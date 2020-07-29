БЕЛТА: Задержанные под Минском 32 россиянина - бойцы ЧВК Вагнера

9 августа в стране предстоят выборы президента

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 граждан России. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.

Агентство сначала опубликовало сообщение, что задержаны бойцы "иностранной ЧВК", и спустя два часа уточнило, что речь идёт о гражданах России.

Утверждается, что 32 из них задержаны под Минском и ещё один - на юге страны. Приводится список граждан России, которые, как утверждается, задержаны, с указанием имён и дат рождения.

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании" - цитирует сообщение правоохранительных органов агентство. Группа россиян заселилась 27 июля в один из санаториев под Минском. "По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания". В результате они были задержаны спецназом, в их отношении "проводится проверка". На основании чего сделан вывод, что это бойцы именно ЧВК Вагнера, из заявления не следует.

Белорусское телевидение опубликовало видео, как утверждается, операции по задержанию бойцов ЧВК.

Российские официальные лица пока сообщение о задержании граждан РФ не комментировали.