами, ОАЭ и Венгрией. Об этом сообщили источники «Интерфакса», ТАСС и РБК. Перелеты с Южной Кореей могут начаться уже 1 августа, настаивает источник ТАСС.
Россия закрыла границу с другими странами из-за пандемии коронавируса нового типа весной. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне «Белавиа» отменил рейсы в Москву из Минска на начало месяца.
24 июля стало известно, что Москва с 1 августа откроет границы с Турцией, Танзанией и Великобританией. При этом в Танзанию раньше не было прямых регулярных рейсов. Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелетам только на взаимной основе.
В случае соблюдения этого принципа, восстановление полетов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это чуть меньше чем в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели. Однако некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке.
Абхазский президент подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности.
Пост и.о. секретаря Совета безопасности с января 2020 года занимал Беслан Квициния, который 22 июля был освобожден от должности и назначен начальником Управления госдачами. С октября 2014 года должность секретаря Совбеза занимал Мухамеда Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста.
Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял абхазское внешнеполитическое ведомство. С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил кабинетом министров республики. В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента.
С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом абхазского парламента. С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию «Единая Абхазия».
Аслан Бжания внес изменения в распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения от COVID-19
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания внес изменения в распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»
На основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года, в распоряжение президента от 30 июня 2020 года, № 250-рп «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года, № 269-рп; 20 июля 2020 года, № 278-рп) вносятся следующие изменения:
а) в пунктах 2-4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа»;
б) абзац пятый подпункта 4 пункта 2 исключить.
Настоящее распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года.
В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 граждан самопровозглашенной республики Абхазия – у шести из них подтвердился диагноз COVID-19. Обследование всех лиц, контактировавших с инфицированными, продолжается, передает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Кроме того, накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов скончались.
- Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По словам белорусского лидера, он перенес болезнь «На ногах. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - заявил Лукашенко сегодня, 28 июля, во время посещения воинской части внутренних войск МВД Белоруссии.
По словам Лукашенко, 97 процентов жителей республики бессимптомно переносят COVID-19. «Наконец-то я попал в золотой фонд Беларуси, несущий этот вирус», - добавил президент.
В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. Белоруссия была одной из немногих европейских стран, где не вводились карантинные меры и даже не приостанавливались массовые мероприятия.
- В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19. Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.
- По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заболели более 67 тысяч человек, выздоровели более 60 тысяч. Умерли 543 пациента.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов подписал Закон о госслужбе
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал сегодня, 28 июля, Закон о госслужбе. В комментарии информагентству «Рес» глава республики отметил важность документа, регулирующего правовые и организационные основы системы госслужбы.
«О необходимости закона о госслужбе говорили на протяжении десятилетий, но фактической его разработке мы приступили с начала 2019 года. Обсуждали его во время встречи с президентом Российской Федерации, после чего были даны поручения российским и югоосетинским ведомствам для совместной работы над законом. Сейчас вся необходимая нормативно-правовая база создана, сам закон принят парламентом и подписан мною», - сказал президент.
По его словам, в законе есть важные статьи, определяющие обязанности госслужащего, требования к его знаниям, ограничивающие его в предпринимательской деятельности.
«Что не менее важно, закон предполагает повышение заработной платы для госслужащих. У нас большая категория госслужащих, которые получают сегодня мизерную зарплату. Повышение заработной платы коснется всех граждан, которые относятся к гражданской службе, а это более 2000 человек. Сегодня прорабатывается вопрос поэтапного повышения до уровня Северо-Кавказского федерального округа. Рассчитываю, что повышение начнется с января 2021 года», - подчеркнул Анатолий Бибилов.
В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами
В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами, сообщает РБК. Всем им предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц и определена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сообщается, что среди них есть не только граждане Армении и Азербайджана, но и граждане России.
Ранее Кузьминский районный суд Москвы арестовал троих участников массовой драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы. Один из них также оказался гражданином России.
Противостояние армян с азербайджанцами начались в Москве после того, как 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооружённое столкновение, продолжавшееся несколько дней. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях – всего около 20 человек.
В ходе столкновений между диаспорами в Москве были разгромлены несколько магазинов и кафе, принадлежащих как армянам, так и азербайджанцам. Полиция задержала свыше 30 участников стычек.
Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе
Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к решению о прекращении деятельности.
В свою очередь Кучма отметил, что за последний год работа контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. По словам экс-президента, в дальнейшем он готов консультировать участников процесса по урегулированию вооруженного конфликта.
Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонней контактной группе с момента ее создания в 2014 году. Он покинул группу в 2018 году. Тогда Кучме исполнилось 80 лет.
В июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем страны в группе.
В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооруженные силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности к полному прекращению огня.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлен только обмен заключенными и задержанными, но не в формате «всех на всех».
- Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают.
- Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе. Ранее он неоднократно практически сразу же нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
Больше всего случаев коронавируса завезены в Грузию из России
По данным на 11 июля 2020 года из 272 импортированных случаев коронавирусной инфекции в Грузии большая часть приходится на Россию — 46,6% (127 случаев). Об этом сообщается в опубликованном сегодня третьем с начала пандемии отчете Национального центра по контролю заболеваний (NCDC).
Также 8,4% или 23 импортированных случая попали в Грузию из Турции, а 7,7% или 21 случай — из Азербайджана и Армении. В основном коронавирус был обнаружен у водителей трейлеров, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки, передает "Грузия-Онлайн".
Эпидемиологи также отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на сто тысяч населения зафиксировано в регионе Квемо Картли и в Тбилиси, а самый низкий показатель наблюдается в Самегрело-Земо Сванети и Имерети.
С 30 января до 11 июля в Грузии провели 147 700 тысяч лабораторных ПЦР-тестов. Большая их часть — 28%, пришлась на пациентов карантинных пространств или COVID-центров.
Помимо ПЦР-тестов в Грузии, по данным на 11 июля 2020 года, проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42,6 тысячи тестов на антигены. Из всех протестированных только в 0,7% был подтвержден коронавирус.
Большая часть инфицированных пациентов — 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси.
В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии — 41,3%, дыхательной недостаточности — 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности — 4,4%, респираторный дистрес-синдром взрослых — 3,6%.
У 26,1% пациентов помимо коронавирусной инфекции наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались: гипертензия — 15,5%, сердечно-сосудистые заболевания — 7,4% и диабет 6,8%.
В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% заболевание протекало в форме средней тяжести, а в 10,6% случаях — в тяжелой или критической форме.
Минимальный срок пребывания в больнице инфицированных пациентов составил 2 дня, средний — 21, а максимальный — 73 дня.
Натия Турнава: Регулярное воздушное сообщение между Тбилиси и Ригой возобновится с 5 августа
Регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Латвии возобновится с 5 августа. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве экономики и устойчивого развития, переговоры между Агентством гражданской авиации и авиакомпанией АirBaltic уже завершены.
По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, данное решение весьма важно, так как три государства Балтии – в числе пяти европейских стран, с которыми Грузия безоговорочно открыла границу.
«Таким образом, граждане Грузии смогут посетить страны Балтии, также гости из Литвы, Латвии и Эстонии смогут приехать в Грузию. Важно, что состоялись переговоры относительно частоты полетов. С 5 по 20 августа будет осуществляться один рейс в неделю, что оправдано с эпидемической точки зрения, а после 20 августа, если даст возможность ситуация, связанная с COVID, уже два полета в неделю», - сообщила министр.
По данным ведомства, с августа 2020 года возобновятся регулярные полеты в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, которые, соответственно, будут выполнять «Люфтханса», «Эйр Франс» и «Эйр Балтик».
Сегодня же стало известно, что гражданам Грузии не придется проходить 14-дневную самоизоляции по прибытии в Литву. Об этом сообщило посольство Грузии в Литве.
«По решению министра здравоохранения Литвы, который также является главой Национальных чрезвычайных операций Литвы, с 25 июля 2020 года гражданам и резидентам Грузии больше не нужно будет проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Литву. Это решение может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в заявлении посольства.
Роспотребнадзор: В Крыму из-за турпотока выросло число заболевших COVID-19
В Крыму растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией из-за увеличения туристического потока. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории России как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», – сказала она.
Пеньковская напомнила приезжающим о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Крыму за последние сутки зарегистрировали 23 случая новой коронавирусной инфекции. В Севастополе – три.
Всего на текущий период, по информации властей, в Крыму зарегистрировано 1139 случаев COVID-19, а в Севастополе – 339.
Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
МТС получила первую в России лицензию на развертывание сети 5G
Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G получила МТС, пишет "Медуза" со ссылкой на компанию.
Роскомнадзор выдал лицензию до 16 июля 2025 года с диапазоном частот 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах России.
"Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия", – сказано в сообщении компании. При этом не уточняются сроки, когда 5G будет доступен клиентам.
Директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур 28 февраля этого года говорила, что сроки запуска сетей 5G в десяти российских городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год. Она связывала это с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот.
Операторы связи считают, что для развертывания связи пятого поколения лучше всего подходит диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако Минобороны России выступало против передачи частоты в этом диапазоне и предлагало использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Источники "Ведомостей" указывали, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.
