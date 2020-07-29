Лукашенко собрал заседание Совбеза, заявив о «грязных намерениях» России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал сегодня вечером, 29 июля, срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трех десятков иностранных наемников, большинство из которых – граждане России.

Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием». Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, «они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли» к себе наемников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается «как-то оправдать свои грязные намерения».

При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей «опорочить близкую» им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. «Если задержанные – российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко, добавив, что «если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты – то хорошо».

Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

В ночь на 29 июля спецслужбы Белоруссии задержали под Минском более 30 человек, предположительно – граждан России и бойцов так называемой «частной военной компании Вагнера». Всего, по данным спецслужб, на территорию страны прибыли более 200 боевиков, по заявлению властей Белоруссии, «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В свою очередь ряд СМИ сообщили, что задержанные могли направляться транзитом через Белоруссию в Судан или в Ливию – для участия в боевых действиях в этих странах.

Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный белорусским информационным агентством БЕЛТА. Как минимум о 18 из упомянутых в нем людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины – данные об этом опубликованы на украинском сайте «Миротворец», некоторые аккаунты задержанных в социальных сетях до сих пор доступны. БЕЛТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство. Еще один задержанный, Андрей Бакунович, родился в белорусском городе Иванковичи, однако жил в Тюмени. «Миротворец» утверждает, что он был командиром снайперской группы «ЧВК Вагнера».

Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов самопровозглашенной ДНР, подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

Российские официальные лица сообщение о задержании граждан РФ в Белоруссии пока не комментировали.