С технологиями связи 5G связаны и различные теории заговора, которые появились во время пандемии коронавируса. Одна из самых популярных – теория о Билле Гейтсе, который якобы лоббировал введение микрочипов в человеческий организм под видом вакцинации и технологии связи 5G, которая позволяет контролировать поведение чипированных людей. Эти теории заговора неоднократно опровергали в международных СМИ, Генпрокуратура России также считает эти утверждения фейком.
В некоторых странах люди даже сжигали вышки 5G. В мае 2020 года у селения Ногир в Северной Осетии, например, сожгли вышку телефонной связи МТС. Жители опасались возможного "ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения".
Правительство РФ предложило конфисковывать не соответствующие доходам накопления россиян
Их предложено отправлять в Пенсионный фонд
Правительство России разрабатывает законопроект, который позволит властям переводить в пенсионный фонд денежные накопления граждан, законность которых невозможно доказать. Об этом пишут “Известия” и РБК, законопроект уже рассматривается кабинетом министров.
Документ разработан министерством юстиции, поправки в Бюджетный кодекс подготовило министерство финансов. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре. Однако пока не ясно, ни кто будет проверять законность происхождения средств, ни какова минимальная сумма, которая будет вызывать подозрение контролирующих органов.
Сейчас закон разрешает изымать в пользу государства имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. При этом человеку не обязательно самому быть гослужащим или его близким.
В июне на заседании Совета Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в прошлом году Пенсионный фонд получил от конфискованного имущества больше 21 миллиарда рублей доходов. Согласно данным бюджет, только официальный дефицит фонда в 2020 году составлял 118,4 миллиарда рублей.
По данным "Известий", законопроект готовы одобрить все думские фракции.
Де-факто граница Южной Осетии с Россией останется закрытой до 31 августа
Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23.59 минут 31 августа, соответствующее постановление примет кабмин самопровозглашенной республики.
Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска "Рук" действовал до 31 июля.
По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии.
"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Пока мы не будем уверенны в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем право. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц", - сказал Бибилов, отметив, что решение отметить ограничения будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.
Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к решениям, принимаемым правительством, "потому что они направлены на безопасность наших граждан".
Президент отметил, что большинство населения поддерживает принимаемые руководством шаги.
"Около 1 000 человек эвакуированы из Северной Осетии, на очереди стоят порядка 450 для приезда в Южную Осетию", - сказал Бибилов.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что предлагается ввести определенные послабления для прибывающих в республику.
"Набор из трёх тестов может освободить гражданина от пребывания на карантине. По результатам тестирования в Северной Осетии граждан, соответствующая информация будет предоставляться в консульство во Владикавказе. Информация оттуда будет предоставляться нам, и дальше приниматься решение об освобождении гражданина от пребывания на карантине. Единственное требование - чтобы человек в обязательном порядке подвергался тестированию на территории Южной Осетии, чтобы ещё раз убедиться в том, что человек не представляет угрозу в плане заражения коронавирусом", - подчеркнул он, передает агентство "Рес".
NDI: 73% опрошенных считают, что низкое распространение коронавируса является результатом правильных шагов правительства и врачей
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 73% граждан считают, что относительно низкое распространение коронавируса в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это заслуга грузинской генетики и религии.
53% опрошенных граждан согласны с мнением, что верующих от инфицирования коронавирусом защитила вера, 38% с этим мнением не согласны.
Согласно исследованию, большинство населения волнует распространение ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды. 84% опрошенного населения получают информацию по телевидению, а 41% - из социальных сетей.
При этом 59% респондентов доверяют информации, предоставленной Центром контроля заболеваний. 44% респондентов доверяют информации, предоставленной правительством, и 18% - медиа.
Кроме того, согласно исследованию NDI, лаборатория Лугара, которая является частым объектом дезинформационных нападок, заслужила положительную оценку большинства населения. 66% граждан считают, что лаборатория Лугара помешала распространению коронавируса в Грузии.
30% опрошенных граждан думают, что коронавирус был создан в лаборатории и распространен намерено, а 22% считают, что он был создан в лаборатории, но распространился случайно. При этом, по мнению 13% опрошенных, коронавирус появился естественным путем.
80% населения вновь волнуются о том, что они или близкие заразятся коронавирусом. Однако, не смотря на это, почти половина населения (46%) говорит, что не вакцинировались бы в случае существования вакцины против коронавируса ( вакцинировались бы 38%).
ЕС не откроет границы для россиян как минимум до середины августа
Уровень заболеваемости COVID-19 в России остаётся высоким
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС.
По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновлённый список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. "Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится.
Дипломат добавил, что в следующий раз перечень пересмотрят уже в середине августа.
Первая версия так называемого "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай. Но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели из списка исключили Сербию и Черногорию - в связи с ростом там числа заражений коронавирусом.
На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.
За последние сутки в России были выявлены почти 5 тысяч 400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19, умерли 13504 пациентов.
Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это всё еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.